На розгляд одного законопроєкту нардепи витрачають 30 хвилин, - "слуга народу" Мезенцева

У середньому на розгляд одного законопроєкту під час голосування у Верховній Раді народні депутати витрачають 30 хвилин.

Про це повідомила нардеп "Слуги народу" Марія Мезенцева, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "ДОМ".

"Ми розглянули цікаві прорахунки того, скільки ми витрачаємо часу на один парламентський день щохвилини. На кожен закон — у середньому до 27-30 хвилин з обговореннями", - зазначила парламентар.

Нардеп уточнила, що такі виміри проводились для подальшого ефективного планування роботи Ради.

"І щоб ті 5 пленарних тижнів, які залишаються до кінця робочого 2021 року, були використані ефективно", - додала Мезенцева.

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