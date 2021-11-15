"Нафтогаз України" візьме участь у процедурі сертифікації "Північного потоку-2", - Вітренко. ВIДЕО

НАК "Нафтогаз України" візьме участь у процедурі сертифікації оператора "Північного потоку-2".

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив голова правління НАК Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Таке рішення ухвалив німецький регулятор BNetzA. Ми готові надати свої аргументи, чому Nord Stream AG не може бути сертифікований без його повної відповідності європейському енергетичному законодавству", – зазначив Вітренко.

Також читайте: Зручне географічне розташування, більш досконалі техпоказники, - Вітренко про переваги ГТС України над "Північним потоком-2"