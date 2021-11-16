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Азербайджан і Вірменія заявили про бойові дії на кордоні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Азербайджан і Вірменія заявили про бойові дії на кордоні

Азербайджан і Вірменія повідомили про бойові дії на кордоні між країнами.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Міністерство оборони Азербайджану заявило, що внаслідок військової операції з боку Вірменії на ділянках державного кордону в Кяльбаджарському та Лачинському районах було поранено двох азербайджанських солдатів.

"16 листопада приблизно об 11:00 вірменські з'єднання розпочали раптову військову операцію з метою захоплення висот на цьому напрямку державного кордону та заняття більш вигідних позицій для досягнення військової переваги", - йдеться у повідомленні Мінооборони Азербайджану.

У відомстві повідомили, що вірменські військові підрозділи атакували бойові пости Азербайджанської Армії в Кяльбаджарському та Лачинському районах, зосередивши додаткову живу силу, військову та спеціальну техніку на прикордонних бойових позиціях у Басаркечярському районі та Гаракільсі. Зазначається, що вірменська сторона вдалася до інтенсивного обстрілу з різнокаліберної стрілецької зброї та гранатометів позиції азербайджанської армії, завдавши збитків бойовим постам. У результаті, за попередніми даними, дістали поранення двоє азербайджанських військовослужбовців. Їм було надано першу медичну допомогу, наразі їхньому життю нічого не загрожує.

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У Міноборони Азербайджану заявили, що у відповідь на це було проведено військову операцію - вірменських військовослужбовців було знешкоджено та затримано, велику кількість різнокаліберної зброї та боєприпасів захоплено як трофеї, знищено протитанкову установку та один міномет.

У Міноборони Вірменії також підтвердили, що на кордоні тривають бої, внаслідок чого поранення отримали чотири військовослужбовці.

"Локальні бої ведуться із застосуванням артилерії, бронетехніки та вогнепальної зброї різних калібрів. Противник зазнає великих втрат бронетехніки та живої сили. Інформація про постраждалих та поранених з вірменської сторони уточнюється. На даний момент відомо, що поранено четверо військовослужбовців", - йдеться у повідомленні Міноборони Вірменії.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+32
Там де посередник, чи "миротворець", чи переговірник росія - там ніколи не буде миру. Сатана хоче побільше трупів і горя.
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16.11.2021 16:53
+26
Бгг. Аармяне в своем репертуаре. "Данные про пострадавших уточняются") зато про "большие потери в технике и живой силе Азербайджана они знают лучше самих азербайджанцев))
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16.11.2021 16:56
+14
Допоки живе оте лапотне лайно,що сидить у бункері,воно буде срати та смердіти по всьому світу...
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16.11.2021 17:01
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Там де посередник, чи "миротворець", чи переговірник росія - там ніколи не буде миру. Сатана хоче побільше трупів і горя.
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16.11.2021 16:53 Відповісти
Так вони ж андрофаги,тобто людожери.Так їх називав Геродот ще 2 500 років тому.
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16.11.2021 17:00 Відповісти
На языке сарматов "мардва", т.е людоед, калька с этого слова на тюркском "кацап", живодер.
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16.11.2021 17:31 Відповісти
Бгг. Аармяне в своем репертуаре. "Данные про пострадавших уточняются") зато про "большие потери в технике и живой силе Азербайджана они знают лучше самих азербайджанцев))
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16.11.2021 16:56 Відповісти
Щоб досягти миру,з початку вони мають знищити миротворців.
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16.11.2021 16:56 Відповісти
Допоки живе оте лапотне лайно,що сидить у бункері,воно буде срати та смердіти по всьому світу...
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16.11.2021 17:01 Відповісти
Воно коли гикне, також буде срати і смердити....
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16.11.2021 17:07 Відповісти
Пукин решил комплексно отвлечь внимание от Украины....Но Хламидию не обманешь!!!...
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16.11.2021 17:29 Відповісти
Видно погодні умови не дозволили задіяти "Байрактари".
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16.11.2021 17:30 Відповісти
Ты на каком наречии вещаешь? Лаптеногое
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16.11.2021 17:40 Відповісти
Не можеж відрізнити язик від мови, то вже твоя проблема, лікбез вже в минулому.
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16.11.2021 18:09 Відповісти
Язик від мови відрізнаєтся суттю, що мова - то вєрбальне, а язик можна застромити у сраку.
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16.11.2021 18:26 Відповісти
В мене вистачило такту не висловити попередньому дописувачу про таку долю язика.
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16.11.2021 18:45 Відповісти
Не надо было привлекать рашку к "урегулированию конфликта". На пушечный выстрел не допускать! Надеяться только на Эрдогана! Азербайджану- победы!
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16.11.2021 17:35 Відповісти
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16.11.2021 17:37 Відповісти
Не исключено что это провокация от России. Чтоб отвлечь внимание мира от Украины.
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16.11.2021 17:53 Відповісти
Турция помогает Украине на азербайджанском фронте.Кремлевский мерзавчик должен отвлечь силы на помощь Армении.Все путем..
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16.11.2021 18:22 Відповісти
Никола чувствует, что лавры Первого Олигофрена, полученные им год назад, уплывают к Саше Колхознику. Вот и решил подсуетитсья.
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16.11.2021 18:11 Відповісти
Кто сделает "ворот кунем" или "гёт сектыр", покажет время, но наши симпатии на стороне Азербайджана, который, в отличие от Армении, в ООН не голосует во вред Украине. Эшг олсун Азербайджан!
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16.11.2021 18:32 Відповісти
 
 