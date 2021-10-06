Зеленский уволил послов Украины в Бразилии, Таджикистане, Египте, Литве и Армении
Президент Владимир Зеленский уволил послов Украины в пяти странах.
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Президент уволил Ростислава Троненко с должности посла Украины в Федеративной Республике Бразилия, Василия Серватюка с должности посла Украины в Республике Таджикистан и Исламской Республике Афганистан по совместительству.
Также Зеленский уволил Евгения Микитенко с должности посла Украины в Арабской Республике Египет и Владимира Яценковского с должности посла Украины в Литовской Республике.
Президент также принял отставку посла Украины в Республике Армения Ивана Кулебы.
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Уявляю типу идиозних хфигуранто тама послами..
В Украине никого не арестовывают за оскорбления Президента под невинной новостью о переназначении послов
Вы хоть спасибо иногда говорите, что живете в такой стране, пр@#$рки,
раз не понимаете, где можно ср@ть, а где нет
кумовством и не пахнет уже 2.5 года