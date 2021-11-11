Удобное географическое расположение, более совершенные техпоказатели, - Витренко о преимуществах ГТС Украины над "Северным потоком-2"
Украинская газотранспортная система имеет более удобное географическое расположение и более совершенные технические показатели, позволяющие прокачивать газ без остановки на ремонт.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в колонке для "НВ" рассказал руководитель "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.
"Если говорить о конкурентности украинской ГТС, то с точки зрения своего расположения и возможностей транспортировать газ, например, из месторождений в Центральной Азии в страны Западной Европы, она значительно удобнее российской", - отметил Витренко.
Относительно конструктивных отличий, украинская ГТС имеет на основных маршрутах не одну трубу, а несколько.
"У нас на основных маршрутах идет не одна труба, а несколько, и поэтому есть резерв, в отличие от того же Северного потока-2, где резервные трубы просто отсутствуют. Оператор регулярно следит за состоянием нашей ГТС и даже может производить ремонт на отдельных участках, не останавливая весь трубопровод", - отметил глава "Нафтогаза".
Так, по его словам, в прошлом году газотранспортная система Украины без проблем прокачала более 55 млрд кубов газа.
"И не "лопнула", как хотелось бы Кремлю. В 2019 году этот объем составил почти 90 млрд. Украинская ГТС может транспортировать в разы больше, чем сейчас. В России это прекрасно понимают, но используют все возможные инструменты, чтобы объяснить искусственно созданный дефицит газа в Европе и склонить европейцев к скорейшему запуску "Северного потока-2". Украина же предложила транспортировку нашей ГТС дополнительных 55 млрд кубометров газа", - подчеркнул Витренко.
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