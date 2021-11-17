Рада ввела штрафи за продаж ліків дітям
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Верховна Рада запровадила штрафи за продаж лікарських засобів особам, які не досягли чотирнадцяти років.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на тррансляцію засідання ВР.
За прийняття в цілому закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за реалізацію (відпуск) лікарських засобів у заборонених законодавством випадках та встановлення відповідальності за реалізацію (відпуск) лікарських засобів особам, які не досягли чотирнадцяти років (малолітнім особам) (5123-1)" проголосували 315 народних депутатів.
Продаж ліків особам, які не досягли 14 років, а також їхня доставка кінцевому споживачу-малолітній особі тягнутиме за собою накладення штрафу на особу, яка здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або доставку лікарських засобів кінцевому споживачу, на суму від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6 800 гривень - 13 600 гривень).
Якщо правопорушення буде вчинене повторно протягом року, то штраф сягатиме від 800 до 1 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (13,6 тисяч гривень - 23,8 тисяч гривень).
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