Азербайджан и Армения заявили о боевых действиях на границе

Азербайджан и Армения сообщили о боевых действиях на границе между странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что в результате военной операции со стороны Армении на участках государственной границы в Кяльбаджарском и Лачинском районах были ранены двое азербайджанских солдат.

"16 ноября примерно в 11:00 армянские соединения начали внезапную военную операцию с целью захвата высот на этом направлении государственной границы и занятия более выгодных позиций для достижения военного превосходства", - говорится в сообщении Минообороны Азербайджана.

В ведомстве сообщили, что армянские воинские подразделения атаковали боевые посты Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском и Лачинском районах, сосредоточив дополнительную живую силу, военную и специальную технику на пограничных боевых позициях в Басаркечярском районе и Гаракильсе. Отмечается, что армянская сторона подвергла интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия и гранатомётов позиции азербайджанской армии, нанеся ущерб боевым постам. В результате, по предварительным данным, получили ранения двое азербайджанских военнослужащих. Им была оказана первая медицинская помощь, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

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В Минобороны Азербайджана заявили, что в ответ на это была проведена военная операция - армянские военнослужащие были обезоружены и задержаны, большое количество разнокалиберного оружия и боеприпасов захвачено в качестве трофеев, уничтожены противотанковая установка и один миномет.

Обстановка на границе остается напряженной, в настоящее время продолжаются боевые операции.

В Минобороны Армении также подтвердили, что на границе продолжаются бои, в следствии чего ранение получили четыре военнослужащих.

"Локальные бои ведутся с применением артиллерии, бронетехники и огнестрельного оружия разных калибров. Противник несет большие потери бронетехники и живой силы. Информация о пострадавших и раненых с армянской стороны уточняется. На данный момент известно, что ранены 4 военнослужащих", - говорится в сообщении Минобороны Армении.