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Стрілянина на кордоні Вірменії та Азербайджану припинилася, - Єреван

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Стрілянина на кордоні Вірменії та Азербайджану припинилася, - Єреван

В Єревані кажуть, що це відбулося після розмови прем’єра Пашиняна з президентом РФ Путіним.

Про це повідомило міністерство оборони Вірменії, інформує Цензор.НЕТ.

"За домовленістю, досягнутою за посередництвом російської сторони, пожежу у східній прикордонній зоні Республіки Вірменія припинено з 18:30, ситуація відносно стабілізувалася", - йдеться у повідомленні.

На сайті Кремля повідомляють, що прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну та що вони говорили про ситуацію на вірмено-азербайджанському кордоні.

У Міністерстві оборони Азербайджану про досягнуте перемир’я не повідомляють.

Читайте: Вірменія та Азербайджан повідомляють про втрати у боях

Автор: Ольга Лузан
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Не, ну а как? Царёк ножкой топнул--холопы и занишкли!
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17.11.2021 01:19 Відповісти
Скоріше всього з Кремля зателефонували і наказали перестать "бикувать" поки вони в Білорусі не "розрулять" ситуацію : бо зараз дуже зайняті - усі єзиди зараз польський кордон штурмують і нікого проти азербайджанців виставить!
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17.11.2021 04:57 Відповісти
Аріки знову відхватили чи відхопили?
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17.11.2021 08:23 Відповісти
У армян 15 убитых и 12 в плен попали.

Азербайжанцы говорят о двух раненых у себя.

Скорее всего армяне "заблудились", а там их встретили и положили всё подразделение.
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17.11.2021 09:25 Відповісти
 
 