Азербайджан і Вірменія заявили про бойові дії на кордоні

Азербайджан і Вірменія повідомили про бойові дії на кордоні між країнами.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Міністерство оборони Азербайджану заявило, що внаслідок військової операції з боку Вірменії на ділянках державного кордону в Кяльбаджарському та Лачинському районах було поранено двох азербайджанських солдатів.

"16 листопада приблизно об 11:00 вірменські з'єднання розпочали раптову військову операцію з метою захоплення висот на цьому напрямку державного кордону та заняття більш вигідних позицій для досягнення військової переваги", - йдеться у повідомленні Мінооборони Азербайджану.

У відомстві повідомили, що вірменські військові підрозділи атакували бойові пости Азербайджанської Армії в Кяльбаджарському та Лачинському районах, зосередивши додаткову живу силу, військову та спеціальну техніку на прикордонних бойових позиціях у Басаркечярському районі та Гаракільсі. Зазначається, що вірменська сторона вдалася до інтенсивного обстрілу з різнокаліберної стрілецької зброї та гранатометів позиції азербайджанської армії, завдавши збитків бойовим постам. У результаті, за попередніми даними, дістали поранення двоє азербайджанських військовослужбовців. Їм було надано першу медичну допомогу, наразі їхньому життю нічого не загрожує.

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У Міноборони Азербайджану заявили, що у відповідь на це було проведено військову операцію - вірменських військовослужбовців було знешкоджено та затримано, велику кількість різнокаліберної зброї та боєприпасів захоплено як трофеї, знищено протитанкову установку та один міномет.

У Міноборони Вірменії також підтвердили, що на кордоні тривають бої, внаслідок чого поранення отримали чотири військовослужбовці.

"Локальні бої ведуться із застосуванням артилерії, бронетехніки та вогнепальної зброї різних калібрів. Противник зазнає великих втрат бронетехніки та живої сили. Інформація про постраждалих та поранених з вірменської сторони уточнюється. На даний момент відомо, що поранено четверо військовослужбовців", - йдеться у повідомленні Міноборони Вірменії.

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