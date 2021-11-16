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Новини Політика України
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вакцина (3528) виплати (484) Арахамія (1000)

"Слуга народу" Арахамія про тисячу Зеленського: Відпрацьовуються механізми для уникнення зловживань – вже колцентри під виглядом виплат виманюють дані кредитних карт

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Влада відпрацьовує механізми, щоб унеможливити зловживання під час виплати тисячі гривень, обіцяної президентом Володимиром Зеленським вакцинованим від коронавірусу українцям.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у ВР сказав керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"У нас - креативна нація. Уже колцентри, які зазвичай телефонують і представляються службою безпеки банку, щоб виманити кредитні картки, кажуть: "Ми хочемо перерахувати вам тисячу, давайте номер картки". Тобто тут можуть бути різні маніпуляції", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виплата обіцяної Зеленським 1 тис. грн щепленим українцям здійснюватиметься із загального фонду держбюджету, - Шмигаль

Арахамія пояснив, що тисячу можна буде витратити на кіно, театр чи спортзал, тому що обрали найбільш постраждалі від пандемії індустрії. За словами депутата, таким чином влада хоче їх підтримати, щоб вони "залишалися на плаву".
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Топ коментарі
+6
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16.11.2021 16:58
+4
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16.11.2021 16:53
+4
ржака)) что колл-центры - когда разозленные пенсионеры узнают что "денег нет, но вы держитесь!")
А уж как будут злиться пенсионеры-антиваксеры - на зеЛоха))
идея с 1000 грн - пока что в топ-5 идиотизмов зеЛоха офшорного..
оно думало рейтинги поднять, но как всегда - обделалось)
автора этой идеи - лишить "мандата"))
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16.11.2021 16:55
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А как быть с теми кто купил, они что тоже получат?
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16.11.2021 16:52 Відповісти
Если в дие сертификат есть то разумеется получат...😀
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16.11.2021 16:58 Відповісти
А им что компенсация не положена? Они же деньги потратили. Имейте совесть - пусть в виде кешбека хотя бі частично компенсируют.
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16.11.2021 17:09 Відповісти
Согласен, пусть чеки потребуют у тех кто им выдавав левандос.
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16.11.2021 17:16 Відповісти
Так компенсируют все равно тока тыщу. Нафиг чеки? Достаточно сертификата в Дии.
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16.11.2021 17:18 Відповісти
По чеку правоохоронці адресно будут благодарить тех кто выдает фальшивки.
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16.11.2021 17:21 Відповісти
Опомнитесь. Даже собака кормящую руку не кусает.
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16.11.2021 17:24 Відповісти
Зловживання - це як? Як тільки захотілось в якомусь "клюбі" "заторчеть" - швиденько вакцинуємось і отримуємо 1000?
Хламідія, це все з самого початку - зловживання!!!
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16.11.2021 16:53 Відповісти
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16.11.2021 16:53 Відповісти
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16.11.2021 16:58 Відповісти
А если у меня там три буквы, тоже сообщить?
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16.11.2021 17:18 Відповісти
ржака)) что колл-центры - когда разозленные пенсионеры узнают что "денег нет, но вы держитесь!")
А уж как будут злиться пенсионеры-антиваксеры - на зеЛоха))
идея с 1000 грн - пока что в топ-5 идиотизмов зеЛоха офшорного..
оно думало рейтинги поднять, но как всегда - обделалось)
автора этой идеи - лишить "мандата"))
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16.11.2021 16:55 Відповісти
у сырлеща уже нет мандата
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16.11.2021 17:08 Відповісти
Фразу "Тримай злодія!" голосніше кричить сам злодій.
ЗЄлєбобіки не розпускайте слюні - це лише списання вкрадених бабок.
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16.11.2021 16:56 Відповісти
"У нас - креативна нація"

О какой "их" нации этот ёжик в тумане снова бредит? Кацапы что-ли?
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16.11.2021 17:02 Відповісти
стрижка баранов начинается
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16.11.2021 17:23 Відповісти
А закінчиться - "грошей нема, але ви тримайтеся".
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16.11.2021 18:19 Відповісти
Концерты в ПАНДЕМИЮ ?
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16.11.2021 17:32 Відповісти
Вовина тысяча
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16.11.2021 18:13 Відповісти
Этот шлимазл уже придумал схемку по обнулению карт?
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16.11.2021 18:27 Відповісти
От блін! Тільки хтів зловжити своєю тисчонкою, а вже вжили заходів...
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16.11.2021 22:10 Відповісти
 
 