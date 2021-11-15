6 373 33
"Нафтогаз України" візьме участь у процедурі сертифікації "Північного потоку-2", - Вітренко. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
НАК "Нафтогаз України" візьме участь у процедурі сертифікації оператора "Північного потоку-2".
Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив голова правління НАК Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Таке рішення ухвалив німецький регулятор BNetzA. Ми готові надати свої аргументи, чому Nord Stream AG не може бути сертифікований без його повної відповідності європейському енергетичному законодавству", – зазначив Вітренко.
Топ коментарі
+9 Andy Jumeirach
показати весь коментар15.11.2021 19:55
+5 Старый зольдат
показати весь коментар15.11.2021 19:57
+3 Иван Петрович Сидоров
показати весь коментар15.11.2021 20:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Компания Украины «Нафтогаз» не будет иметь права вето в вопросе сертификации проекта «Северный поток-2», заявило Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA). При этом регулятор ФРГ подтвердил, что украинские «Нафтогаз» и «Оператор ГТС» допущены к сертификации Nord Stream.
всё равно кацапы с немцами поступят так, как выгодно им
остальные должны приспособиться
и, рассчитаться из кошельков...
своих мудрих наридов
Послушают, башкой покидают, и сделают так, как уже договорено.