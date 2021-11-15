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Вакцинированные украинцы смогут получить 1000 грн, - Зеленский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Деньги можно будет получить через "Дію" и потратить на спорт, культурный досуг или путешествия по Украине.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый, кто получил две прививки, сможет получить одну тысячу гривен - быстро и удобно, то есть через приложение "Дія". За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или в фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны, на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что таким образом государство хочет поддержать креативный, спортивный и транспортный сектор украинской экономики.

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Программа заработает 19 декабря. Для тех, у кого нет смартфона и Дії, предусматривают альтернативные способы получения средств.

Зеленский отметил, что в общей сложности на программу планируют потратить 6 миллиардов гривен: 3 миллиарда в этом году и еще три - в следующем.
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Топ комментарии
+77
..
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15.11.2021 20:11
+73
Учителя уже 4000 долларов получили и коммуналка в два раза подешевела
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15.11.2021 20:08
+67
На виступ квартала95 сходити. Посміятись над повією-Україною, послухати хор Веревки з хітом- Горіла хата палала, соло пуем на піаніно...Дуже смішно і полезно для зетіпілів.
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15.11.2021 20:12
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Страница 6 из 6
Эта зеленая плесень ничего не может сделать по-человечески. Даже эту подачку людям нужно дать через жопу, а не привычным способом. Я тут вижу две цели, которые этой акцией невиданной щедрости преследуют угашенные клоуны: подсадить больше людей на Дию и немного поднять упавший на полшестого рейтинг Вовы Бедоносца.
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16.11.2021 09:16 Ответить
деньги нужно печатать, чтобы покрыть дефицит бюджета.
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16.11.2021 10:18 Ответить
офис простых решений
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19.11.2021 17:13 Ответить
Если для тебя ДІЯ жопа, то ты ДБЛ БЛД, продолжай жить ментально в своем "мухосранске"
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16.11.2021 11:27 Ответить
ДБЛ БЛД будешь ты когда потеряешь свой смартфон с полным набором документов и на тебя неожиданно повесят кредит на десятки тысяч гривен !
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16.11.2021 11:41 Ответить
Мухосранцы и теряют свои смартфоны
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16.11.2021 11:47 Ответить
Понятно. Думать на шаг вперед (а уж тем более - на два) - не твое ...
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16.11.2021 11:53 Ответить
Ну понятно, жизнь в Мухосранске настолько комфортная, что всех к себе нужно затащить. Что, одиноко там, вас таких все меньше в МУХОСРАНСКЕ ?
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16.11.2021 11:58 Ответить
Не вижу нужды что-то тебе дальше объяснять. Тебе из твоего Зажопинска все виднее ...
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16.11.2021 12:09 Ответить
Как-то плагиатом завоняло
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16.11.2021 12:15 Ответить
Сидить бабуся та колупає виделкою свій телефон...
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16.11.2021 09:20 Ответить
жах...
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16.11.2021 10:09 Ответить
Була тисяча від Юлі, тепер буде тисяча від Вови
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16.11.2021 09:21 Ответить
беги, зеля, беги....
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16.11.2021 09:25 Ответить
В нормальных странах за участие в экспериментах с вакциной платят от 100 000$
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16.11.2021 09:31 Ответить
А за эксперимент - полежать в реанимации под ИВЛ сколько денег хочешь?
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16.11.2021 10:36 Ответить
Я не алчный!
Даже 1000грн. не получу.
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16.11.2021 10:57 Ответить
Только он еще и сам платить за такое будет. Денег дадут 28000 грн - но он их не увидит. А за лечение побочки и сопутствующего - сам заплатит по 3-4 тыщи в день.... Может больше..... Антиваксы и математика - это две разных вселенных.
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16.11.2021 11:02 Ответить
У атамана ********...
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16.11.2021 09:41 Ответить
Уяви, як будуть "негодовать" зебіли, яким не вистачить вавкіной тисячі!

Валерій Прозапас

Так-так-так...

Для вакцінованих двічі - виділяють 3 мільярди цього року і ще 3 наступного, це якщо по 1 тисячі на 6 мільйонів чипірованих виходить.

А таких вакцінованих ВЖЕ більше 8 мільйонів.

На всіх же не вистачить, тим більше що і взяти ті мільярди же десь треба.

Чи веселий бабушка Коломойський видасть Володимиру Олександровичу для української версії "гри в кальмара"?

Щоб за тисячу їб…сь - і розслідування про вагнерівців пропустили?

Хороше шоу собі обрали, правда? І конкурси інтєрєсниє.
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16.11.2021 09:48 Ответить
Шо там ви поняли ....
Вам натовкли лайна в голови про "мародера, вальцмана", щоб ви обрали справжнього, мародера, 1000-відсоткового зєлємойського.
Ви так і зробили.
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16.11.2021 13:52 Ответить
холуйонок дєрьмака-татарова белькоче про холуїв... )
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16.11.2021 14:16 Ответить
Та невже?
А хто ж зараз заробляє на війні, як скавулив дехто на стадіоні?

«Війну вони не припиняють, тому що вона їм вигідна, тому що вони на війні заробляють», - Зе.
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16.11.2021 15:49 Ответить
ЯК? Він же під страшними санкціями і арештом найвеличнішого-найнікчемнішого.
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16.11.2021 16:09 Ответить
Через ці офшори?

Зеленський і офшорна «скринька Пандори»: як вплинули на Україну Pandora Papers.

https://www.radiosvoboda.org/a/zelenskiy-kolomoyskiy-pryvatbank-ofshor-pandora-papers/31492693.html

Чи через купу інших, які вказані в офіційній декларації "прастого парня" Зєлі?

https://public.nazk.gov.ua/documents/bfa337db-cb89-4986-8724-c9c3b9f467fb
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17.11.2021 10:14 Ответить
"взяти ті мільярди же десь треба" ? та в них же самих і взяти, надуривши їх чимось знову, заморочівши їм мозок як завжди! а потім ще й не купуй, бабуся, щось потрібне та невідкладне, а купуй по вказівці "абенеймент" до басейну десь за 100 кілометрів від твого помешкання, а шо такоє? до речі, бабусю, в тебе є той "смартхвон" для таких розваг?
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16.11.2021 17:38 Ответить
Не...Ну а **** вы ждали , 73% ?
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16.11.2021 10:04 Ответить
Сильный ход! Сейчас ЗЕбыдло всем табуном побежит ширяться за свои же уплоченные налоги, в надежде получить, как они думают, халявную тысячу. При этом будут биться в экстазе и плакать от радости какой у них хороший ********** Бубачка
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16.11.2021 10:23 Ответить
Зелене чм@! Краще на ліки виділив кошти, дудусям та бабусям конче потрібні твої фітнес центри, подорожі та музеї.
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16.11.2021 10:31 Ответить
Судя по сумме этой халявой смогут пользоваться только 3 млн человек в год, а остальные?
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16.11.2021 10:45 Ответить
Коля 69 лет вакцинирован. Если я правильно понял у нас в селе "Червона Мотовыливка" откроют фитнес клуб или кинотеатр и я смогу потратить эту тыщу.
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16.11.2021 11:08 Ответить
не откроют а откроешь... и все тысячи твои
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16.11.2021 11:42 Ответить
это не всем привитым, а только гражданам Украины. так что не мечтай, лапотник)
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16.11.2021 15:37 Ответить
Жди Коля. За время 2-го срока зюзя все успеет. Дайте ему еще один срок.
Он вам тыщу, а вы ему срок
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16.11.2021 11:14 Ответить
Главное ПРОКУКАРЕКАТЬ про выделенные средства, а реализация будет на незначительный процент и то в крупных городах.

Правда , это даже не смешно !!!
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16.11.2021 11:48 Ответить
Тисячу Зеленського не дадуть готівкою на руки. Її можна буде витратити лише на певний перелік товарів і послуг, - ОП Джерело: https://censor.net/ua/n3299755
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16.11.2021 15:09 Ответить
Вова! Юля вже підготувала позов до суду за плагіат!
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16.11.2021 13:09 Ответить
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16.11.2021 13:09 Ответить
уявляю:
інтелігентна сільська вчителька пенсіонерка отримує зе1000 і мерщій до фітнес клубу за абонементом! Або в театр до райцентру.
Цей покидьок хоч іноді розуміє, що каже та робить?
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16.11.2021 13:58 Ответить
А де в тому райцентрі театр?
Мабуть Зеленський впевнений, що всі українці живуть у містах-мільйонниках, всі віком 16-44 років, всі мають смартфони і аж трусяться, так бажають встановити "Дію", всім для повного щастя не вистачає відвідування музею, концерту та спортивного залу.
Та, скоріш всього, йому потрібно "підсадити" на "Дію" все населення України, витратити під це мільярди, а тоді крутити людьми, як йому заманеться. Будь яку забаганку можна буде виправдати "думкою" українців у "Дії". Та це ж уже було, як казав Кучма, якісь фантасти писали.
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16.11.2021 14:54 Ответить
Загрузивши ,,Дія,, зрозумів що певні органи знають про кожного все аж до розміру презерватива.Автоматихно завантажені дані в дію тільки показує маленьку толіку що пронас назбирали органи.
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16.11.2021 17:12 Ответить
Так і є, не треба було на це так легко кидатись, треба було потрусити їхні потроха, а не розкривати легкий доступ до своїх.
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16.11.2021 18:02 Ответить
ну и хорошо.
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16.11.2021 15:52 Ответить
1000 гривнь на путишествие по Украине,я уже где-то об этом слышал.Ах да мокшандия выделила тоже по 1000 рублей пенсионерам на лекарства,отдых в санаторие и потишествие по стране.Где-то год назад такое проскочило в кацапских СМИ что заставило коментатора хохотать над прочитаным в прямом эфире.
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16.11.2021 17:01 Ответить
За сомнительную вакцинацию липовое вознаграждение от брехуна, шулера, махинатора и паршивенького актёришки голобородьки... Налетай , шантропа, пока виртуальные гривны не закончились...
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16.11.2021 18:16 Ответить
опа опа , ща буду тратить косарь. Давнно хотел пару кило сбросить . вова куда бежать?
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16.11.2021 18:38 Ответить
До сраки эти твои 1000 грн. что на них возьмёшь, в кино сходить, в театр, в музей, да людям денег не хватает на питание, а ты со своими театрами да кино...
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16.11.2021 19:47 Ответить
Особенно обрадовались решению зеленейшего пенсионеры! Теперь каждый их них сможет подкачаться в трензале, после сходить в выставочный зал и т.д. Особенно рады пенсионеры села! Кстати! Вот они то и могут в полном объеме использовать сию тышшшу, часть на переезд (купить билеты для путешествий внутри страны) в город , а на остаток шикануть на бассейне! Браво! Бис!
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16.11.2021 21:23 Ответить
ТАКОГО БОЛВАНА ПРЕЗИДЕНТА У НАС ЕЩЁ НЕ БЫЛО.. ОН ЖЕ ТУПОЙ, НО НЕ ДЛЯ СВОЕГО КАРМАНА. ЛЖИВЫЙ ДВУЛИКИЙ ЯНУС ( И ВАШИМ И НАШИМ, НО НАШИМ БОЛЬШЕ, НАМ ВЕРШКИ, ВАМ - КОРЕШКИ).
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17.11.2021 20:22 Ответить
1000 ре,это не членом по роялю,кхе кхе
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20.11.2021 16:16 Ответить
если президент идиот,это надолго)
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20.11.2021 16:17 Ответить
держава дала гроші а з рук не відпускає. Правду зеля казав як стану президентом то плакати ви не будете а лише сміятися. Хто з людей має час на кіно чи на фітнес чи мандрувати по україні треба мати кучу грошей та часу до тієї тисячі щоб її потратити. Внас люди ї так бідні ціни кругом ростут на все.
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21.11.2021 15:23 Ответить
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