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Новости За рубежом
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Армения и Азербайджан сообщают о потерях в боях

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Армения и Азербайджан сообщают о потерях в боях

В Ереване сообщают о 15 погибших и 12 пленных, в Баку - о 2 раненых.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По неподтвержденным данным, погибли 15 военнослужащих ВС Армении", - сказал глава постоянной комиссии парламента Армении по внешним отношениям Эдуард Агаджанян.

Министерство обороны Армении сообщило, что 12 военнослужащих попали в плен.

"С армянской стороны есть потери. Данные уточняются. 12 военнослужащих – семь контрактников и пять срочников – захвачены азербайджанской стороной", - говорится в сообщении Минобороны.

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При этом в Минобороне Армении утверждают, что "противнику нанесены большие потери в живой силе, около одного десятка военной техники выведены из строя". "Обстановка на востоке Армении продолжает оставаться крайне напряженной. Интенсивность боев не убавилась. Противник применяет артиллерию, бронетехнику", - отмечают в Минобороны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем сообщил о раненых с азербайджанской стороны. Он отметил, что Азербайджан дал "адекватный ответ на действия Армении".

Алиев заявил, что "армянская сторона неоднократно прибегала к военным провокациям в направлении Шуша, Лачина и Кялбаджара, и последняя широкомасштабная атака произошла сегодня".

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Топ комментарии
+39
Армяне...сербы и сруские...это три наглухо упоротые вяличием нации... понимают только когда их бревном по лбу бьют...но бить надо часто...а то забывают...
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16.11.2021 20:06
+31
Впевнений і тут без срасії не обійшлося. Вона всюди сує своє рило!
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16.11.2021 20:03
+25
Что-то армяшки быстро забыли Байрактары. Приходится им напоминать.
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16.11.2021 20:01
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Что-то армяшки быстро забыли Байрактары. Приходится им напоминать.
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16.11.2021 20:01 Ответить
Напомнили сегодня. Снова кучу техники раскатали, по ходу уже в Зангезурском районе Армении, куда их сначала отогнали, когда они решили в Лачин сунуться.
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16.11.2021 21:59 Ответить
Впевнений і тут без срасії не обійшлося. Вона всюди сує своє рило!
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16.11.2021 20:03 Ответить
Пусть растягивают фланги. Это хорош
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16.11.2021 20:06 Ответить
кацапские миротворцы
творят там... мир
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16.11.2021 20:04 Ответить
Армяне...сербы и сруские...это три наглухо упоротые вяличием нации... понимают только когда их бревном по лбу бьют...но бить надо часто...а то забывают...
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16.11.2021 20:06 Ответить
Есть еще венгры, которые никак не могут собрать "свои" земли, что не мешает им собачиться за них с Румынией, Украиной и Словакией.
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16.11.2021 20:39 Ответить
На Урале их земли, пускай там и собачатся.
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16.11.2021 20:48 Ответить
Правильно говоришь братан мусульмане самая большая сила на планете у нас в крови брату помогать
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16.11.2021 22:21 Ответить
Айзери проявили слабість... не видворили всх армен з Карабаху тепер мають нову проблему.... а битому не йметься, ще хоче.... це такий аровський махохізм?
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16.11.2021 20:15 Ответить
Алієв дурість зробив, коли зупинився та пустив фєдєрастів знов «міротворити»...
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16.11.2021 20:19 Ответить
Просто взяв перепочинок: війна виснажлива. А зараз - вірмени "знову вдалися до провокацій", паскуди такі...
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16.11.2021 20:47 Ответить
Перепочинок то зрозуміло...
А от пустив фєдєрастів до Нагорного Карабаху дарма...
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16.11.2021 20:54 Ответить
Армяне кричат на армянском:" Путин, помоги!" А путин армянского языка не знает.
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16.11.2021 20:34 Ответить
Знову ари на чолі з Пашіняном - абсолютні переможці, а потім знову виявиться, що відгребли люлей по повній.
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16.11.2021 20:52 Ответить
Uğurlar və Qələbə sizə azərbaycanlılar. Muskovit-İrəvan işğalçısını öz torpağınızdan qovun və hamı sağ-salamat öz evlərinə qayıtsın.
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16.11.2021 20:56 Ответить
Yazı səhvinə görə üzr istəyirik. Sağ-salamat evə qayıdacaqsan.
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16.11.2021 20:58 Ответить
Армянское радио спрашивают, - когда армяне победят азербайджанцев?
Армянское радио отвечает, - победа не за горами. Правда вокруг Армении к сожалению горы.
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16.11.2021 21:02 Ответить
пока рф-ских "миротворильцев" на фиг не выгонят - такие фокусы будут продолжаться. надо сразу под корень и ветки долой.
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16.11.2021 21:04 Ответить
Армянское радио. «Последние сводки с полей боёв. Героические войска республики Арцах победоносно отступают, а азербайджанцы беспорядочно, в панике, бегут за ними…»/
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16.11.2021 21:46 Ответить
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16.11.2021 22:01 Ответить
Короче понятно что ничего не понятно. Кто то внезапно убит кто то попал в плен но это не точно и не понятно почему.
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16.11.2021 21:55 Ответить
Ну так армяне до дня подписания капитуляции в прошлом году рассказывали как они маршируют по направлению на Баку))) А сегодня всё как раз-то понятно. Решили сунуться в очередной раз в Карабах и отгребли по полной. Совбез ООН от них открестился, кацапы тоже комбинацию их трёх пальцев скрутили. Сейчас ищут поддержки во Франции, как обычно, но похоже и тем уже надоели.
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16.11.2021 22:05 Ответить
- Почему по всему миру армяне живут хорошо - лишь в одной Армении плохо?

- В Армении наё***вать некого - вокруг - одни армяне!
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17.11.2021 07:41 Ответить
Кацапія провокує Єреван до нападів на Адзербаджан, це зрозуміло як день.
Хай це все сРасії повернеться у 20 кратному розмірі
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16.11.2021 22:26 Ответить
Не зрозуміло лише навіщо вірмени ведуться на цю провокацію адже росія на відміну від Баку бажає не територіальних поступок, а повної окупації Вірменії. Але вірменські їжачки продовжують жувати кактус.
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17.11.2021 07:37 Ответить
 
 