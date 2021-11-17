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Стрілянина на кордоні Вірменії та Азербайджану припинилася, - Єреван
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В Єревані кажуть, що це відбулося після розмови прем’єра Пашиняна з президентом РФ Путіним.
Про це повідомило міністерство оборони Вірменії, інформує Цензор.НЕТ.
"За домовленістю, досягнутою за посередництвом російської сторони, пожежу у східній прикордонній зоні Республіки Вірменія припинено з 18:30, ситуація відносно стабілізувалася", - йдеться у повідомленні.
На сайті Кремля повідомляють, що прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну та що вони говорили про ситуацію на вірмено-азербайджанському кордоні.
У Міністерстві оборони Азербайджану про досягнуте перемир’я не повідомляють.
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Азербайжанцы говорят о двух раненых у себя.
Скорее всего армяне "заблудились", а там их встретили и положили всё подразделение.