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Вакциновані українці зможуть отримати 1000 грн, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Гроші можна буде одержати через "Дію" та витратити на спорт, культурне дозвілля чи мандрівки Україною.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень - швидко і зручно, тобто, через додаток "Дія". За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або у фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр або купити квитки для мандрівок всередині країни, на внутрішні авіа- та залізничні перевезення", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що таким чином держава хоче підтримати креативний, спортивний та транспортний сектори української економіки.

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Програма почне працювати 19 грудня. Для тих, у кого немає смартфону та "Дії", передбачать альтернативні способи отримання коштів.

Зеленський заначив, що загалом на програму планують витратити 6 мільярдів гривень: 3 мільярди цього року й ще три - наступного.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+77
..
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15.11.2021 20:11
+73
Учителя уже 4000 долларов получили и коммуналка в два раза подешевела
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15.11.2021 20:08
+67
На виступ квартала95 сходити. Посміятись над повією-Україною, послухати хор Веревки з хітом- Горіла хата палала, соло пуем на піаніно...Дуже смішно і полезно для зетіпілів.
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15.11.2021 20:12
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Эта зеленая плесень ничего не может сделать по-человечески. Даже эту подачку людям нужно дать через жопу, а не привычным способом. Я тут вижу две цели, которые этой акцией невиданной щедрости преследуют угашенные клоуны: подсадить больше людей на Дию и немного поднять упавший на полшестого рейтинг Вовы Бедоносца.
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16.11.2021 09:16 Відповісти
деньги нужно печатать, чтобы покрыть дефицит бюджета.
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16.11.2021 10:18 Відповісти
офис простых решений
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19.11.2021 17:13 Відповісти
Если для тебя ДІЯ жопа, то ты ДБЛ БЛД, продолжай жить ментально в своем "мухосранске"
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16.11.2021 11:27 Відповісти
ДБЛ БЛД будешь ты когда потеряешь свой смартфон с полным набором документов и на тебя неожиданно повесят кредит на десятки тысяч гривен !
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16.11.2021 11:41 Відповісти
Мухосранцы и теряют свои смартфоны
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16.11.2021 11:47 Відповісти
Понятно. Думать на шаг вперед (а уж тем более - на два) - не твое ...
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16.11.2021 11:53 Відповісти
Ну понятно, жизнь в Мухосранске настолько комфортная, что всех к себе нужно затащить. Что, одиноко там, вас таких все меньше в МУХОСРАНСКЕ ?
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16.11.2021 11:58 Відповісти
Не вижу нужды что-то тебе дальше объяснять. Тебе из твоего Зажопинска все виднее ...
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16.11.2021 12:09 Відповісти
Как-то плагиатом завоняло
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16.11.2021 12:15 Відповісти
Сидить бабуся та колупає виделкою свій телефон...
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16.11.2021 09:20 Відповісти
жах...
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16.11.2021 10:09 Відповісти
Була тисяча від Юлі, тепер буде тисяча від Вови
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16.11.2021 09:21 Відповісти
беги, зеля, беги....
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16.11.2021 09:25 Відповісти
В нормальных странах за участие в экспериментах с вакциной платят от 100 000$
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16.11.2021 09:31 Відповісти
А за эксперимент - полежать в реанимации под ИВЛ сколько денег хочешь?
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16.11.2021 10:36 Відповісти
Я не алчный!
Даже 1000грн. не получу.
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16.11.2021 10:57 Відповісти
Только он еще и сам платить за такое будет. Денег дадут 28000 грн - но он их не увидит. А за лечение побочки и сопутствующего - сам заплатит по 3-4 тыщи в день.... Может больше..... Антиваксы и математика - это две разных вселенных.
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16.11.2021 11:02 Відповісти
У атамана ********...
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16.11.2021 09:41 Відповісти
Уяви, як будуть "негодовать" зебіли, яким не вистачить вавкіной тисячі!

Валерій Прозапас

Так-так-так...

Для вакцінованих двічі - виділяють 3 мільярди цього року і ще 3 наступного, це якщо по 1 тисячі на 6 мільйонів чипірованих виходить.

А таких вакцінованих ВЖЕ більше 8 мільйонів.

На всіх же не вистачить, тим більше що і взяти ті мільярди же десь треба.

Чи веселий бабушка Коломойський видасть Володимиру Олександровичу для української версії "гри в кальмара"?

Щоб за тисячу їб…сь - і розслідування про вагнерівців пропустили?

Хороше шоу собі обрали, правда? І конкурси інтєрєсниє.
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16.11.2021 09:48 Відповісти
Шо там ви поняли ....
Вам натовкли лайна в голови про "мародера, вальцмана", щоб ви обрали справжнього, мародера, 1000-відсоткового зєлємойського.
Ви так і зробили.
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16.11.2021 13:52 Відповісти
холуйонок дєрьмака-татарова белькоче про холуїв... )
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16.11.2021 14:16 Відповісти
Та невже?
А хто ж зараз заробляє на війні, як скавулив дехто на стадіоні?

«Війну вони не припиняють, тому що вона їм вигідна, тому що вони на війні заробляють», - Зе.
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16.11.2021 15:49 Відповісти
ЯК? Він же під страшними санкціями і арештом найвеличнішого-найнікчемнішого.
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16.11.2021 16:09 Відповісти
Через ці офшори?

Зеленський і офшорна «скринька Пандори»: як вплинули на Україну Pandora Papers.

https://www.radiosvoboda.org/a/zelenskiy-kolomoyskiy-pryvatbank-ofshor-pandora-papers/31492693.html

Чи через купу інших, які вказані в офіційній декларації "прастого парня" Зєлі?

https://public.nazk.gov.ua/documents/bfa337db-cb89-4986-8724-c9c3b9f467fb
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17.11.2021 10:14 Відповісти
"взяти ті мільярди же десь треба" ? та в них же самих і взяти, надуривши їх чимось знову, заморочівши їм мозок як завжди! а потім ще й не купуй, бабуся, щось потрібне та невідкладне, а купуй по вказівці "абенеймент" до басейну десь за 100 кілометрів від твого помешкання, а шо такоє? до речі, бабусю, в тебе є той "смартхвон" для таких розваг?
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16.11.2021 17:38 Відповісти
Не...Ну а **** вы ждали , 73% ?
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16.11.2021 10:04 Відповісти
Сильный ход! Сейчас ЗЕбыдло всем табуном побежит ширяться за свои же уплоченные налоги, в надежде получить, как они думают, халявную тысячу. При этом будут биться в экстазе и плакать от радости какой у них хороший ********** Бубачка
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16.11.2021 10:23 Відповісти
Зелене чм@! Краще на ліки виділив кошти, дудусям та бабусям конче потрібні твої фітнес центри, подорожі та музеї.
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16.11.2021 10:31 Відповісти
Судя по сумме этой халявой смогут пользоваться только 3 млн человек в год, а остальные?
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16.11.2021 10:45 Відповісти
Коля 69 лет вакцинирован. Если я правильно понял у нас в селе "Червона Мотовыливка" откроют фитнес клуб или кинотеатр и я смогу потратить эту тыщу.
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16.11.2021 11:08 Відповісти
не откроют а откроешь... и все тысячи твои
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16.11.2021 11:42 Відповісти
это не всем привитым, а только гражданам Украины. так что не мечтай, лапотник)
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16.11.2021 15:37 Відповісти
Жди Коля. За время 2-го срока зюзя все успеет. Дайте ему еще один срок.
Он вам тыщу, а вы ему срок
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16.11.2021 11:14 Відповісти
Главное ПРОКУКАРЕКАТЬ про выделенные средства, а реализация будет на незначительный процент и то в крупных городах.

Правда , это даже не смешно !!!
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16.11.2021 11:48 Відповісти
Тисячу Зеленського не дадуть готівкою на руки. Її можна буде витратити лише на певний перелік товарів і послуг, - ОП Джерело: https://censor.net/ua/n3299755
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16.11.2021 15:09 Відповісти
Вова! Юля вже підготувала позов до суду за плагіат!
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16.11.2021 13:09 Відповісти
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16.11.2021 13:09 Відповісти
уявляю:
інтелігентна сільська вчителька пенсіонерка отримує зе1000 і мерщій до фітнес клубу за абонементом! Або в театр до райцентру.
Цей покидьок хоч іноді розуміє, що каже та робить?
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16.11.2021 13:58 Відповісти
А де в тому райцентрі театр?
Мабуть Зеленський впевнений, що всі українці живуть у містах-мільйонниках, всі віком 16-44 років, всі мають смартфони і аж трусяться, так бажають встановити "Дію", всім для повного щастя не вистачає відвідування музею, концерту та спортивного залу.
Та, скоріш всього, йому потрібно "підсадити" на "Дію" все населення України, витратити під це мільярди, а тоді крутити людьми, як йому заманеться. Будь яку забаганку можна буде виправдати "думкою" українців у "Дії". Та це ж уже було, як казав Кучма, якісь фантасти писали.
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16.11.2021 14:54 Відповісти
Загрузивши ,,Дія,, зрозумів що певні органи знають про кожного все аж до розміру презерватива.Автоматихно завантажені дані в дію тільки показує маленьку толіку що пронас назбирали органи.
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16.11.2021 17:12 Відповісти
Так і є, не треба було на це так легко кидатись, треба було потрусити їхні потроха, а не розкривати легкий доступ до своїх.
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16.11.2021 18:02 Відповісти
ну и хорошо.
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16.11.2021 15:52 Відповісти
1000 гривнь на путишествие по Украине,я уже где-то об этом слышал.Ах да мокшандия выделила тоже по 1000 рублей пенсионерам на лекарства,отдых в санаторие и потишествие по стране.Где-то год назад такое проскочило в кацапских СМИ что заставило коментатора хохотать над прочитаным в прямом эфире.
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16.11.2021 17:01 Відповісти
За сомнительную вакцинацию липовое вознаграждение от брехуна, шулера, махинатора и паршивенького актёришки голобородьки... Налетай , шантропа, пока виртуальные гривны не закончились...
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16.11.2021 18:16 Відповісти
опа опа , ща буду тратить косарь. Давнно хотел пару кило сбросить . вова куда бежать?
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16.11.2021 18:38 Відповісти
До сраки эти твои 1000 грн. что на них возьмёшь, в кино сходить, в театр, в музей, да людям денег не хватает на питание, а ты со своими театрами да кино...
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16.11.2021 19:47 Відповісти
Особенно обрадовались решению зеленейшего пенсионеры! Теперь каждый их них сможет подкачаться в трензале, после сходить в выставочный зал и т.д. Особенно рады пенсионеры села! Кстати! Вот они то и могут в полном объеме использовать сию тышшшу, часть на переезд (купить билеты для путешествий внутри страны) в город , а на остаток шикануть на бассейне! Браво! Бис!
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16.11.2021 21:23 Відповісти
ТАКОГО БОЛВАНА ПРЕЗИДЕНТА У НАС ЕЩЁ НЕ БЫЛО.. ОН ЖЕ ТУПОЙ, НО НЕ ДЛЯ СВОЕГО КАРМАНА. ЛЖИВЫЙ ДВУЛИКИЙ ЯНУС ( И ВАШИМ И НАШИМ, НО НАШИМ БОЛЬШЕ, НАМ ВЕРШКИ, ВАМ - КОРЕШКИ).
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17.11.2021 20:22 Відповісти
1000 ре,это не членом по роялю,кхе кхе
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20.11.2021 16:16 Відповісти
если президент идиот,это надолго)
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20.11.2021 16:17 Відповісти
держава дала гроші а з рук не відпускає. Правду зеля казав як стану президентом то плакати ви не будете а лише сміятися. Хто з людей має час на кіно чи на фітнес чи мандрувати по україні треба мати кучу грошей та часу до тієї тисячі щоб її потратити. Внас люди ї так бідні ціни кругом ростут на все.
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21.11.2021 15:23 Відповісти
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