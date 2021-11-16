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Трьох українців затримали у Литві за підозрою в переправленні мігрантів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Громадян України затримали, коли вони переправляли через кордон трьох громадян Іраку - подружжя з дитиною.
Про це повідомила Служба охорони державного кордону Литви, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.
Українців затримали поруч з дорогою, що веде до Польщі. Литовські прикордонники твердять, що вони саме переправляли через кордон родину з Іраку.
Тепер громадянам України загрожує штраф, арешт або позбавлення волі на строк до 6 років.
Загалом у Литві за незаконне переправлення людей через державний кордон затримали 81 особу.
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Advokat Savchuk
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