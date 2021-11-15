Вакцинированные украинцы смогут получить 1000 грн, - Зеленский. ВИДЕО
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Деньги можно будет получить через "Дію" и потратить на спорт, культурный досуг или путешествия по Украине.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Каждый, кто получил две прививки, сможет получить одну тысячу гривен - быстро и удобно, то есть через приложение "Дія". За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или в фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны, на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что таким образом государство хочет поддержать креативный, спортивный и транспортный сектор украинской экономики.
Программа заработает 19 декабря. Для тех, у кого нет смартфона и Дії, предусматривают альтернативные способы получения средств.
Зеленский отметил, что в общей сложности на программу планируют потратить 6 миллиардов гривен: 3 миллиарда в этом году и еще три - в следующем.
Пожалуйста, подождите...
Даже 1000грн. не получу.
Валерій Прозапас
Так-так-так...
Для вакцінованих двічі - виділяють 3 мільярди цього року і ще 3 наступного, це якщо по 1 тисячі на 6 мільйонів чипірованих виходить.
А таких вакцінованих ВЖЕ більше 8 мільйонів.
На всіх же не вистачить, тим більше що і взяти ті мільярди же десь треба.
Чи веселий бабушка Коломойський видасть Володимиру Олександровичу для української версії "гри в кальмара"?
Щоб за тисячу їб…сь - і розслідування про вагнерівців пропустили?
Хороше шоу собі обрали, правда? І конкурси інтєрєсниє.
Вам натовкли лайна в голови про "мародера, вальцмана", щоб ви обрали справжнього, мародера, 1000-відсоткового зєлємойського.
Ви так і зробили.
А хто ж зараз заробляє на війні, як скавулив дехто на стадіоні?
«Війну вони не припиняють, тому що вона їм вигідна, тому що вони на війні заробляють», - Зе.
Зеленський і офшорна «скринька Пандори»: як вплинули на Україну Pandora Papers.
https://www.radiosvoboda.org/a/zelenskiy-kolomoyskiy-pryvatbank-ofshor-pandora-papers/31492693.html
Чи через купу інших, які вказані в офіційній декларації "прастого парня" Зєлі?
https://public.nazk.gov.ua/documents/bfa337db-cb89-4986-8724-c9c3b9f467fb
Он вам тыщу, а вы ему срок
Правда , это даже не смешно !!!
інтелігентна сільська вчителька пенсіонерка отримує зе1000 і мерщій до фітнес клубу за абонементом! Або в театр до райцентру.
Цей покидьок хоч іноді розуміє, що каже та робить?
Мабуть Зеленський впевнений, що всі українці живуть у містах-мільйонниках, всі віком 16-44 років, всі мають смартфони і аж трусяться, так бажають встановити "Дію", всім для повного щастя не вистачає відвідування музею, концерту та спортивного залу.
Та, скоріш всього, йому потрібно "підсадити" на "Дію" все населення України, витратити під це мільярди, а тоді крутити людьми, як йому заманеться. Будь яку забаганку можна буде виправдати "думкою" українців у "Дії". Та це ж уже було, як казав Кучма, якісь фантасти писали.