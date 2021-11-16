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Новини Політика України
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На розгляд одного законопроєкту нардепи витрачають 30 хвилин, - "слуга народу" Мезенцева

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На розгляд одного законопроєкту нардепи витрачають 30 хвилин, -

У середньому на розгляд одного законопроєкту під час голосування у Верховній Раді народні депутати витрачають 30 хвилин.

Про це повідомила нардеп "Слуги народу" Марія Мезенцева, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "ДОМ".

"Ми розглянули цікаві прорахунки того, скільки ми витрачаємо часу на один парламентський день щохвилини. На кожен закон — у середньому до 27-30 хвилин з обговореннями", - зазначила парламентар.

Нардеп уточнила, що такі виміри проводились для подальшого ефективного планування роботи Ради.

"І щоб ті 5 пленарних тижнів, які залишаються до кінця робочого 2021 року, були використані ефективно", - додала Мезенцева.

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Автор: Богдан Гуньковський
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скороспелы
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16.11.2021 09:51 Відповісти
Скорострелы😁
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16.11.2021 09:55 Відповісти
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16.11.2021 09:58 Відповісти
Такими темпами ще "безробітними" стануть до кінця каденції і "лавочку" прийдеться закривати.
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16.11.2021 10:00 Відповісти
А можно ускориться?
)))))))))))
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16.11.2021 10:01 Відповісти
Хіба що включити "чарівний пендель"
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16.11.2021 10:03 Відповісти
ну и хотя бы один полезный за 2.5 года можно назвать?
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16.11.2021 10:04 Відповісти
 
 