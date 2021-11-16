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Трьох українців затримали у Литві за підозрою в переправленні мігрантів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Трьох українців затримали у Литві за підозрою в переправленні мігрантів

Громадян України затримали, коли вони переправляли через кордон трьох громадян Іраку - подружжя з дитиною.

Про це повідомила Служба охорони державного кордону Литви, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

Українців затримали поруч з дорогою, що веде до Польщі. Литовські прикордонники твердять, що вони саме переправляли через кордон родину з Іраку.

Тепер громадянам України загрожує штраф, арешт або позбавлення волі на строк до 6 років.

Загалом у Литві за незаконне переправлення людей через державний кордон затримали 81 особу.

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Автор: Ольга Лузан
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Любителі швидких грошей - заробітчани працюють на нелегальних цигаркових фабриках і розливайках, моряки возять нелегалів і наркотики, євробляхири і всякі бомбіли перекидають мігрантів
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16.11.2021 23:18 Відповісти
_Разумный - и столь же предсказуемый - замысел гебни: порождённый рашистами концентратор напряжений и болевая точка на границе ЕС, у европейцев должна ассоциироваться с Украиной, а не путлером.
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16.11.2021 23:26 Відповісти
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16.11.2021 23:53 Відповісти
То не українці, а хохли чи малороси.
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17.11.2021 00:46 Відповісти
_Кремлю главное было подобрать для этой роли граждан Украины - и они таковых нашли и привлекли к своей операции.
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17.11.2021 00:50 Відповісти
судить по закону литвы сук проклятых. пусть сидят мрази.и забыть про них что они украинци и их нужно вытягивать....(( от таких подонков нужно стране очищаться..
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17.11.2021 07:37 Відповісти
Пусть судят! Украина только за.
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17.11.2021 08:59 Відповісти
Хохлы (не путать с украинцами) готовы дерьма нажраться за сотню долларов.
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17.11.2021 11:18 Відповісти
 
 