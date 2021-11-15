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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Беларусь (7520) граница (4728) Зеленский (16493) Шарль Мишель (212)

Зеленский и Мишель обсудили ситуацию на границе Беларуси

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Зеленский и Мишель обсудили ситуацию на границе Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию на границе Беларуси с Европейским Союзом и другие вопросы безопасности в регионе.

Об этом глава украинского государства сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили с Шарлем Мишелем ситуацию на европейско-белорусской границе и другие вызовы безопасности в регионе. Договорились координировать следующие шаги. Должны действовать совместно против гибридных атак", - написал Зеленский.

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Саме тому відіслали Україно-Польсько-Литовську бригаду подалі від подій - у Грузію????
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15.11.2021 21:02 Ответить
а брат Шмыгаля
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15.11.2021 21:05 Ответить
однояйцевый
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15.11.2021 21:16 Ответить
в смысле - одно на двоих
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15.11.2021 21:54 Ответить
Яке йшло, таке й здибало(
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16.11.2021 00:57 Ответить
Я не понимаю, почему наш Вован со всеми сидя разговаривает.
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15.11.2021 21:37 Ответить
а сидя (да еще на приподнятом креселке) он себя чувствует с ними одного приблизительно роста...
а вот стоя...как бы...только либо ходульки (как у *****) либо просить визави раскорячиться (как лука когда-то перед тем же ******...чуть зад не треснул так раскорячивался)
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15.11.2021 21:43 Ответить
это точно Мишель??? мож шмыгаль?...тот еще шутник))))
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15.11.2021 21:41 Ответить
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15.11.2021 22:11 Ответить
 
 