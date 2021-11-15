Зеленский назначил послов в Южной Корее, Исландии и Ливии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении послов Украины в Южной Корее, Исландии и Ливии.

Соответствующие документы обнародованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Корея назначен Дмитрий Пономаренко.

Посол Украины в Тунисской Республике Владимир Хоманец назначается послом в Государстве Ливия по совместительству.

Посол Украины в Финляндской Республике Ольга Диброва назначается послом Украины в Республике Исландия по совместительству.

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