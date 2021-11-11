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Зручне географічне розташування, більш досконалі техпоказники, - Вітренко про переваги ГТС України над "Північним потоком-2"

Зручне географічне розташування, більш досконалі техпоказники, - Вітренко про переваги ГТС України над

Українська газотранспортна система має більш зручне географічне розташування і більш досконалі технічні показники, які дозволяють прокачувати газ без зупинки на ремонти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у колонці для "НВ" розповів керівник "Нафтогазу України" Юрій Вітренко.

"Якщо говорити про конкурентність української ГТС, то з точки зору свого розташування та можливостей транспортувати газ, наприклад, з родовищ в Центральній Азії до країн Західної Європи, вона значно зручніша за російську", - зазначив Вітренко.

Щодо конструктивних відмінностей, українська ГТС має на основних маршрутах не одну трубу, а декілька.

"У нас на основних маршрутах йде не одна труба, а декілька, і тому є резерв, на відміну від того ж "Північного потоку-2", де резервні труби просто відсутні. Оператор регулярно слідкує за станом нашої ГТС і навіть може проводити ремонт на окремих ділянках, не зупиняючи весь трубопровід", - зазначив очільник "Нафтогазу".

Так, за його словами, минулого року газотранспортна система України без проблем прокачала понад 55 млрд кубів газу.

"І не "лопнула", як того хотілося б Кремлю. У 2019 році цей обсяг склав майже 90 млрд. Українська ГТС може транспортувати в рази більше, ніж зараз. У Росії це прекрасно розуміють, але використовують усі можливі інструменти, щоб пояснити штучно створений дефіцит газу в Європі та схилити європейців до якомога швидшого запуску "Північного потоку-2". Натомість Україна запропонувала транспортування нашою ГТС додаткових 55 млрд кубометрів газу", - наголосив Вітренко.

Читайте також: Кулеба та Єрмак висловили Блінкену аргументи України щодо загроз від запуску "Північного потоку – 2", - ОПУ

Автор: 

ГТС (588) Північний потік (2461) Вітренко Юрій (632)


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у нас же вроде оператор гтс независимый был. причем тут этот мошенник?
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11.11.2021 14:01 Відповісти
а кого волнуют показатели, удобства и простая вігода? судя по мигрантам, для рф чем хуже тем лучше...
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11.11.2021 14:05 Відповісти
Смешные вы. Как бы вы не рекламировали свой унитаз а засранца вы не заставить не срать в штаны.
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11.11.2021 14:29 Відповісти
Вы лучше посильнее охраняйте ГТС от росийских диверсантов. Ато как бы ***** не доказал вам посреди зимы что лучше СП-2 чем взорваный украинский ГТС.
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11.11.2021 14:30 Відповісти
Газ,це зброя в гібридній війні московської орди з євроцивілізацією !!)))
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11.11.2021 14:58 Відповісти
Кацапню это не интересует. Они ещё вбухают десяток миллиардов,лишь бы Украине насолить.
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11.11.2021 15:10 Відповісти
Газпром со всеми облгазами марадеры. В платежке отсутствуют показания счетчика, одни плановые нарахування и нэобхидно сплатыты. Одним словом -ШАКАЛЫ.
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11.11.2021 15:22 Відповісти
Интересно кому и за чем Витренко "лепит горбатого"?
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11.11.2021 16:27 Відповісти
 
 