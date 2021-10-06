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Зеленский уволил послов Украины в Бразилии, Таджикистане, Египте, Литве и Армении

Зеленский уволил послов Украины в Бразилии, Таджикистане, Египте, Литве и Армении

Президент Владимир Зеленский уволил послов Украины в пяти странах.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Президент уволил Ростислава Троненко с должности посла Украины в Федеративной Республике Бразилия, Василия Серватюка с должности посла Украины в Республике Таджикистан и Исламской Республике Афганистан по совместительству.

Также Зеленский уволил Евгения Микитенко с должности посла Украины в Арабской Республике Египет и Владимира Яценковского с должности посла Украины в Литовской Республике.

Президент также принял отставку посла Украины в Республике Армения Ивана Кулебы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил посла Украины в Канаде Шевченко

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) посол (1800) посольство Украины (333)


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Топ комментарии
+7
Наркотрафик не обеспечили?

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07.10.2021 00:03
+7
не все квартальцы еще при корыте...
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07.10.2021 00:29
+6
зелох активировался...
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07.10.2021 00:19
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Наркотрафик не обеспечили?

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07.10.2021 00:03 Ответить
Неподалік Луцька зведуть два багатоквартирні будинки для працівників СБУ
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07.10.2021 00:04 Ответить
придурок, кто он такой чмо наркоман
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07.10.2021 00:06 Ответить
посёл Украины в Армении иван кулеба? этот вечно стонущий камцамолец папанька нынешнего министра димки куляйбы,просравший даже нормальное место посольства в Египте? ну, ежели так, то понятны "успехи" украинской дыпломатии...
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07.10.2021 00:06 Ответить
Только недавно упоминали папу министра иностранных дел.
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07.10.2021 00:07 Ответить
У всіх країнах взнали що президент України ховав в опшорах вкрадені гроші з Приватбанку. Так нахіба тоді потрібні ті посли.
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07.10.2021 00:08 Ответить
Мабуть, він бере приклад з Луки -- грошей немає утримувати послів, вистачить і консулів ))
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07.10.2021 09:20 Ответить
Маркарова оффшорнитца банкирша -посол в США ..
Уявляю типу идиозних хфигуранто тама послами..
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07.10.2021 00:13 Ответить
Запасні посадочні аеродроми?
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07.10.2021 00:15 Ответить
Она не есть послом в США, хоть и находится там. Она посол только в фантазиях зеленского. У Байдена другое мнение.
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07.10.2021 07:09 Ответить
зелох активировался...
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07.10.2021 00:19 Ответить
вызовите ему санитаров, пожалуйста.
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07.10.2021 00:20 Ответить
казел, спрыгнул с дорожки, и давай ставить подписи по указке дермака
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07.10.2021 00:20 Ответить
Це ще одна сходинка по дискредитації України.
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07.10.2021 08:21 Ответить
В Беларуси арестовали 140 человек за комменты под новостью о перестрелке кгб-эшника

В Украине никого не арестовывают за оскорбления Президента под невинной новостью о переназначении послов

Вы хоть спасибо иногда говорите, что живете в такой стране, пр@#$рки,
раз не понимаете, где можно ср@ть, а где нет
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07.10.2021 00:22 Ответить
Це не твій клоун побудував тут демократію, дебільчику. Він занадто зайнятий пограбуванням 73% лохів.
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07.10.2021 00:25 Ответить
Офшорний клептоман викликає тільки зневагу. Може нам ще поважати всю банду, яку він поназначав? Татарова, єрмака, вєнєдіктову, банкіра того істеричного?
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07.10.2021 00:30 Ответить
А где ты увидел, что оскорбляют Президента? Люди пишут о наркомане, деградирующем дерьме, которым управляют ермаки и компашка. Президента в стране нет. Зеленский - это чисто формальная фигура, которая ни на что не влияет, но отсидит за всех.
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07.10.2021 01:14 Ответить
не бойся, мой комментарий помечен как спам
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07.10.2021 13:12 Ответить
Тобто, можливість висловлювати свої думки, яка в Україні існує дуже давно і сприймається як щось, що не обговорюється. Щось, що гарантується в будь-якій нормальній демократичній державі, тепер треба сприймати, як дещо неймовірне і надзвичайне? Це такі наслідки зеленого керування?
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07.10.2021 01:41 Ответить
Да, я считаю, что разумный человек должен уметь отдавать себе отчет в положительных вещах, которые у него есть, и уметь ценить их. Без этого его критика похожа на скотство и потребительство. И без этого почти невозможно говорить о патриотизме.
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11.10.2021 20:34 Ответить
Неужели нелоху за это спасибо говорить? что он сделал для этого? Не успел ввести цензуру и статью УК.?
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07.10.2021 08:24 Ответить
Тепер туди поїдуть діти подруг мами Римми з Кривого Рогу.
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07.10.2021 00:24 Ответить
не все квартальцы еще при корыте...
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07.10.2021 00:29 Ответить
Квартальци вже давно, вже давнл пішли їх далекі родичі.
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07.10.2021 00:32 Ответить
Дайте йому сєльоткі з молоком, шоб було при справах, сиділо на горщику та не робило увесь цей хмиздець.
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07.10.2021 00:44 Ответить
и бумагу забрать.... ))
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07.10.2021 00:54 Ответить
клоун разошолся...
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07.10.2021 01:29 Ответить
Ого! Пачками увольняет. Нет, чтоб как-то постепенно, с расстановкой
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07.10.2021 02:30 Ответить
никаких шуток - посмотрите бубины назначения.
кумовством и не пахнет уже 2.5 года
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07.10.2021 03:27 Ответить
Оффшоргейт показал, что на президентском посту сейчас человек, который за 2,5 года президентства не с3,14здил у страны НИ КОПЕЙКИ. Такой президент в Украине впервые за 30 лет.
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07.10.2021 07:23 Ответить
Возможно подписал, что подсунули, как обьічно.
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07.10.2021 08:51 Ответить
 
 