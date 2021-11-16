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Ризик широкомасштабної російської агресії достатньо високий: противник активізував проведення розвідувальних заходів, - нардеп "Голосу" Рахманін

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Ризик широкомасштабної російської агресії достатньо високий: противник активізував проведення розвідувальних заходів, - нардеп

Концентрація російських військ і техніки на українському кордоні не є новиною — Кремль насправді після будь-яких навчань далеко свою техніку ніколи не відводив. Занепокоєння викликає активізація розвідувальних заходів противника.

Так пояснює ситуацію на українсько-російській державній межі член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат партії "Голос" Сергій Рахманін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Питання не стільки в певних рухах російських підрозділів вздовж українсько-російського кордону, скільки в характері. Після завершення навчань певна частина військових частин і підрозділів повернулася в пункти постійної дислокації, натомість техніка залишилася. І це накопичення продовжується, це планова робота, яку Росія давно продовжувала: протягом щонайменше трьох останніх років, вона постійно підсилює угрупування вздовж нашого кордону і створює нові", — підкреслює народний депутат.

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Ризик повномасштабного вторгнення Росії був і залишається достатньо високим. Цього разу занепокоєння викликає і активізація розвідувальних заходів ворога.

"Вже зафіксовано більшу кількість і глибшу якість розвідувальних заходів. Це стосується дуже багатьох ділянок і об’єктів. Це було перше, на що звернули увагу наші західні партнери. Концентрації військ на українсько-російському кордоні почалася не вчора і закінчиться не завтра. Ризик широкомасштабної агресії залишається і є достатньо високим", — наголошує представник "Голосу".
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Сейчас депутаты начнут пиариться на этой теме. Вопрос, а ты военный специалист???
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16.11.2021 13:14 Відповісти
Пиар - слишком важная вещь, чтобы целиком доверить ее пиарщикам.)
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16.11.2021 13:23 Відповісти
Та хватит пугать ёжика голой жопой .. ,как говорится в одном еврейском анекдоте УЖЕ НИКТО НИКУДА НЕ ИДЁТ ,силёнок на бензоколонке нема вторгаться в Украину всей голожопой оравой ..понты это ,дешёвые понты от ***** ..
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16.11.2021 13:16 Відповісти
А наш гавнокомандуючий тим часом дуже зайнятий своім рейтингом і гроші роздає лохам , які за нього проголосували !

А щодо війни із росією , то його це не цікавить , так в його тупій башці вона і не починалась 😀
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16.11.2021 13:16 Відповісти
зачем им вообще войсковая разведка, если они сидят на высших государственных должностях?))
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16.11.2021 13:17 Відповісти
Годі вже нас лякати.
Якщо кацапи прийдуть і знищать весь кабмін, "верховну зраду", всіх президентів, бувших і діючого, олігархів то народ лише їх підтримає....................... звичайно що не тих кого знищуватимуть.
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16.11.2021 14:12 Відповісти
Усі ті, кого ти перерахував, протягом доби можут опинитися за кордоном, а нищити будуть тебе і твою сімю та таких лохів як ти.
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16.11.2021 14:35 Відповісти
Надо не паниковать , а окопы копать .
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16.11.2021 14:16 Відповісти
Бронетехнику будем закидывать теми же бутылками с зажигательной смесью. что и на Майдане.
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16.11.2021 15:34 Відповісти
 
 