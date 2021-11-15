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Росія створила загрозу МКС, випробовуючи свою зброю, - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія створила загрозу МКС, випробовуючи свою зброю, - Держдеп

Випробування російської протисупутникової зброї створило загрозу для дослідників на Міжнародній космічній станції.

Про це заявивпредставник Держдепу США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Російська Федерація безвідповідально провела випробування протисупутникової зброї... Це випробування підвищить загрозу для космонавтів на МКС, а також інших пілотованих космічних польотів", - сказа Прайс на брифінгу.

Він пообіцяв, що Вашингтон працюватиме з партнерами та союзниками над відповіддю на "безвідповідальну дію РФ". За його словами, РФ "безрозсудно" провела небезпечні випробування.

"Ми консультуємося і консультуватимемося з нашими союзниками та партнерами по всьому світу, щоб прояснити для Росії інших, що ми цього не потерпимо", - сказав Прайс.

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Представник держдепу назвав "нещирими та лицемірними" заяви РФ про мілітаризацію космосу.

Раніше в понеділок повідомлялося, що екіпаж МКС сховався в кораблях "Союз" і Crew Dragon через загрозу зіткнення з космічним сміттям. При цьому в NASA зазначали, що ризик зіткнення "дуже малий".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
Страна - говно
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16.11.2021 00:08
+19
То может ещё одну "перезагрузку" замутить?
Или всё-таки - пора начать мочить ***** с его политбюро и брать Мордор под внешнее управление?

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16.11.2021 00:10
+18
Что ещё ***** долден отчебучить, чтоб вы наконец-то перестали сюсюкатся с ним?? Вы своим бездействием в отношении этого ублюдочного ботоксного ******, сами создали всю эту ситуацию, что он сейчас откровенно наглеет и делает что ему хочется. Давно бы уже могли при желании, указать ему его законное место, у параши. Какое то чмо ботоксное, весь мир на куе вертит, а вы сопли жуете. Ну и продолжайте дальше демагогию разводить и проявлять обеспокоенность, так ***** ещё больше наглеть начнёт...
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16.11.2021 02:41
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Так вони ж зі своєї території! Ви що? Русофобію розганяєте? Невже не знаєте, що у кремлятів у кожному очку - МИР! Не знаєте? То спритайте у найвеличнішого володаря Всесвіту - він в курсі
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15.11.2021 23:56 Відповісти
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16.11.2021 06:45 Відповісти
вже давно треба американцям, з космосу поводити лазером пуйлу по губах та показати в ютубі як це виглядить...
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15.11.2021 23:58 Відповісти
зачем так тратиться, можно и не лазером
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16.11.2021 08:40 Відповісти
Страна - говно
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16.11.2021 00:08 Відповісти
згоден :
а) роSSія це не страна;
б) а якщо страна, то - говно.
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16.11.2021 00:19 Відповісти
роия
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16.11.2021 07:39 Відповісти
То может ещё одну "перезагрузку" замутить?
Или всё-таки - пора начать мочить ***** с его политбюро и брать Мордор под внешнее управление?

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16.11.2021 00:10 Відповісти
А пусть американцы побъю рюсских на МКС. Посмотрел бы прямую трансляцию боёв без правил в невесомости.
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16.11.2021 00:12 Відповісти
Им достаточно люк задраить и немного подождать.
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16.11.2021 00:18 Відповісти
Люк куда? В столовую?
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16.11.2021 00:20 Відповісти
пока пиндосы спят...
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16.11.2021 00:29 Відповісти
В расейскую секцию с их кацманавтами.
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16.11.2021 01:05 Відповісти
Достаточно будет не пускать. В сортир...
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16.11.2021 06:57 Відповісти
в туалет, свой иваны поламали
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16.11.2021 08:42 Відповісти
Представьте себе, что будет, когда от безответственных опытов разлетится на мелкие куски хотя бы один объект на орбите,. будет цепная реакция и через 20 лет на околоземную орбиту невозможно будет ничего вывести - там вырастет сплошной шлейф осколков.
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16.11.2021 00:27 Відповісти
Раніше в понеділок повідомлялося, що екіпаж МКС сховався в кораблях "Союз" і Crew Dragon через загрозу зіткнення з космічним сміттям.

Нова зброя - пакети зі сміттям з Мурманська, Чіти і Шиєса ?
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16.11.2021 00:29 Відповісти
я вот удивляюсь "мировому сообществу" - Ну кто еще не понял кто такие эти кацапы !!! та их нужно гнать сраной метлой с планеты Земля ВСЕХ !!! Всех нах !!!
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16.11.2021 00:40 Відповісти
Почекай, та у тебе ж кацапске прізвище, виходить і ти потрапляєш під цю роздачу
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16.11.2021 03:37 Відповісти
у кацапов ёсть и газ и нефть,
тока фсё идёть царьку - наверхь ...
обкладёть царёк цапка - фуями,
и сасёт кацап, в портках с лаптями
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16.11.2021 00:51 Відповісти
То не оружие,а очередные нанотехнологии раши, из наноболтов,сыпятся из ведра рашаспутника!
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16.11.2021 01:08 Відповісти
космический мусор уже давно проблема, пока еще решаеая. а вот то, что коцабы "учюдили" - это свинство в явном виде. за такое надо их на бабки опустить и провести уборку. сами они не смогут этот хлам прибрать. пусть платят, сколько скажут.
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16.11.2021 01:33 Відповісти
Что ещё ***** долден отчебучить, чтоб вы наконец-то перестали сюсюкатся с ним?? Вы своим бездействием в отношении этого ублюдочного ботоксного ******, сами создали всю эту ситуацию, что он сейчас откровенно наглеет и делает что ему хочется. Давно бы уже могли при желании, указать ему его законное место, у параши. Какое то чмо ботоксное, весь мир на куе вертит, а вы сопли жуете. Ну и продолжайте дальше демагогию разводить и проявлять обеспокоенность, так ***** ещё больше наглеть начнёт...
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16.11.2021 02:41 Відповісти
Так они же его и вырастили. Это геополитика. И путин все лишь их( сильных мира сего) палач! Остановить глобальное потепление можно только уменьшив потребление, тоесть сократив население планеты. Вот зачем им нужен путин и ему подобные. Остановить путина можно в любой момент, механизмов миллион!
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16.11.2021 07:12 Відповісти
В прошлом году заявили что русские стреляли со спутника. Бесконечные жалобы и нытье сомнительного характера. Во что превратилась Америка.
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16.11.2021 03:02 Відповісти
дуня, не мямлить на швабре. тундропитеки оружие испытывали. чем ты недовольна?
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16.11.2021 03:21 Відповісти
а де лапатнікі не насрали?..
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16.11.2021 05:20 Відповісти
Расея - это тупиковая ветвь цивилизации. Точнее - антицивилизация
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16.11.2021 06:58 Відповісти
Насколько я помню. Вся группировка спутников Starlink Маска в полном распоряжении Пентагона.
На подходе еще сотни. Даже тысячи. В отличие от рогозинского батута. И если вдруг какая заворушка в космическом пространстве. Результат будет явно предсказуем.
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16.11.2021 08:18 Відповісти
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16.11.2021 10:59 Відповісти
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16.11.2021 23:17 Відповісти
Это как оказаться в закрытой комнате с другими людьми и перднуть! Расия!
Страна где много диких обезьян, нет, это не Бразилия, это - Расия!
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16.11.2021 18:57 Відповісти
то пишут кацапы только рогатки делать умеют, то спутники сбивают кому верить то?
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16.11.2021 23:07 Відповісти
 
 