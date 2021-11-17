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Петраков стане головним тренером збірної України без "в.о."

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Петраков стане головним тренером збірної України без

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко після перемоги збірної України в Боснії та виходу до плей-офф ЧС-2022 пообіцяв прибрати від посади Олександра Петракова "в.о".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Сегодня".

Павелко після зустрічі зайшов у роздягальню нашої команди та привітав футболістів та тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим.

"Ми готували таку чудову історію як твердження Олександра Петракова головним тренером без приставки виконуючий обов'язки. Це буде запропоновано виконкому. Я впевнений, що це буде підтримано", – повідомив Павелко.

Читайте: Збірна України у гостях перемогла Боснію і Герцеговину та вийшла у плей-офф кваліфікації ЧС-2022 з футболу

Петраков очолив збірну України із приставкою в. о. 18 серпня після відходу Андрія Шевченка. Під його керівництвом національна команда здобула дві перемоги та чотири рази зіграла внічию.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 16 листопада Україна обіграла Боснію та Герцеговину на виїзді та вийшла у плей-офф кваліфікації ЧС-2022 з футболу.

Автор: Ольга Лузан
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Злив всі ключові матчі як хотіла футбольна мафія - молодець, будеш тренером.
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17.11.2021 05:57 Відповісти
и дурнику які злив? кажи кротособака
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17.11.2021 07:35 Відповісти
Радий за Петракова та бажаю йому зі збірною подальших успіхів. Але боюся, щоб Петраков не став повноцінним тренером лише на одну гру...
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17.11.2021 08:09 Відповісти
в отличие от заслуженных шевченков, ребровых и прочая знамых, Петраков сделал молодежную сборную Украины чемпионами мира...
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17.11.2021 08:21 Відповісти
От тільки молодіжка і дорослі дядьки - то трохи різні речі.
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17.11.2021 09:00 Відповісти
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08.12.2021 19:05 Відповісти
 
 