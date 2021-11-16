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Поспішаючи ухвалити закон про столицю, влада закопує себе ще глибше, - Черненко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Поспішаючи ухвалити закон про столицю, влада закопує себе ще глибше, - Черненко

На Банковій вже навіть не вдають, що новий закон про столицю - для киян, а не проти Кличка.

 І тим самим влада закопує себе ще глибше. Про це заявив народний депутат VIII скликання, екс-голова Комітету виборців України Олександр Черненко.

"Схоже, на Банковій прийняли рішення навіть не робити вигляд, що цей закон для киян, а не проти Кличка. Зараз починає з’являтися інформація, що законопроєкт 2143-3 "Про місто Київ – столицю України" можуть поставити на голосування вже на поточному або на наступному пленарному тижні, хоча раніше "слуги" обіцяли розглядати його вже після прийняття Закону про місцеві державні адміністрації, щоб надати процесу узурпації хоч якесь логічне обґрунтування. Мені чим далі, тим важче зрозуміти логіку правлячої партії. На тлі загального падіння рейтингу Зеленського і СН (а в Києві цей рейтинг і так нижче середнього по країні) вони роблять все, щоб закопати себе ще глибше. Будь-які соцопитування і фокус-групи показують, що кияни не сприймають таке волюнтаристське обмеження повноважень обраного міського голови", - зазначив Черненко.

Він припускає, що влада поспішає через виток інформації про негативний висновок Венеційської комісії щодо цього законопроєкту.

"Чому такий поспіх? Можливо він пояснюється витоком інформації з Венеційської комісії, що зараз готує "розгромні" висновки проєкту від "слуг". Щоб тоді, коли ці висновки будуть оприлюднені, то закон вже набуде чинності і будь-які апеляції до "венеційки" втратили сенс", - вважає Черненко.

Експерт нагадує, що у жовтні Віталій Кличко у надіслав законопроєкт про столицю на розгляд Венеційської комісії. Джерела у Венеційській комісії повідомили, що на експертному рівні розпочалося опрацювання цього документа. Помічники доповідача з цього питання вже під час загального огляду виявили цілу низку системних неузгодженостей у законопроєкті. Лише перелік зауважень, без аналітичного обґрунтування та постатейного аналізу, сягає кількох сторінок.

"Вибори в Києві не скоро. Навіть вибори до райрад, якщо законопроект буде прийнятий, можна відтермінувати до 2025 року. А отримати доступ до столичних ресурсів хочеться вже зараз. Так само, як хочеться послабити будь-якого політичного конкурента. У даному випадку - київського мера Кличка", - пояснює дії влади експерт.
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Топ коментарі
+7
ЗЕбилы хер сломаете об Киев хорошо подумайте
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16.11.2021 15:48
+4
Зі злочинними монобільшістю скрізь треба закінчувати. Вже видно, що це до нічого хорошого не привело.
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16.11.2021 15:52
+2
100%
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16.11.2021 15:50
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Закон про Столицю создавал Омельченко под себя. Он действительно сделал много для Киева - к примеру дорогу Протасов Яр , развязки около Байкового.
с тех пор ни один мэр НИКАКИХ ПУТНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ в Киеве не сделал .

Киев просто задыхается от пробок и некомпетентности в транспортных решениях . Учиться в европейские столицы решать подобные задачи ехать они не хотят - бо языков не знают
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16.11.2021 15:45 Відповісти
не сравнивайте количество понаехавших в Киеве и европейских столицах. А каждый понаехавший кроме выводка тянет и 2-3 машины в город...
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16.11.2021 15:55 Відповісти
Тот бардак , который твориться на дорогах , не понаехавшие создают , а безграмотные чиновники .
транспортные потоки имеют закономерности и есть правила . Если где-то пережимает поток- образуются длинные пробки
к примеру РАЗВЯЗКА НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ - ощущение какой-то коммунальной квартиры , а не современной трассы
И УВЕРЕНА , что никто не рисует эту развязку - ни над дорогами, ни под землей. Бо чиновники заняты своими проблемами и на киевлян им плевать
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16.11.2021 16:00 Відповісти
Тупое животное!
Открой википедию и прочитай, что сделал О ельченко для Киева.
Лично я не способен охарактеризовать это без матюков, там удалось.
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16.11.2021 15:56 Відповісти
ага, чего только изуродованный Глобусом Крещатик стоит... Sophia-Maria Duglass видимо засиделась в Словакиии или где-то там...
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16.11.2021 15:58 Відповісти
Да , Майдан на московские деньги Гарик Карагодский угробил , и Парцзаладзе своими квадратами подземными внёс мацкрвский акцент .
Но много дорог Омеля нормально развязал
Потому первое лицо города должно быть - строителем
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16.11.2021 16:04 Відповісти
и 2 человек угробил на своем крузаке... сел?
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16.11.2021 16:31 Відповісти
"Но много дорог Омеля нормально развязал" - простите, каких?
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16.11.2021 16:47 Відповісти
Вы читать выше умеете ?

Вы наверно не киевлянин или на имеете авто , иначе бы понимали мой верхний коммент
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16.11.2021 17:16 Відповісти
Вы ошиблись по отношению ко мне - во всём. Но на мой вопрос, не ответили.
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16.11.2021 17:37 Відповісти
Это кто языков не знает? Виталий Кличко, много лет проживший в США и Германии и свободно говорящий, пишущий и читающий на английском и немецком?
Вы бы хоть поинтересовались биографией нашего мэра, прежде чем писать свои глупости.
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16.11.2021 16:37 Відповісти
Не Виталий Кличко должен заниматься транспортными решениями в городе , а обученные спецы : как жто делается во все мире
Так что глупости пишите пока Вы
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16.11.2021 17:15 Відповісти
ЗЕбилы хер сломаете об Киев хорошо подумайте
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16.11.2021 15:48 Відповісти
100%
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16.11.2021 15:50 Відповісти
Невже криворогі думають ,що зможуть КИЇВ відбити,згадайте даунбас єнакІЄВСКИЙ.
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16.11.2021 15:51 Відповісти
Зі злочинними монобільшістю скрізь треба закінчувати. Вже видно, що це до нічого хорошого не привело.
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16.11.2021 15:52 Відповісти
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16.11.2021 15:53 Відповісти
у него нет ФАМИЛИИИ..... ЕСТЬ КЛЕЙМО ПРЕДАТЕЛЬ УКРАИНЫ
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16.11.2021 15:58 Відповісти
А не ЗЕльцман?
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16.11.2021 16:15 Відповісти
Кличку надо "поднимать" Киев и показать этим засранцам кто "из ху ". Да и самим киевлянам надо поднимать жопы...
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16.11.2021 17:18 Відповісти
 
 