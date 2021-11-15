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"Нафтогаз України" візьме участь у процедурі сертифікації "Північного потоку-2", - Вітренко. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАК "Нафтогаз України" візьме участь у процедурі сертифікації оператора "Північного потоку-2".

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив голова правління НАК Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Таке рішення ухвалив німецький регулятор BNetzA. Ми готові надати свої аргументи, чому Nord Stream AG не може бути сертифікований без його повної відповідності європейському енергетичному законодавству", – зазначив Вітренко.

Також читайте: Зручне географічне розташування, більш досконалі техпоказники, - Вітренко про переваги ГТС України над "Північним потоком-2"

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
поздно все всрлсь
всё равно кацапы с немцами поступят так, как выгодно им
остальные должны приспособиться
и, рассчитаться из кошельков...
своих мудрих наридов
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15.11.2021 19:55
+5
А шо, Саша, СП-2 уже отказали в сертификации шо вы тут себе резко анус на британский флаг разорвали?
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15.11.2021 19:57
+3
В борьбе с "Северным потоком - 2" у Украины появилось второе дыхание, Арахамия . Благодаря Витренко."Северный поток - 2" можно остановить даже после его запуска, - Витренко. И Витренко геройски остановит. Как только усилит так сразу. "Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко . И премии тем свои фантастические отработает. Витренко перечислил на счёт своей благоверной в Лихтенштейне 1 млн. 900 тыс. евро и 2 млн. 900 тыс. долларов.
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15.11.2021 20:00
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Якщо не можна зупинити,то треба хочь у трубу...
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15.11.2021 19:45 Відповісти
Отличная новость ! Где те зрадофильі , которьіе волали "ффсе пропало поток запускают германия за газ всех продала !". Мьі еще повоюем !
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15.11.2021 19:51 Відповісти
сказал бот из кремля
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15.11.2021 19:55 Відповісти
А шо, Саша, СП-2 уже отказали в сертификации шо вы тут себе резко анус на британский флаг разорвали?
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15.11.2021 19:57 Відповісти
І в чому-то "Гарна" новина?! От як би "віджали", о тоді б була суперновина, а так для "лохів" вкинули що б через тиждень ще одну новину вкинуть щоб лохи не розслаблялися!
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15.11.2021 20:40 Відповісти


Компания Украины «Нафтогаз» не будет иметь права вето в вопросе сертификации проекта «Северный поток-2», заявило Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA). При этом регулятор ФРГ подтвердил, что украинские «Нафтогаз» и «Оператор ГТС» допущены к сертификации Nord Stream.
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15.11.2021 21:40 Відповісти
В тексте отсутствуют три слова, но самых важных , нафтогаз Украины допущен "без права вето."
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16.11.2021 07:25 Відповісти
поздно все всрлсь
всё равно кацапы с немцами поступят так, как выгодно им
остальные должны приспособиться
и, рассчитаться из кошельков...
своих мудрих наридов
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15.11.2021 19:55 Відповісти
В борьбе с "Северным потоком - 2" у Украины появилось второе дыхание, Арахамия . Благодаря Витренко."Северный поток - 2" можно остановить даже после его запуска, - Витренко. И Витренко геройски остановит. Как только усилит так сразу. "Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко . И премии тем свои фантастические отработает. Витренко перечислил на счёт своей благоверной в Лихтенштейне 1 млн. 900 тыс. евро и 2 млн. 900 тыс. долларов.
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15.11.2021 20:00 Відповісти
Мы вместе должны остановить все потоки.
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15.11.2021 20:39 Відповісти
не ходи в сральник кацап - останови свои потоки...!
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15.11.2021 21:46 Відповісти
Якщо до аргументів України дослухаються, то це буде чудо.
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15.11.2021 20:57 Відповісти
може й дослухаються, якщо український голос не буде самітнім...
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15.11.2021 21:03 Відповісти
Не для того его строили, чтобы прислушиваться к левым пассажирам.
Послушают, башкой покидают, и сделают так, как уже договорено.
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16.11.2021 05:19 Відповісти
Это, мамкино витренко, подпишет любую бумажку из кремля. Ту трубу, рошен должен сертифицировать.
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15.11.2021 21:28 Відповісти
При Порошенко мы боролись с СП-2, а при Зе участвуем в его сертификации.
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15.11.2021 21:45 Відповісти
Так боролися, що зараз країна змушена хоча б брати участь у сертифікації.
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16.11.2021 07:44 Відповісти
Натолкайте кацапам буев тачку.
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15.11.2021 21:45 Відповісти
Без надії сподіваюся.
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15.11.2021 21:55 Відповісти
Для сертификации СП-2 туда надо полностью закачать 37%ную соляную кислоту. Если выдержит 10 лет - тогда закачать еще порцию свежей и подождать еще 10 лет.
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15.11.2021 21:57 Відповісти
Интересно, дадут Юрию Витренко ножницы, или со своими нужно приезжать?
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15.11.2021 22:20 Відповісти
Украинские «Нафтогаз» и «Оператор ГТС» допущены к сертификации Nord Stream 2 AG, но без права вето.
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15.11.2021 22:31 Відповісти
на кого розрахований цей цирк? вже всім давно "ясна-панятна", що фріци будуть качати собі газ в обхід України.
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15.11.2021 23:19 Відповісти
Это их выбор и их законное право качать газ так, как они считают нужным. Непонятно, чему удивляться.
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16.11.2021 05:24 Відповісти
Звідки такий оптимізм? Я й надалі не маю довіри ні щодо заяв альткомсомольце Меркель,а ні наших ЗЕ- брехунів. Саме БРЕХУНІВ, пані та панове то перечитуючі...
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16.11.2021 00:40 Відповісти
Один нюанс Україна не має права вето. Тобто спостерігач. Просто особисто запросили на відкриття, як на мене, так навіть більше цинічно виходить.
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16.11.2021 07:49 Відповісти
А кто такая Украина? Участник проекта? Член ЕС?
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16.11.2021 08:21 Відповісти
Україна боронить увесь світ від монголів.
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16.11.2021 10:30 Відповісти
Треба нашу гтс продати ЄС.
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24.11.2021 16:11 Відповісти
 
 