Корнієнко про міжфракційне об’єднання Разумкова: Поживемо – побачимо. Кожен проявляє себе
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Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко не знає, чому нардеп "Батьківщини" Володимир Кабаченко вийшов зі складу міжфракційного депутатського об'єднання (МФО) "Розумна політика".
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.
Корнієнко порадив запитати про це самого Кабаченка.
Говорячи про створення цього об’єднання, перший віцеспікер зазначив: "У заявці про створення було сказано: за все добре, проти всього поганого. Сьогодні ми вже бачили кілька виступів директора, вибачаюсь, голови цього МФО, пана Дмитра Олександровича Разумкова. Поживемо - побачимо. Я думаю, що люди, які претендують на розумність, перед ними завжди є великий простір дій. … Думаю, такі депутати мають точно ходити на засідання, не пропускати голосувань за важливі закони. По кожному висловлювати свою позицію. Якщо ти проти – голосуй проти, утримався – то утримався. Не голосувати, мені здається, це якось не розумно".
За словами нардепа, Разумков зараз демонструє "медійну активність".
"Це нормально. Кожен проявляє себе", - додав Корнієнко.
Будь ласка, зачекайте...
- Так, бійці, чому стрій неправильний? Чому так нерівно стоїте?
Якийсь солдат, вирішивши пожартувати, вийшов зі строю і сказав:
- Товаришу старшина, адже наша планета кругла, тому і стрій нерівний. Ми якраз на вигині стоїмо!
- Тихо! Хто таке взагалі сказав?! - ледве ворочаючи язиком сказав старшина.
- Галілео Галілей, товариш старшина!
-А ну-ка, Галілео, жваво до мене!
- Але ж він помер, товариш старшина! - відгукнувся той же солдат.
- Ну ви даєте, бійці! У вас товариш помер, а ви тут стоїте! Розійтися!
Колишній спікер Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков підтвердив створення партії на основі міжфракційного об'єднання "Розумна політика". Про це повідомляють #Букви із посиланням на брифінг Разумкова в кулуарах Парламенту.
"Партію створювати будемо… Я сподіваюся, що в ній буде достатня кількість людей, які готові боротися з труднощами…" - сказав Разумков.
Він згадав останні соцопитування та рейтинги партій. "Люди у нас дуже розумні, люди все бачать. Як демонструють останні рейтинги: люди погано ставляться до некомпетентності, і погано ставляться до свавілля і несправедливості", - сказав Дмитро Разумков.
Голова міжфракційного об'єднання запевнив, що він не буде "гнатися за кількістю" народних депутатів у своїй політсилі, його цікавить якість.
"В стінах Парламенту достатньо формувань, які об'єднуються на принципах кількості. Все ж таки "Розумна політика" має бути розумною і повинна бути такою у кадровому форматі", - сказав Дмитро Разумков.