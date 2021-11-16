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Азербайджан и Армения заявили о боевых действиях на границе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Азербайджан и Армения заявили о боевых действиях на границе

Азербайджан и Армения сообщили о боевых действиях на границе между странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что в результате военной операции со стороны Армении на участках государственной границы в Кяльбаджарском и Лачинском районах были ранены двое азербайджанских солдат.

"16 ноября примерно в 11:00 армянские соединения начали внезапную военную операцию с целью захвата высот на этом направлении государственной границы и занятия более выгодных позиций для достижения военного превосходства", - говорится в сообщении Минообороны Азербайджана.

В ведомстве сообщили, что армянские воинские подразделения атаковали боевые посты Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском и Лачинском районах, сосредоточив дополнительную живую силу, военную и специальную технику на пограничных боевых позициях в Басаркечярском районе и Гаракильсе. Отмечается, что армянская сторона подвергла интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия и гранатомётов позиции азербайджанской армии, нанеся ущерб боевым постам. В результате, по предварительным данным, получили ранения двое азербайджанских военнослужащих. Им была оказана первая медицинская помощь, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

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В Минобороны Азербайджана заявили, что в ответ на это была проведена военная операция - армянские военнослужащие были обезоружены и задержаны, большое количество разнокалиберного оружия и боеприпасов захвачено в качестве трофеев, уничтожены противотанковая установка и один миномет.

Обстановка на границе остается напряженной, в настоящее время продолжаются боевые операции.

В Минобороны Армении также подтвердили, что на границе продолжаются бои, в следствии чего ранение получили четыре военнослужащих.

"Локальные бои ведутся с применением артиллерии, бронетехники и огнестрельного оружия разных калибров. Противник несет большие потери бронетехники и живой силы. Информация о пострадавших и раненых с армянской стороны уточняется. На данный момент известно, что ранены 4 военнослужащих", - говорится в сообщении Минобороны Армении.

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Топ комментарии
+32
Там де посередник, чи "миротворець", чи переговірник росія - там ніколи не буде миру. Сатана хоче побільше трупів і горя.
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16.11.2021 16:53
+26
Бгг. Аармяне в своем репертуаре. "Данные про пострадавших уточняются") зато про "большие потери в технике и живой силе Азербайджана они знают лучше самих азербайджанцев))
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16.11.2021 16:56
+14
Допоки живе оте лапотне лайно,що сидить у бункері,воно буде срати та смердіти по всьому світу...
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16.11.2021 17:01
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Там де посередник, чи "миротворець", чи переговірник росія - там ніколи не буде миру. Сатана хоче побільше трупів і горя.
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16.11.2021 16:53 Ответить
Так вони ж андрофаги,тобто людожери.Так їх називав Геродот ще 2 500 років тому.
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16.11.2021 17:00 Ответить
На языке сарматов "мардва", т.е людоед, калька с этого слова на тюркском "кацап", живодер.
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16.11.2021 17:31 Ответить
Бгг. Аармяне в своем репертуаре. "Данные про пострадавших уточняются") зато про "большие потери в технике и живой силе Азербайджана они знают лучше самих азербайджанцев))
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16.11.2021 16:56 Ответить
Щоб досягти миру,з початку вони мають знищити миротворців.
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16.11.2021 16:56 Ответить
Допоки живе оте лапотне лайно,що сидить у бункері,воно буде срати та смердіти по всьому світу...
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16.11.2021 17:01 Ответить
Воно коли гикне, також буде срати і смердити....
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16.11.2021 17:07 Ответить
Пукин решил комплексно отвлечь внимание от Украины....Но Хламидию не обманешь!!!...
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16.11.2021 17:29 Ответить
Видно погодні умови не дозволили задіяти "Байрактари".
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16.11.2021 17:30 Ответить
Ты на каком наречии вещаешь? Лаптеногое
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16.11.2021 17:40 Ответить
Не можеж відрізнити язик від мови, то вже твоя проблема, лікбез вже в минулому.
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16.11.2021 18:09 Ответить
Язик від мови відрізнаєтся суттю, що мова - то вєрбальне, а язик можна застромити у сраку.
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16.11.2021 18:26 Ответить
В мене вистачило такту не висловити попередньому дописувачу про таку долю язика.
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16.11.2021 18:45 Ответить
Не надо было привлекать рашку к "урегулированию конфликта". На пушечный выстрел не допускать! Надеяться только на Эрдогана! Азербайджану- победы!
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16.11.2021 17:35 Ответить
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16.11.2021 17:37 Ответить
Не исключено что это провокация от России. Чтоб отвлечь внимание мира от Украины.
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16.11.2021 17:53 Ответить
Турция помогает Украине на азербайджанском фронте.Кремлевский мерзавчик должен отвлечь силы на помощь Армении.Все путем..
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16.11.2021 18:22 Ответить
Никола чувствует, что лавры Первого Олигофрена, полученные им год назад, уплывают к Саше Колхознику. Вот и решил подсуетитсья.
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16.11.2021 18:11 Ответить
Кто сделает "ворот кунем" или "гёт сектыр", покажет время, но наши симпатии на стороне Азербайджана, который, в отличие от Армении, в ООН не голосует во вред Украине. Эшг олсун Азербайджан!
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16.11.2021 18:32 Ответить
 
 