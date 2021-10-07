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Зеленський звільнив послів України в Бразилії, Таджикистані, Єгипті, Литві та Вірменії

Зеленський звільнив послів України в Бразилії, Таджикистані, Єгипті, Литві та Вірменії

Президент Володимир Зеленський звільнив послів України в п'яти країнах.

Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Президент звільнив Ростислава Троненка з посади посла України в Федеративній Республіці Бразилія, Василя Серватюка з посади посла України в Республіці Таджикистан та Ісламській Республіці Афганістан за сумісництвом.

Також Зеленський звільнив Євгена Микитенка з посади посла України в Арабській Республіці Єгипет та Володимира Яценківського з посади посла України в Литовській Республіці.

Президент також прийняв відставку посла України в Республіці Вірменія Івана Кулеби.

Читайте також: Зеленський звільнив послів України в Нідерландах, Бельгії, Іраку, Таїланді, ОАЕ і Саудівській Аравії

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) посол (1101) посольство України (284)


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Топ коментарі
+7
Наркотрафик не обеспечили?

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07.10.2021 00:03
+7
не все квартальцы еще при корыте...
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07.10.2021 00:29
+6
зелох активировался...
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07.10.2021 00:19
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Наркотрафик не обеспечили?

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07.10.2021 00:03 Відповісти
Неподалік Луцька зведуть два багатоквартирні будинки для працівників СБУ
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07.10.2021 00:04 Відповісти
придурок, кто он такой чмо наркоман
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07.10.2021 00:06 Відповісти
посёл Украины в Армении иван кулеба? этот вечно стонущий камцамолец папанька нынешнего министра димки куляйбы,просравший даже нормальное место посольства в Египте? ну, ежели так, то понятны "успехи" украинской дыпломатии...
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07.10.2021 00:06 Відповісти
Только недавно упоминали папу министра иностранных дел.
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07.10.2021 00:07 Відповісти
У всіх країнах взнали що президент України ховав в опшорах вкрадені гроші з Приватбанку. Так нахіба тоді потрібні ті посли.
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07.10.2021 00:08 Відповісти
Мабуть, він бере приклад з Луки -- грошей немає утримувати послів, вистачить і консулів ))
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07.10.2021 09:20 Відповісти
Маркарова оффшорнитца банкирша -посол в США ..
Уявляю типу идиозних хфигуранто тама послами..
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07.10.2021 00:13 Відповісти
Запасні посадочні аеродроми?
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07.10.2021 00:15 Відповісти
Она не есть послом в США, хоть и находится там. Она посол только в фантазиях зеленского. У Байдена другое мнение.
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07.10.2021 07:09 Відповісти
зелох активировался...
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07.10.2021 00:19 Відповісти
вызовите ему санитаров, пожалуйста.
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07.10.2021 00:20 Відповісти
казел, спрыгнул с дорожки, и давай ставить подписи по указке дермака
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07.10.2021 00:20 Відповісти
Це ще одна сходинка по дискредитації України.
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07.10.2021 08:21 Відповісти
В Беларуси арестовали 140 человек за комменты под новостью о перестрелке кгб-эшника

В Украине никого не арестовывают за оскорбления Президента под невинной новостью о переназначении послов

Вы хоть спасибо иногда говорите, что живете в такой стране, пр@#$рки,
раз не понимаете, где можно ср@ть, а где нет
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07.10.2021 00:22 Відповісти
Це не твій клоун побудував тут демократію, дебільчику. Він занадто зайнятий пограбуванням 73% лохів.
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07.10.2021 00:25 Відповісти
Офшорний клептоман викликає тільки зневагу. Може нам ще поважати всю банду, яку він поназначав? Татарова, єрмака, вєнєдіктову, банкіра того істеричного?
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07.10.2021 00:30 Відповісти
А где ты увидел, что оскорбляют Президента? Люди пишут о наркомане, деградирующем дерьме, которым управляют ермаки и компашка. Президента в стране нет. Зеленский - это чисто формальная фигура, которая ни на что не влияет, но отсидит за всех.
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07.10.2021 01:14 Відповісти
не бойся, мой комментарий помечен как спам
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07.10.2021 13:12 Відповісти
Тобто, можливість висловлювати свої думки, яка в Україні існує дуже давно і сприймається як щось, що не обговорюється. Щось, що гарантується в будь-якій нормальній демократичній державі, тепер треба сприймати, як дещо неймовірне і надзвичайне? Це такі наслідки зеленого керування?
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07.10.2021 01:41 Відповісти
Да, я считаю, что разумный человек должен уметь отдавать себе отчет в положительных вещах, которые у него есть, и уметь ценить их. Без этого его критика похожа на скотство и потребительство. И без этого почти невозможно говорить о патриотизме.
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11.10.2021 20:34 Відповісти
Неужели нелоху за это спасибо говорить? что он сделал для этого? Не успел ввести цензуру и статью УК.?
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07.10.2021 08:24 Відповісти
Тепер туди поїдуть діти подруг мами Римми з Кривого Рогу.
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07.10.2021 00:24 Відповісти
не все квартальцы еще при корыте...
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07.10.2021 00:29 Відповісти
Квартальци вже давно, вже давнл пішли їх далекі родичі.
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07.10.2021 00:32 Відповісти
Дайте йому сєльоткі з молоком, шоб було при справах, сиділо на горщику та не робило увесь цей хмиздець.
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07.10.2021 00:44 Відповісти
и бумагу забрать.... ))
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07.10.2021 00:54 Відповісти
клоун разошолся...
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07.10.2021 01:29 Відповісти
Ого! Пачками увольняет. Нет, чтоб как-то постепенно, с расстановкой
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07.10.2021 02:30 Відповісти
никаких шуток - посмотрите бубины назначения.
кумовством и не пахнет уже 2.5 года
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07.10.2021 03:27 Відповісти
Оффшоргейт показал, что на президентском посту сейчас человек, который за 2,5 года президентства не с3,14здил у страны НИ КОПЕЙКИ. Такой президент в Украине впервые за 30 лет.
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07.10.2021 07:23 Відповісти
Возможно подписал, что подсунули, как обьічно.
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07.10.2021 08:51 Відповісти
 
 