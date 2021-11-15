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Зеленский назначил послов в Южной Корее, Исландии и Ливии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский назначил послов в Южной Корее, Исландии и Ливии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении послов Украины в Южной Корее, Исландии и Ливии.

Соответствующие документы обнародованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Корея назначен Дмитрий Пономаренко.

Посол Украины в Тунисской Республике Владимир Хоманец назначается послом в Государстве Ливия по совместительству.

Посол Украины в Финляндской Республике Ольга Диброва назначается послом Украины в Республике Исландия по совместительству.

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Ну, так нізззя! Якщо призначив в Південну Корею, о мав би призначити також і в Північну (наприклад, Бєню і Арестовича).
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15.11.2021 19:08 Ответить
Плохо когда послов, назначает осел...
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15.11.2021 19:09 Ответить
А який механізм призначення послів за сумісництвом? Туніс та Лівія розумію. Бо поряд. А як що до Фінляндія і Ісландія, це зовсім далеко один одного.
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15.11.2021 19:11 Ответить
Принцип - отсутствие ума.
Есть Великобритания, Норвегия, Ирландия, но для зеленского, понятие здравого смысла это нечто чуждое.
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15.11.2021 19:18 Ответить
Сподіваюся, що ці посли не "юзікі" з кварталу, або їхні родичі, як у зраді.
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15.11.2021 19:20 Ответить
Та скільки там від Фінляндії до Ісландії , карту придбайте , всього 15 см !!!!!
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15.11.2021 19:29 Ответить
от Канады до Гренландии еще ближе. А датчане - не в счет, это для зе-мозгов слишком утомительно....
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15.11.2021 19:38 Ответить
И это все за целый день Шо воно делало целый день Тут США и Великобритания криком кричат в ухо зеленому чмо что ********** войск возле Украины немеряно а оно дорожки меряет целый день
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15.11.2021 19:31 Ответить
 
 