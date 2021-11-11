Зручне географічне розташування, більш досконалі техпоказники, - Вітренко про переваги ГТС України над "Північним потоком-2"

Українська газотранспортна система має більш зручне географічне розташування і більш досконалі технічні показники, які дозволяють прокачувати газ без зупинки на ремонти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у колонці для "НВ" розповів керівник "Нафтогазу України" Юрій Вітренко.

"Якщо говорити про конкурентність української ГТС, то з точки зору свого розташування та можливостей транспортувати газ, наприклад, з родовищ в Центральній Азії до країн Західної Європи, вона значно зручніша за російську", - зазначив Вітренко.

Щодо конструктивних відмінностей, українська ГТС має на основних маршрутах не одну трубу, а декілька.

"У нас на основних маршрутах йде не одна труба, а декілька, і тому є резерв, на відміну від того ж "Північного потоку-2", де резервні труби просто відсутні. Оператор регулярно слідкує за станом нашої ГТС і навіть може проводити ремонт на окремих ділянках, не зупиняючи весь трубопровід", - зазначив очільник "Нафтогазу".

Так, за його словами, минулого року газотранспортна система України без проблем прокачала понад 55 млрд кубів газу.

"І не "лопнула", як того хотілося б Кремлю. У 2019 році цей обсяг склав майже 90 млрд. Українська ГТС може транспортувати в рази більше, ніж зараз. У Росії це прекрасно розуміють, але використовують усі можливі інструменти, щоб пояснити штучно створений дефіцит газу в Європі та схилити європейців до якомога швидшого запуску "Північного потоку-2". Натомість Україна запропонувала транспортування нашою ГТС додаткових 55 млрд кубометрів газу", - наголосив Вітренко.

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