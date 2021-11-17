НАТО занепокоєне тим, що Росія випробовує космічну зброю, - Столтенберг

Союзники по НАТО занепокоєні діями Росії із застосування зброї у космосі, про що свідчить проведення випробувань системи озброєнь, в результаті якої був знищений супутник.

Про це журналістам в кулуарах зустрічі міністрів оборони країн ЄС сказав генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Ми були поінформовані Сполученими Штатами про російські випробування проти супутника, який був у результаті зруйнований. Утворилося багато уламків, які зараз створюють ризики для Міжнародної космічної станції, для космічної станції Китаю. Тож це була безвідповідальна дія Росії, спрямована на випробування системи протисупутникової зброї", - зауважив Столтенберг.

Він нагадав, що НАТО розвиває свою космічну політику, але союзники по Альянсу не виводили у космос зброю. При цьому супутникові спроможності, які НАТО має у космосі, надзвичайно важливі на землі, - для систем зв’язку, навігації або раннього попередження про ракетні запуски.

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"Росія випробувала нову космічну зброю, фактично знищила космічний інфраструктурний об’єкт. Це викликає загальне занепокоєння, тому що уламки створюють ризик для цивільної діяльності в космосі. Це також демонструє, що Росія розвиває нові системи озброєння, які спроможні збивати супутники, руйнувати космічні спроможності, важливі для основоположних послуг на землі, таких як зв'язок, навігація або раннє попередження про запуски ракет", - сказав генсек НАТО.

Раніше міністерство оборони РФ визнало факт випробувань нової зброї, в результаті якої був знищений реальний супутник на космічній орбіті.

Державний департамент США і Пентагон звинуватили Росію у створенні загрози для екіпажу Міжнародної космічної станції. Ці випробування засудили також в NASA.

Вранці 15 листопада МКС двічі ухилилася від зіткнення з космічним сміттям. Екіпажу станції довелося перейти в кораблі "Союз" і Crew Dragon.