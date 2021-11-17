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Необхідно розумно поєднувати енергетику та дипломатію, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Необхідно розумно поєднувати енергетику та дипломатію, - Кулеба

Скоординована внутрішня та зовнішня політика в енергетичній сфері та посилення енергетичної дипломатії допоможуть подолати сучасні виклики, які постають перед Україною та світом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Так, у відеозверненні до учасників дискусії з енергетичної дипломатії голова МЗС зазначив, що географічне положення України робить її не лише невід'ємною частиною європейської та євроатлантичної систем безпеки, а й важливим енергетичним хабом регіону.

"Гібридна агресія РФ проти Європи, яка розгортається зокрема в енергетичній сфері, вимагає підвищеної готовності дипломатичного корпусу та координації дій усіх гравців енергетичного простору держави. Важливо дотримуватися політики єдиного голосу між усіма стейкхолдерами", - наголосив міністр.

Кулеба закликав до об'єднання зусиль усіх відомств та компаній і розумного поєднання енергетики та дипломатії та зауважив, що глобальні енергетичні та кліматичні виклики набувають все більшої гостроти та потребують скоординованих дій всередині держави та на міжнародній арені.

"Подолання сучасних викликів виходить за рамки можливостей окремих, навіть найбільш розвинутих, держав. Реагування на ці загрози потребує широкої міжнародної співпраці", - сказав міністр.

За його словами, завдяки посиленню енергетичної дипломатії Україна відіграватиме активну роль в глобальному енергетичному та кліматичному діалозі, зможе розширити доступ до фінансових та аналітичних ресурсів, міжнародних фінансових інструментів та інвестицій.

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Автор: Богдан Гуньковський
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"Вумний, аж страшно!" (с)
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17.11.2021 09:54 Відповісти
Потрібно було ще влітку закачати газ у сховища. Розуму у вас не було від народження.
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17.11.2021 09:58 Відповісти
Розуму не було не только у них .
Я с июня задавала вопрос - сколько газа в хранилищах ?
А в ответ - тишина . Ни депутатов, ни чиновников, ни форумчан жтот вопрос не интересовал
СТРАННОЕ СОВПАДЕНИЕ
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17.11.2021 10:02 Відповісти
Заодно и министерства объединить.
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17.11.2021 09:59 Відповісти
Так я не поняла - платить раше гроши на оружие на 7 ом году войны - это разумная дипломатия ?
доиграетесь такой дипломатией, что вся энергетическая мафия Украины ( включая Ахметова , Беню , Геруса).будет на гиляках
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17.11.2021 09:59 Відповісти
Сказал представитель ЗЕ-власти, просравшей и дипломатию, и энергетику.
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17.11.2021 10:02 Відповісти
В особі кулеби вдало поєднались холуйство та діарея (словесна).
команді зе беззаперечно належить авторство в діарейній дипломатії та холуйській діареї!
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17.11.2021 10:03 Відповісти
Ви просрали і те, і те. Такщо поєднати лайно з лайном - простіще простого.
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17.11.2021 10:04 Відповісти
 
 