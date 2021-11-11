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Новости
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Удобное географическое расположение, более совершенные техпоказатели, - Витренко о преимуществах ГТС Украины над "Северным потоком-2"

Удобное географическое расположение, более совершенные техпоказатели, - Витренко о преимуществах ГТС Украины над

Украинская газотранспортная система имеет более удобное географическое расположение и более совершенные технические показатели, позволяющие прокачивать газ без остановки на ремонт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в колонке для "НВ" рассказал руководитель "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

"Если говорить о конкурентности украинской ГТС, то с точки зрения своего расположения и возможностей транспортировать газ, например, из месторождений в Центральной Азии в страны Западной Европы, она значительно удобнее российской", - отметил Витренко.

Относительно конструктивных отличий, украинская ГТС имеет на основных маршрутах не одну трубу, а несколько.

"У нас на основных маршрутах идет не одна труба, а несколько, и поэтому есть резерв, в отличие от того же Северного потока-2, где резервные трубы просто отсутствуют. Оператор регулярно следит за состоянием нашей ГТС и даже может производить ремонт на отдельных участках, не останавливая весь трубопровод", - отметил глава "Нафтогаза".

Так, по его словам, в прошлом году газотранспортная система Украины без проблем прокачала более 55 млрд кубов газа.

"И не "лопнула", как хотелось бы Кремлю. В 2019 году этот объем составил почти 90 млрд. Украинская ГТС может транспортировать в разы больше, чем сейчас. В России это прекрасно понимают, но используют все возможные инструменты, чтобы объяснить искусственно созданный дефицит газа в Европе и склонить европейцев к скорейшему запуску "Северного потока-2". Украина же предложила транспортировку нашей ГТС дополнительных 55 млрд кубометров газа", - подчеркнул Витренко.

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Автор: 

ГТС (994) Северный поток (1449) Витренко Юрий (377)


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у нас же вроде оператор гтс независимый был. причем тут этот мошенник?
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11.11.2021 14:01 Ответить
а кого волнуют показатели, удобства и простая вігода? судя по мигрантам, для рф чем хуже тем лучше...
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11.11.2021 14:05 Ответить
Смешные вы. Как бы вы не рекламировали свой унитаз а засранца вы не заставить не срать в штаны.
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11.11.2021 14:29 Ответить
Вы лучше посильнее охраняйте ГТС от росийских диверсантов. Ато как бы ***** не доказал вам посреди зимы что лучше СП-2 чем взорваный украинский ГТС.
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11.11.2021 14:30 Ответить
Газ,це зброя в гібридній війні московської орди з євроцивілізацією !!)))
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11.11.2021 14:58 Ответить
Кацапню это не интересует. Они ещё вбухают десяток миллиардов,лишь бы Украине насолить.
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11.11.2021 15:10 Ответить
Газпром со всеми облгазами марадеры. В платежке отсутствуют показания счетчика, одни плановые нарахування и нэобхидно сплатыты. Одним словом -ШАКАЛЫ.
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11.11.2021 15:22 Ответить
Интересно кому и за чем Витренко "лепит горбатого"?
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11.11.2021 16:27 Ответить
 
 