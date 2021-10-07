Зеленський звільнив послів України в Бразилії, Таджикистані, Єгипті, Литві та Вірменії

Президент Володимир Зеленський звільнив послів України в п'яти країнах.

Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Президент звільнив Ростислава Троненка з посади посла України в Федеративній Республіці Бразилія, Василя Серватюка з посади посла України в Республіці Таджикистан та Ісламській Республіці Афганістан за сумісництвом.

Також Зеленський звільнив Євгена Микитенка з посади посла України в Арабській Республіці Єгипет та Володимира Яценківського з посади посла України в Литовській Республіці.

Президент також прийняв відставку посла України в Республіці Вірменія Івана Кулеби.

Читайте також: Зеленський звільнив послів України в Нідерландах, Бельгії, Іраку, Таїланді, ОАЕ і Саудівській Аравії