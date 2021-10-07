Зеленський звільнив послів України в Бразилії, Таджикистані, Єгипті, Литві та Вірменії
Президент Володимир Зеленський звільнив послів України в п'яти країнах.
Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Президент звільнив Ростислава Троненка з посади посла України в Федеративній Республіці Бразилія, Василя Серватюка з посади посла України в Республіці Таджикистан та Ісламській Республіці Афганістан за сумісництвом.
Також Зеленський звільнив Євгена Микитенка з посади посла України в Арабській Республіці Єгипет та Володимира Яценківського з посади посла України в Литовській Республіці.
Президент також прийняв відставку посла України в Республіці Вірменія Івана Кулеби.
Топ коментарі
+7 Русский Алкаш
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+7 три - пятнадцать
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+6 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар07.10.2021 00:19
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Уявляю типу идиозних хфигуранто тама послами..
В Украине никого не арестовывают за оскорбления Президента под невинной новостью о переназначении послов
Вы хоть спасибо иногда говорите, что живете в такой стране, пр@#$рки,
раз не понимаете, где можно ср@ть, а где нет
кумовством и не пахнет уже 2.5 года