Вакциновані українці зможуть отримати 1000 грн, - Зеленський. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Гроші можна буде одержати через "Дію" та витратити на спорт, культурне дозвілля чи мандрівки Україною.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень - швидко і зручно, тобто, через додаток "Дія". За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або у фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр або купити квитки для мандрівок всередині країни, на внутрішні авіа- та залізничні перевезення", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що таким чином держава хоче підтримати креативний, спортивний та транспортний сектори української економіки.
Програма почне працювати 19 грудня. Для тих, у кого немає смартфону та "Дії", передбачать альтернативні способи отримання коштів.
Зеленський заначив, що загалом на програму планують витратити 6 мільярдів гривень: 3 мільярди цього року й ще три - наступного.
Будь ласка, зачекайте...
Даже 1000грн. не получу.
Валерій Прозапас
Так-так-так...
Для вакцінованих двічі - виділяють 3 мільярди цього року і ще 3 наступного, це якщо по 1 тисячі на 6 мільйонів чипірованих виходить.
А таких вакцінованих ВЖЕ більше 8 мільйонів.
На всіх же не вистачить, тим більше що і взяти ті мільярди же десь треба.
Чи веселий бабушка Коломойський видасть Володимиру Олександровичу для української версії "гри в кальмара"?
Щоб за тисячу їб…сь - і розслідування про вагнерівців пропустили?
Хороше шоу собі обрали, правда? І конкурси інтєрєсниє.
Вам натовкли лайна в голови про "мародера, вальцмана", щоб ви обрали справжнього, мародера, 1000-відсоткового зєлємойського.
Ви так і зробили.
А хто ж зараз заробляє на війні, як скавулив дехто на стадіоні?
«Війну вони не припиняють, тому що вона їм вигідна, тому що вони на війні заробляють», - Зе.
Зеленський і офшорна «скринька Пандори»: як вплинули на Україну Pandora Papers.
https://www.radiosvoboda.org/a/zelenskiy-kolomoyskiy-pryvatbank-ofshor-pandora-papers/31492693.html
Чи через купу інших, які вказані в офіційній декларації "прастого парня" Зєлі?
https://public.nazk.gov.ua/documents/bfa337db-cb89-4986-8724-c9c3b9f467fb
Он вам тыщу, а вы ему срок
Правда , это даже не смешно !!!
інтелігентна сільська вчителька пенсіонерка отримує зе1000 і мерщій до фітнес клубу за абонементом! Або в театр до райцентру.
Цей покидьок хоч іноді розуміє, що каже та робить?
Мабуть Зеленський впевнений, що всі українці живуть у містах-мільйонниках, всі віком 16-44 років, всі мають смартфони і аж трусяться, так бажають встановити "Дію", всім для повного щастя не вистачає відвідування музею, концерту та спортивного залу.
Та, скоріш всього, йому потрібно "підсадити" на "Дію" все населення України, витратити під це мільярди, а тоді крутити людьми, як йому заманеться. Будь яку забаганку можна буде виправдати "думкою" українців у "Дії". Та це ж уже було, як казав Кучма, якісь фантасти писали.