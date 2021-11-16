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Вірменія та Азербайджан повідомляють про втрати у боях

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Вірменія та Азербайджан повідомляють про втрати у боях

У Єревані повідомляють про 15 загиблих та 12 полонених, у Баку - про 2 поранених.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За непідтвердженими даними, загинули 15 військовослужбовців ЗС Вірменії", - сказавл голова постійної комісії парламенту Вірменії із зовнішніх відносин Едуард Агаджанян.

Міністерство оборони Вірменії повідомили, що 12 військовослужбовців потрапили в полон.

"З вірменської сторони є втрати. Дані уточнюються. 12 військовослужбовців - сім контрактників і п'ять строковиків - захоплені азербайджанською стороною", - йдеться у повідомленні Міноборони.

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При цьому у Міноброни Вірменії твердять, що "противнику завдано великих втрат у живій силі, близько одного десятка військової техніки виведено з ладу". "Обстановка на сході Вірменії продовжує залишатися вкрай напруженою. Інтенсивність боїв не зменшилася. Противник застосовує артилерію, бронетехніку", - зазначають у Міноборони.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у телефонній розмові з головою Європейської ради Шарлем Мішелем повідомив про поранених з азербайджанського боку. Він зазначив, що Азербайджан дав "адекватну відповідь на дії Вірменії".

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Алієв заявив, що "вірменська сторона неодноразово вдавалася до військових провокацій у напрямку Шуша, Лачина і Кялбаджара, і остання широкомасштабна атака відбулася сьогодні".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+39
Армяне...сербы и сруские...это три наглухо упоротые вяличием нации... понимают только когда их бревном по лбу бьют...но бить надо часто...а то забывают...
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16.11.2021 20:06
+31
Впевнений і тут без срасії не обійшлося. Вона всюди сує своє рило!
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16.11.2021 20:03
+25
Что-то армяшки быстро забыли Байрактары. Приходится им напоминать.
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16.11.2021 20:01
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Что-то армяшки быстро забыли Байрактары. Приходится им напоминать.
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16.11.2021 20:01 Відповісти
Напомнили сегодня. Снова кучу техники раскатали, по ходу уже в Зангезурском районе Армении, куда их сначала отогнали, когда они решили в Лачин сунуться.
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16.11.2021 21:59 Відповісти
Впевнений і тут без срасії не обійшлося. Вона всюди сує своє рило!
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16.11.2021 20:03 Відповісти
Пусть растягивают фланги. Это хорош
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16.11.2021 20:06 Відповісти
кацапские миротворцы
творят там... мир
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16.11.2021 20:04 Відповісти
Армяне...сербы и сруские...это три наглухо упоротые вяличием нации... понимают только когда их бревном по лбу бьют...но бить надо часто...а то забывают...
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16.11.2021 20:06 Відповісти
Есть еще венгры, которые никак не могут собрать "свои" земли, что не мешает им собачиться за них с Румынией, Украиной и Словакией.
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16.11.2021 20:39 Відповісти
На Урале их земли, пускай там и собачатся.
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16.11.2021 20:48 Відповісти
Правильно говоришь братан мусульмане самая большая сила на планете у нас в крови брату помогать
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16.11.2021 22:21 Відповісти
Айзери проявили слабість... не видворили всх армен з Карабаху тепер мають нову проблему.... а битому не йметься, ще хоче.... це такий аровський махохізм?
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16.11.2021 20:15 Відповісти
Алієв дурість зробив, коли зупинився та пустив фєдєрастів знов «міротворити»...
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16.11.2021 20:19 Відповісти
Просто взяв перепочинок: війна виснажлива. А зараз - вірмени "знову вдалися до провокацій", паскуди такі...
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16.11.2021 20:47 Відповісти
Перепочинок то зрозуміло...
А от пустив фєдєрастів до Нагорного Карабаху дарма...
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16.11.2021 20:54 Відповісти
Армяне кричат на армянском:" Путин, помоги!" А путин армянского языка не знает.
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16.11.2021 20:34 Відповісти
Знову ари на чолі з Пашіняном - абсолютні переможці, а потім знову виявиться, що відгребли люлей по повній.
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16.11.2021 20:52 Відповісти
Uğurlar və Qələbə sizə azərbaycanlılar. Muskovit-İrəvan işğalçısını öz torpağınızdan qovun və hamı sağ-salamat öz evlərinə qayıtsın.
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16.11.2021 20:56 Відповісти
Yazı səhvinə görə üzr istəyirik. Sağ-salamat evə qayıdacaqsan.
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16.11.2021 20:58 Відповісти
Армянское радио спрашивают, - когда армяне победят азербайджанцев?
Армянское радио отвечает, - победа не за горами. Правда вокруг Армении к сожалению горы.
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16.11.2021 21:02 Відповісти
пока рф-ских "миротворильцев" на фиг не выгонят - такие фокусы будут продолжаться. надо сразу под корень и ветки долой.
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16.11.2021 21:04 Відповісти
Армянское радио. «Последние сводки с полей боёв. Героические войска республики Арцах победоносно отступают, а азербайджанцы беспорядочно, в панике, бегут за ними…»/
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16.11.2021 21:46 Відповісти
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16.11.2021 22:01 Відповісти
Короче понятно что ничего не понятно. Кто то внезапно убит кто то попал в плен но это не точно и не понятно почему.
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16.11.2021 21:55 Відповісти
Ну так армяне до дня подписания капитуляции в прошлом году рассказывали как они маршируют по направлению на Баку))) А сегодня всё как раз-то понятно. Решили сунуться в очередной раз в Карабах и отгребли по полной. Совбез ООН от них открестился, кацапы тоже комбинацию их трёх пальцев скрутили. Сейчас ищут поддержки во Франции, как обычно, но похоже и тем уже надоели.
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16.11.2021 22:05 Відповісти
- Почему по всему миру армяне живут хорошо - лишь в одной Армении плохо?

- В Армении наё***вать некого - вокруг - одни армяне!
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17.11.2021 07:41 Відповісти
Кацапія провокує Єреван до нападів на Адзербаджан, це зрозуміло як день.
Хай це все сРасії повернеться у 20 кратному розмірі
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16.11.2021 22:26 Відповісти
Не зрозуміло лише навіщо вірмени ведуться на цю провокацію адже росія на відміну від Баку бажає не територіальних поступок, а повної окупації Вірменії. Але вірменські їжачки продовжують жувати кактус.
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17.11.2021 07:37 Відповісти
 
 