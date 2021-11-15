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Зеленський та Мішель обговорили ситуацію на кордонах Білорусі

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Зеленський та Мішель обговорили ситуацію на кордонах Білорусі

Президент України Володимир Зеленський обговорив із головою Європейської ради Шарлем Мішелем ситуацію на кордоні Білорусі з Європейським Союзом та інші питання безпеки в регіоні.

Про це голова української держави повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорили з Шарлем Мішелем ситуацію на європейсько-білоруському кордоні та інші безпекові виклики в регіоні. Домовилися координувати наступні кроки. Маємо діяти спільно проти гібридних атак", - написав Зеленський.

Автор: Ольга Лузан
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Саме тому відіслали Україно-Польсько-Литовську бригаду подалі від подій - у Грузію????
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15.11.2021 21:02 Відповісти
а брат Шмыгаля
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15.11.2021 21:05 Відповісти
однояйцевый
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15.11.2021 21:16 Відповісти
в смысле - одно на двоих
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15.11.2021 21:54 Відповісти
Яке йшло, таке й здибало(
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16.11.2021 00:57 Відповісти
Я не понимаю, почему наш Вован со всеми сидя разговаривает.
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15.11.2021 21:37 Відповісти
а сидя (да еще на приподнятом креселке) он себя чувствует с ними одного приблизительно роста...
а вот стоя...как бы...только либо ходульки (как у *****) либо просить визави раскорячиться (как лука когда-то перед тем же ******...чуть зад не треснул так раскорячивался)
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15.11.2021 21:43 Відповісти
это точно Мишель??? мож шмыгаль?...тот еще шутник))))
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15.11.2021 21:41 Відповісти
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15.11.2021 22:11 Відповісти
 
 