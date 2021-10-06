Зеленский уволил послов Украины в Бразилии, Таджикистане, Египте, Литве и Армении

Президент Владимир Зеленский уволил послов Украины в пяти странах.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Президент уволил Ростислава Троненко с должности посла Украины в Федеративной Республике Бразилия, Василия Серватюка с должности посла Украины в Республике Таджикистан и Исламской Республике Афганистан по совместительству.

Также Зеленский уволил Евгения Микитенко с должности посла Украины в Арабской Республике Египет и Владимира Яценковского с должности посла Украины в Литовской Республике.

Президент также принял отставку посла Украины в Республике Армения Ивана Кулебы.

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