РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11041 посетитель онлайн
Новости За рубежом
17 464 33
Госдепартамент США (1620) испытания (354) космос (771) МКС (70) Россия (91193)

Россия создала угрозу для МКС, испытывая свое оружие, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия создала угрозу для МКС, испытывая свое оружие, - Госдеп

Российское испытание противоспутникового оружия создало угрозу для космонавтов на Международной космической станции.

Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Российская Федерация безответственно провела испытание противоспутникового оружия... Это испытание повысит угрозу для космонавтов на МКС, а также для других пилотируемых космических полетов", - заявил Прайс в ходе брифинга.

Он пообещал, что Вашингтон будет работать с партнерами и союзниками над ответом на "безответственное действие РФ". По его словам, РФ "безрассудно" провела опасные испытания.

Читайте также: В российском модуле МКС произошла очередная аварийная ситуация. В "Роскосмосе" уверяют, что все в порядке

"Мы консультируемся и будем консультироваться с нашими союзниками и партнерами по всему миру, чтобы прояснить для Российской Федерации других, что мы этого не потерпим", - сказал Прайс.

Представитель госдепа назвал "неискренними и лицемерными" заявления РФ о милитаризации космоса.

Ранее в понедельник сообщалось, что экипаж МКС укрылся в кораблях "Союз" и Crew Dragon из-за угрозы столкновения с космическим мусором. При этом в NASA отмечали, что риск столкновения "очень мал".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+27
Страна - говно
показать весь комментарий
16.11.2021 00:08
+19
То может ещё одну "перезагрузку" замутить?
Или всё-таки - пора начать мочить ***** с его политбюро и брать Мордор под внешнее управление?

показать весь комментарий
16.11.2021 00:10
+18
Что ещё ***** долден отчебучить, чтоб вы наконец-то перестали сюсюкатся с ним?? Вы своим бездействием в отношении этого ублюдочного ботоксного ******, сами создали всю эту ситуацию, что он сейчас откровенно наглеет и делает что ему хочется. Давно бы уже могли при желании, указать ему его законное место, у параши. Какое то чмо ботоксное, весь мир на куе вертит, а вы сопли жуете. Ну и продолжайте дальше демагогию разводить и проявлять обеспокоенность, так ***** ещё больше наглеть начнёт...
показать весь комментарий
16.11.2021 02:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так вони ж зі своєї території! Ви що? Русофобію розганяєте? Невже не знаєте, що у кремлятів у кожному очку - МИР! Не знаєте? То спритайте у найвеличнішого володаря Всесвіту - він в курсі
показать весь комментарий
15.11.2021 23:56 Ответить
показать весь комментарий
16.11.2021 06:45 Ответить
вже давно треба американцям, з космосу поводити лазером пуйлу по губах та показати в ютубі як це виглядить...
показать весь комментарий
15.11.2021 23:58 Ответить
зачем так тратиться, можно и не лазером
показать весь комментарий
16.11.2021 08:40 Ответить
Страна - говно
показать весь комментарий
16.11.2021 00:08 Ответить
згоден :
а) роSSія це не страна;
б) а якщо страна, то - говно.
показать весь комментарий
16.11.2021 00:19 Ответить
роия
показать весь комментарий
16.11.2021 07:39 Ответить
То может ещё одну "перезагрузку" замутить?
Или всё-таки - пора начать мочить ***** с его политбюро и брать Мордор под внешнее управление?

показать весь комментарий
16.11.2021 00:10 Ответить
А пусть американцы побъю рюсских на МКС. Посмотрел бы прямую трансляцию боёв без правил в невесомости.
показать весь комментарий
16.11.2021 00:12 Ответить
Им достаточно люк задраить и немного подождать.
показать весь комментарий
16.11.2021 00:18 Ответить
Люк куда? В столовую?
показать весь комментарий
16.11.2021 00:20 Ответить
пока пиндосы спят...
показать весь комментарий
16.11.2021 00:29 Ответить
В расейскую секцию с их кацманавтами.
показать весь комментарий
16.11.2021 01:05 Ответить
Достаточно будет не пускать. В сортир...
показать весь комментарий
16.11.2021 06:57 Ответить
в туалет, свой иваны поламали
показать весь комментарий
16.11.2021 08:42 Ответить
Представьте себе, что будет, когда от безответственных опытов разлетится на мелкие куски хотя бы один объект на орбите,. будет цепная реакция и через 20 лет на околоземную орбиту невозможно будет ничего вывести - там вырастет сплошной шлейф осколков.
показать весь комментарий
16.11.2021 00:27 Ответить
Раніше в понеділок повідомлялося, що екіпаж МКС сховався в кораблях "Союз" і Crew Dragon через загрозу зіткнення з космічним сміттям.

Нова зброя - пакети зі сміттям з Мурманська, Чіти і Шиєса ?
показать весь комментарий
16.11.2021 00:29 Ответить
я вот удивляюсь "мировому сообществу" - Ну кто еще не понял кто такие эти кацапы !!! та их нужно гнать сраной метлой с планеты Земля ВСЕХ !!! Всех нах !!!
показать весь комментарий
16.11.2021 00:40 Ответить
Почекай, та у тебе ж кацапске прізвище, виходить і ти потрапляєш під цю роздачу
показать весь комментарий
16.11.2021 03:37 Ответить
у кацапов ёсть и газ и нефть,
тока фсё идёть царьку - наверхь ...
обкладёть царёк цапка - фуями,
и сасёт кацап, в портках с лаптями
показать весь комментарий
16.11.2021 00:51 Ответить
То не оружие,а очередные нанотехнологии раши, из наноболтов,сыпятся из ведра рашаспутника!
показать весь комментарий
16.11.2021 01:08 Ответить
космический мусор уже давно проблема, пока еще решаеая. а вот то, что коцабы "учюдили" - это свинство в явном виде. за такое надо их на бабки опустить и провести уборку. сами они не смогут этот хлам прибрать. пусть платят, сколько скажут.
показать весь комментарий
16.11.2021 01:33 Ответить
Что ещё ***** долден отчебучить, чтоб вы наконец-то перестали сюсюкатся с ним?? Вы своим бездействием в отношении этого ублюдочного ботоксного ******, сами создали всю эту ситуацию, что он сейчас откровенно наглеет и делает что ему хочется. Давно бы уже могли при желании, указать ему его законное место, у параши. Какое то чмо ботоксное, весь мир на куе вертит, а вы сопли жуете. Ну и продолжайте дальше демагогию разводить и проявлять обеспокоенность, так ***** ещё больше наглеть начнёт...
показать весь комментарий
16.11.2021 02:41 Ответить
Так они же его и вырастили. Это геополитика. И путин все лишь их( сильных мира сего) палач! Остановить глобальное потепление можно только уменьшив потребление, тоесть сократив население планеты. Вот зачем им нужен путин и ему подобные. Остановить путина можно в любой момент, механизмов миллион!
показать весь комментарий
16.11.2021 07:12 Ответить
В прошлом году заявили что русские стреляли со спутника. Бесконечные жалобы и нытье сомнительного характера. Во что превратилась Америка.
показать весь комментарий
16.11.2021 03:02 Ответить
дуня, не мямлить на швабре. тундропитеки оружие испытывали. чем ты недовольна?
показать весь комментарий
16.11.2021 03:21 Ответить
а де лапатнікі не насрали?..
показать весь комментарий
16.11.2021 05:20 Ответить
Расея - это тупиковая ветвь цивилизации. Точнее - антицивилизация
показать весь комментарий
16.11.2021 06:58 Ответить
Насколько я помню. Вся группировка спутников Starlink Маска в полном распоряжении Пентагона.
На подходе еще сотни. Даже тысячи. В отличие от рогозинского батута. И если вдруг какая заворушка в космическом пространстве. Результат будет явно предсказуем.
показать весь комментарий
16.11.2021 08:18 Ответить
показать весь комментарий
16.11.2021 10:59 Ответить
показать весь комментарий
16.11.2021 23:17 Ответить
Это как оказаться в закрытой комнате с другими людьми и перднуть! Расия!
Страна где много диких обезьян, нет, это не Бразилия, это - Расия!
показать весь комментарий
16.11.2021 18:57 Ответить
то пишут кацапы только рогатки делать умеют, то спутники сбивают кому верить то?
показать весь комментарий
16.11.2021 23:07 Ответить
 
 