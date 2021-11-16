Россия создала угрозу для МКС, испытывая свое оружие, - Госдеп
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российское испытание противоспутникового оружия создало угрозу для космонавтов на Международной космической станции.
Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Российская Федерация безответственно провела испытание противоспутникового оружия... Это испытание повысит угрозу для космонавтов на МКС, а также для других пилотируемых космических полетов", - заявил Прайс в ходе брифинга.
Он пообещал, что Вашингтон будет работать с партнерами и союзниками над ответом на "безответственное действие РФ". По его словам, РФ "безрассудно" провела опасные испытания.
"Мы консультируемся и будем консультироваться с нашими союзниками и партнерами по всему миру, чтобы прояснить для Российской Федерации других, что мы этого не потерпим", - сказал Прайс.
Представитель госдепа назвал "неискренними и лицемерными" заявления РФ о милитаризации космоса.
Ранее в понедельник сообщалось, что экипаж МКС укрылся в кораблях "Союз" и Crew Dragon из-за угрозы столкновения с космическим мусором. При этом в NASA отмечали, что риск столкновения "очень мал".
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а) роSSія це не страна;
б) а якщо страна, то - говно.
Или всё-таки - пора начать мочить ***** с его политбюро и брать Мордор под внешнее управление?
Нова зброя - пакети зі сміттям з Мурманська, Чіти і Шиєса ?
тока фсё идёть царьку - наверхь ...
обкладёть царёк цапка - фуями,
и сасёт кацап, в портках с лаптями
На подходе еще сотни. Даже тысячи. В отличие от рогозинского батута. И если вдруг какая заворушка в космическом пространстве. Результат будет явно предсказуем.
Страна где много диких обезьян, нет, это не Бразилия, это - Расия!