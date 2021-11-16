Здоров’ю Саакашвілі може бути завдана непоправна шкода, - ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини просить експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі припинити голодування, а владу країни - надати йому медичну допомогу.

Про це йдеться на сайті суду, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Європейський суд з прав людини вирішив вжити тимчасові заходи у справі "Саакашвілі проти Грузії" (заява № 54641/21) щодо стану здоров’я заявника. Суд запросив у влади інформацію щодо нинішнього стану здоров’я. Суд вимагає забезпечити його безпеку у в’язниці та надати йому необхідну медичну допомогу", - сказано у повідомленні.

Там зазначено, що що 10 листопада 2021 року Саакашвілі подав до ЄСПЛ скаргу. Він заявив, що у в’язниці неможливе його ефективне лікування, а влада Грузії відмовляється переводити його до цивільної лікарні.

ЄСПЛ зобов’язав грузинський уряд проінформувати його про стан здоров’я Саакашвілі, забезпечити його безпеку у в’язниці, а також скласти план одужання політика після припинення голодування.

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В ЄСПЛ вирішили надати справі статус пріоритетної. Суд наголосив, що ухвалює такі рішення щодо урядів країн лише в тих випадках, коли існує реальна загроза непоправної шкоди для людини.