Поспішаючи ухвалити закон про столицю, влада закопує себе ще глибше, - Черненко

На Банковій вже навіть не вдають, що новий закон про столицю - для киян, а не проти Кличка.

І тим самим влада закопує себе ще глибше. Про це заявив народний депутат VIII скликання, екс-голова Комітету виборців України Олександр Черненко.

"Схоже, на Банковій прийняли рішення навіть не робити вигляд, що цей закон для киян, а не проти Кличка. Зараз починає з’являтися інформація, що законопроєкт 2143-3 "Про місто Київ – столицю України" можуть поставити на голосування вже на поточному або на наступному пленарному тижні, хоча раніше "слуги" обіцяли розглядати його вже після прийняття Закону про місцеві державні адміністрації, щоб надати процесу узурпації хоч якесь логічне обґрунтування. Мені чим далі, тим важче зрозуміти логіку правлячої партії. На тлі загального падіння рейтингу Зеленського і СН (а в Києві цей рейтинг і так нижче середнього по країні) вони роблять все, щоб закопати себе ще глибше. Будь-які соцопитування і фокус-групи показують, що кияни не сприймають таке волюнтаристське обмеження повноважень обраного міського голови", - зазначив Черненко.

Він припускає, що влада поспішає через виток інформації про негативний висновок Венеційської комісії щодо цього законопроєкту.

"Чому такий поспіх? Можливо він пояснюється витоком інформації з Венеційської комісії, що зараз готує "розгромні" висновки проєкту від "слуг". Щоб тоді, коли ці висновки будуть оприлюднені, то закон вже набуде чинності і будь-які апеляції до "венеційки" втратили сенс", - вважає Черненко.

Експерт нагадує, що у жовтні Віталій Кличко у надіслав законопроєкт про столицю на розгляд Венеційської комісії. Джерела у Венеційській комісії повідомили, що на експертному рівні розпочалося опрацювання цього документа. Помічники доповідача з цього питання вже під час загального огляду виявили цілу низку системних неузгодженостей у законопроєкті. Лише перелік зауважень, без аналітичного обґрунтування та постатейного аналізу, сягає кількох сторінок.

"Вибори в Києві не скоро. Навіть вибори до райрад, якщо законопроект буде прийнятий, можна відтермінувати до 2025 року. А отримати доступ до столичних ресурсів хочеться вже зараз. Так само, як хочеться послабити будь-якого політичного конкурента. У даному випадку - київського мера Кличка", - пояснює дії влади експерт.