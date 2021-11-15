Росія створила загрозу МКС, випробовуючи свою зброю, - Держдеп

Випробування російської протисупутникової зброї створило загрозу для дослідників на Міжнародній космічній станції.

Про це заявивпредставник Держдепу США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Російська Федерація безвідповідально провела випробування протисупутникової зброї... Це випробування підвищить загрозу для космонавтів на МКС, а також інших пілотованих космічних польотів", - сказа Прайс на брифінгу.

Він пообіцяв, що Вашингтон працюватиме з партнерами та союзниками над відповіддю на "безвідповідальну дію РФ". За його словами, РФ "безрозсудно" провела небезпечні випробування.

"Ми консультуємося і консультуватимемося з нашими союзниками та партнерами по всьому світу, щоб прояснити для Росії інших, що ми цього не потерпимо", - сказав Прайс.

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Представник держдепу назвав "нещирими та лицемірними" заяви РФ про мілітаризацію космосу.

Раніше в понеділок повідомлялося, що екіпаж МКС сховався в кораблях "Союз" і Crew Dragon через загрозу зіткнення з космічним сміттям. При цьому в NASA зазначали, що ризик зіткнення "дуже малий".