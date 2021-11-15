Зеленский и Мишель обсудили ситуацию на границе Беларуси
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию на границе Беларуси с Европейским Союзом и другие вопросы безопасности в регионе.
Об этом глава украинского государства сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Обсудили с Шарлем Мишелем ситуацию на европейско-белорусской границе и другие вызовы безопасности в регионе. Договорились координировать следующие шаги. Должны действовать совместно против гибридных атак", - написал Зеленский.
Обговорили з @CharlesMichel ситуацію на 🇪🇺-🇧🇾 кордоні та інші безпекові виклики в регіоні. Домовилися координувати наступні кроки. Маємо діяти спільно проти гібридних атак.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 15, 2021
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а вот стоя...как бы...только либо ходульки (как у *****) либо просить визави раскорячиться (как лука когда-то перед тем же ******...чуть зад не треснул так раскорячивался)