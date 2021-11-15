Вакциновані українці зможуть отримати 1000 грн, - Зеленський. ВIДЕО

Гроші можна буде одержати через "Дію" та витратити на спорт, культурне дозвілля чи мандрівки Україною.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень - швидко і зручно, тобто, через додаток "Дія". За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або у фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр або купити квитки для мандрівок всередині країни, на внутрішні авіа- та залізничні перевезення", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що таким чином держава хоче підтримати креативний, спортивний та транспортний сектори української економіки.

Читайте: Ситуація з COVID-19 стабілізується другий тиждень поспіль, - нарада у Зеленського

Програма почне працювати 19 грудня. Для тих, у кого немає смартфону та "Дії", передбачать альтернативні способи отримання коштів.

Зеленський заначив, що загалом на програму планують витратити 6 мільярдів гривень: 3 мільярди цього року й ще три - наступного.