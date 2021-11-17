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Новини За кордоном
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НАТО занепокоєне тим, що Росія випробовує космічну зброю, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

НАТО занепокоєне тим, що Росія випробовує космічну зброю, - Столтенберг

Союзники по НАТО занепокоєні діями Росії із застосування зброї у космосі, про що свідчить проведення випробувань системи озброєнь, в результаті якої був знищений супутник.

Про це журналістам в кулуарах зустрічі міністрів оборони країн ЄС сказав генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Ми були поінформовані Сполученими Штатами про російські випробування проти супутника, який був у результаті зруйнований. Утворилося багато уламків, які зараз створюють ризики для Міжнародної космічної станції, для космічної станції Китаю. Тож це була безвідповідальна дія Росії, спрямована на випробування системи протисупутникової зброї", - зауважив Столтенберг.

Він нагадав, що НАТО розвиває свою космічну політику, але союзники по Альянсу не виводили у космос зброю. При цьому супутникові спроможності, які НАТО має у космосі, надзвичайно важливі на землі, - для систем зв’язку, навігації або раннього попередження про ракетні запуски.

Читайте: Росія створила загрозу МКС, випробовуючи свою зброю, - Держдеп

"Росія випробувала нову космічну зброю, фактично знищила космічний інфраструктурний об’єкт. Це викликає загальне занепокоєння, тому що уламки створюють ризик для цивільної діяльності в космосі. Це також демонструє, що Росія розвиває нові системи озброєння, які спроможні збивати супутники, руйнувати космічні спроможності, важливі для основоположних послуг на землі, таких як зв'язок, навігація або раннє попередження про запуски ракет", - сказав генсек НАТО.

Раніше міністерство оборони РФ визнало факт випробувань нової зброї, в результаті якої був знищений реальний супутник на космічній орбіті.

Державний департамент США і Пентагон звинуватили Росію у створенні загрози для екіпажу Міжнародної космічної станції. Ці випробування засудили також в NASA.

Вранці 15 листопада МКС двічі ухилилася від зіткнення з космічним сміттям. Екіпажу станції довелося перейти в кораблі "Союз" і Crew Dragon.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+2
Это был лишь вопрос времени - когда Мордор начнёт засирать своим оружием и космос.
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17.11.2021 01:01
+2
турки таки трахнули "Сцухого" всухую - теперь свиноцабакам осталось только мечтать о том, что они могут сбить "Bayraktar Akıncı"...\а кто им даст шанс...?)\
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17.11.2021 09:59
+1
Можно раз в день выставлять новости в автоматическом режиме, что НАТО чем то обеспокоилось.
По лицам этого Столтенберга или его предшественника из Дании, даже, не верится, что это - потомки славных викингов. Реально, эти 2 существа кроме озабоченностей и беспокойства ничего не могут.
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17.11.2021 01:02
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Это был лишь вопрос времени - когда Мордор начнёт засирать своим оружием и космос.
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17.11.2021 01:01 Відповісти
Можно раз в день выставлять новости в автоматическом режиме, что НАТО чем то обеспокоилось.
По лицам этого Столтенберга или его предшественника из Дании, даже, не верится, что это - потомки славных викингов. Реально, эти 2 существа кроме озабоченностей и беспокойства ничего не могут.
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17.11.2021 01:02 Відповісти
Брюжжание оружием перед НАТО. Думают напугать их своими новейшими технологиями. Но на самом деле, у НАТО и США давно уже есть космические воиска и при желании, они смогут достойно ответить...
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17.11.2021 01:19 Відповісти
Тогда чего они жалуются?
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17.11.2021 07:22 Відповісти
Компанія UVision Air Ltd. (Ізраїль) вперше презентувала свою серію баражуючих *********** HERO на Dubai Airshow 2021, що з 14 по 18 листопада ц.р. проходить в місті Дубай (ОАЕ).
Цікавим є те, що в офіційному релізі компанії використано фотоілюстрацію, на якій зображено баражуючий *********, що знаходиться на кінцевій ділянці польоту перед влучанням у ціль, в якості якої зображено одну з модифікацій російського танку Т-90

Під прицілом російські танки - ізраїльська компанія UVision вперше представила в ОАЕ свої баражуючі *********и | Defense Express (defence-ua.com)
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17.11.2021 01:20 Відповісти
Ізраїльска компанія при презентації своєї продукції в ОАЕ у якості цілі обрала російський Т-90
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17.11.2021 07:04 Відповісти
В своём ролике о новом истребителе "Сухой" использовал как цель турецкий "Bayraktar Akıncı".
https://www.youtube.com/watch?v=0z-JI5m93hk
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17.11.2021 07:34 Відповісти
турки таки трахнули "Сцухого" всухую - теперь свиноцабакам осталось только мечтать о том, что они могут сбить "Bayraktar Akıncı"...\а кто им даст шанс...?)\
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17.11.2021 09:59 Відповісти
Що за зброя «озабоченість» це якісь ракети, гармати чи просто ручна зброя. Так вона постійно дає осічку, досить її використовувати не має на цю зброю надії бо вона морально застаріла
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17.11.2021 06:59 Відповісти
"так не доставайся ты (космос) никому" - подумала отсталая, лапотная Московия, выстреливая последнюю вундервафлю
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17.11.2021 07:15 Відповісти
толеранты-импотенты позорные
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17.11.2021 08:36 Відповісти
 
 