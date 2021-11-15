Росія створила загрозу МКС, випробовуючи свою зброю, - Держдеп
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Випробування російської протисупутникової зброї створило загрозу для дослідників на Міжнародній космічній станції.
Про це заявивпредставник Держдепу США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Російська Федерація безвідповідально провела випробування протисупутникової зброї... Це випробування підвищить загрозу для космонавтів на МКС, а також інших пілотованих космічних польотів", - сказа Прайс на брифінгу.
Він пообіцяв, що Вашингтон працюватиме з партнерами та союзниками над відповіддю на "безвідповідальну дію РФ". За його словами, РФ "безрозсудно" провела небезпечні випробування.
"Ми консультуємося і консультуватимемося з нашими союзниками та партнерами по всьому світу, щоб прояснити для Росії інших, що ми цього не потерпимо", - сказав Прайс.
Представник держдепу назвав "нещирими та лицемірними" заяви РФ про мілітаризацію космосу.
Раніше в понеділок повідомлялося, що екіпаж МКС сховався в кораблях "Союз" і Crew Dragon через загрозу зіткнення з космічним сміттям. При цьому в NASA зазначали, що ризик зіткнення "дуже малий".
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а) роSSія це не страна;
б) а якщо страна, то - говно.
Или всё-таки - пора начать мочить ***** с его политбюро и брать Мордор под внешнее управление?
Нова зброя - пакети зі сміттям з Мурманська, Чіти і Шиєса ?
тока фсё идёть царьку - наверхь ...
обкладёть царёк цапка - фуями,
и сасёт кацап, в портках с лаптями
На подходе еще сотни. Даже тысячи. В отличие от рогозинского батута. И если вдруг какая заворушка в космическом пространстве. Результат будет явно предсказуем.
Страна где много диких обезьян, нет, это не Бразилия, это - Расия!