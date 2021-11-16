Армения и Азербайджан сообщают о потерях в боях
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Ереване сообщают о 15 погибших и 12 пленных, в Баку - о 2 раненых.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"По неподтвержденным данным, погибли 15 военнослужащих ВС Армении", - сказал глава постоянной комиссии парламента Армении по внешним отношениям Эдуард Агаджанян.
Министерство обороны Армении сообщило, что 12 военнослужащих попали в плен.
"С армянской стороны есть потери. Данные уточняются. 12 военнослужащих – семь контрактников и пять срочников – захвачены азербайджанской стороной", - говорится в сообщении Минобороны.
При этом в Минобороне Армении утверждают, что "противнику нанесены большие потери в живой силе, около одного десятка военной техники выведены из строя". "Обстановка на востоке Армении продолжает оставаться крайне напряженной. Интенсивность боев не убавилась. Противник применяет артиллерию, бронетехнику", - отмечают в Минобороны.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем сообщил о раненых с азербайджанской стороны. Он отметил, что Азербайджан дал "адекватный ответ на действия Армении".
Алиев заявил, что "армянская сторона неоднократно прибегала к военным провокациям в направлении Шуша, Лачина и Кялбаджара, и последняя широкомасштабная атака произошла сегодня".
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творят там... мир
А от пустив фєдєрастів до Нагорного Карабаху дарма...
Армянское радио отвечает, - победа не за горами. Правда вокруг Армении к сожалению горы.
- В Армении наё***вать некого - вокруг - одни армяне!
Хай це все сРасії повернеться у 20 кратному розмірі