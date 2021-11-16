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Новини За кордоном Затримання Саакашвілі в Грузії
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Здоров’ю Саакашвілі може бути завдана непоправна шкода, - ЄСПЛ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Здоров’ю Саакашвілі може бути завдана непоправна шкода, - ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини просить експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі припинити голодування, а владу країни - надати йому медичну допомогу.

Про це йдеться на сайті суду, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Європейський суд з прав людини вирішив вжити тимчасові заходи у справі "Саакашвілі проти Грузії" (заява № 54641/21) щодо стану здоров’я заявника. Суд запросив у влади інформацію щодо нинішнього стану здоров’я. Суд вимагає забезпечити його безпеку у в’язниці та надати йому необхідну медичну допомогу", - сказано у повідомленні.

Там зазначено, що що 10 листопада 2021 року Саакашвілі подав до ЄСПЛ скаргу. Він заявив, що у в’язниці неможливе його ефективне лікування, а влада Грузії відмовляється переводити його до цивільної лікарні.

ЄСПЛ зобов’язав грузинський уряд проінформувати його про стан здоров’я Саакашвілі, забезпечити його безпеку у в’язниці, а також скласти план одужання політика після припинення голодування.

Читайте: Стан здоров'я Саакашвілі - стабільний. Основні життєві показники - в межах норми, - пенітенціарна служба Грузії

В ЄСПЛ вирішили надати справі статус пріоритетної. Суд наголосив, що ухвалює такі рішення щодо урядів країн лише в тих випадках, коли існує реальна загроза непоправної шкоди для людини.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
Немає там реальної загрози , а є відверта паніка і страх Міхуіла , так як плани були зовсім іншими 😠
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17.11.2021 00:09
+7
Це якщо повністю позбавиться залежності від наркоти???
Хто тоді буде бігати по дахах у Києві???
Але ж це виправити можна - зє-бубочка підгонить марафєту на пару «дорожек»...
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17.11.2021 00:12
+4
Тут не поспоришь. Реально дятел, раз поехал добровольно в тюрьму.
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17.11.2021 01:09
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Немає там реальної загрози , а є відверта паніка і страх Міхуіла , так як плани були зовсім іншими 😠
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17.11.2021 00:09 Відповісти
дятел
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17.11.2021 00:25 Відповісти
Тут не поспоришь. Реально дятел, раз поехал добровольно в тюрьму.
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17.11.2021 01:09 Відповісти
Це якщо повністю позбавиться залежності від наркоти???
Хто тоді буде бігати по дахах у Києві???
Але ж це виправити можна - зє-бубочка підгонить марафєту на пару «дорожек»...
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17.11.2021 00:12 Відповісти
Здоров'я будь якого туриста що подорожує у контейнері з фруктами - під загрозою.
В першу чергу - ментальне.
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17.11.2021 04:09 Відповісти
Ты кушай Миша,кушай.Ложечку за Лизку Ясько,ложечку за реформы,ложечку за офис простых решений.
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17.11.2021 05:15 Відповісти
Висловлюю величезну стурбованість
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17.11.2021 07:21 Відповісти
А ми бачили що ****** Ссикашвілі аж ніяк не голодує, жадібно поїдаючи їжу у грузинській тюрмі.
І умови у тій тюрмі аж ніяк не жахливі, як тут нам розказують.
І всім здалося, що це є голімий фарс і комєдія.
Тож нам смішно.
І ми дійсно стурбовані🤣🤣🤣!
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17.11.2021 08:14 Відповісти
Коли він вже того...
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17.11.2021 08:21 Відповісти
Нужно ставить этот посыл немного по другому. Михаил Саакашвили сам своему здоровью ( по собственной инициативе) создает непоправимый вред. Что в этом случае делать.. переходить на насильственное кормление через зонд, но это можно приравнять к пыткам. С другой стороны право каждого человека на суицид ( если не учитывать греховность данного поступка) остается за ним.
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17.11.2021 08:27 Відповісти
нарцисьі типа Саакашвили - точно суицидники. . . . но єтот фрукт-Саакашвили хочет и на єтом пропиариться. А вдруг что то случиться (катаклизма с марсиянами)- и пришельцьі его освободят
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17.11.2021 08:51 Відповісти
аааа еспч - зрадныкы, караул.
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17.11.2021 15:12 Відповісти
 
 