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В Україні виявили 10 мутованих варіантів "Дельта"-штаму коронавірусу, - вчені

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

В Україні виявили 10 мутованих варіантів

Проведені науковцями ІМБГ останні дослідження зразків, взятих у хворих на коронавірус з різних регіонів, дають підстави стверджувати, що в Україні цілковито панує "Дельта"-штам вірусу SARS-CoV-2.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють в Інституті молекулярної біології та генетики України у фейсбуці.

Майже у 60% зразків - "материнський" варіант Дельти B.1.617.2, т. зв. індійський. Водночас вчені виявили ще 10 інших варіантів штаму "Дельта", які походять зі США, з Великої Британії та інших країн Європи, а також з Африки.

У жовтні науковці ІМБГ дослідили 75 зразків, зібрані Центром громадського здоров’я МОЗ України наприкінці вересня (з Черкаської обл. – 5 зразків; Чернівецької – 1; Івано-Франківської – 13; Київської -1; Львівської – 7; Полтавської – 9; Рівненської – 6; Тернопільської – 4; Запорізької – 2, м. Сєвєродонецьк, Луганщина - 27). Дослідження проведено на замовлення Ради національної безпеки та оборони України.

Науковці зауважують, що у червні-серпні 2021 р. штам "Дельта" було виявлено лише в половині досліджуваних зразків, решта – штам Альфа, т.зв. британський, який почав широко розповсюджуватися на початку 2021 року.

"Мутовані варіанти штаму "Дельта" відрізняються критичними змінами у ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітині та реактивність імунної системи людини. Тобто вони швидше розповсюджуються. Існуючі вакцини дієві проти цих штамів, - пояснює керівник проєкту, директор Інституту молекулярної біології і генетики, академік Михайло Тукало. – Закликаю всіх якомога швидше вакцинуватися".

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Загалом від лютого 2021 р. до сьогодні науковці ІМБГ проаналізували 159 зразків вірусу SARS-CoV-2, взятих у хворих віком від 13 до 85 років. Майже всі ці пацієнти (95,6%) були госпіталізовані з середньою та важкою формою ковіду.

"Вчені ІМБГ НАНУ продовжують свою роботу, і найближчим часом ми зможемо повідомити про стан пандемії в Україні через нові дані геномного генотипування SARS-CoV-2", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+6
Мутовані варіанти штаму "Дельта" відрізняються критичними змінами у ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітині та реактивність імунної системи людини. Тобто вони швидше розповсюджуються. Існуючі вакцини дієві проти цих штамів, - пояснює керівник проєкту, директор Інституту молекулярної біології і генетики, академік Михайло Тукало. - Закликаю всіх якомога швидше вакцинуватися". Джерело: https://censor.net/ua/n3300012

я ничего не путаю, нужно срочно колоться вакциной разработаной в прошлом году под прошлые штампы? При том что гриповые прививки ежегодно обновлялись и то не несли гарантий выше 40%.
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17.11.2021 14:35
+6
Ну а пока британское ведомство здравоохранения UK Health Security Agency ( UKHSA) обвинили , что ихними данными пользуются антиваксеры и что оно оружие в ихних руках поэтому Минздрав прекращает их опубликовывать . Вот вам и вся правда про вакцинацию и её пользу
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17.11.2021 14:41
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Вообще кукухой поехали , сейчас доп...ся , что Украину обнесут забором и объявят угрозой всему остальному миру
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17.11.2021 14:33 Відповісти
Мутовані варіанти штаму "Дельта" відрізняються критичними змінами у ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітині та реактивність імунної системи людини. Тобто вони швидше розповсюджуються. Існуючі вакцини дієві проти цих штамів, - пояснює керівник проєкту, директор Інституту молекулярної біології і генетики, академік Михайло Тукало. - Закликаю всіх якомога швидше вакцинуватися". Джерело: https://censor.net/ua/n3300012

я ничего не путаю, нужно срочно колоться вакциной разработаной в прошлом году под прошлые штампы? При том что гриповые прививки ежегодно обновлялись и то не несли гарантий выше 40%.
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17.11.2021 14:35 Відповісти
Данные из 8 доклада о эпидемнадзоре за вакцинами в области здравоохранения Великобритании по случаям ковида за 35-42 неделю показали , что дважды вакцинацированные в возрасте 40-79 лет потеряли 50% иммунитета к 24 октября и постоянно теряют ещё .
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17.11.2021 14:53 Відповісти
Tui Yii, є суттєва різниця. Грипом люди хворіють з незапам'ятних часів. Тому існує багато різних штамів вірусу грипу.
Тому вакцина проти грипу комбінована - діє проти 3-4 основних штамів. Проблема в тому, що не завжди вдається спрогнозувати, які штами вірусу грипу будуть домінувати в наступньому сезоні.
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17.11.2021 18:12 Відповісти
Что бы предотвратить мутации, особенно в таких размерах, существует только один вариант, это разрыв цепи, и как говорят специалисты , для этого за очень короткий период, ну скажет 3-5 месяцев нужно привить 80-85% жителей ПЛАНЕТЫ. Реально.., нет...Поэтому маемо що маемо...
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17.11.2021 14:40 Відповісти
и про животных не забыть у них тоже недавно нашли ковид
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17.11.2021 18:19 Відповісти
Ну а пока британское ведомство здравоохранения UK Health Security Agency ( UKHSA) обвинили , что ихними данными пользуются антиваксеры и что оно оружие в ихних руках поэтому Минздрав прекращает их опубликовывать . Вот вам и вся правда про вакцинацию и её пользу
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17.11.2021 14:41 Відповісти
Для антиваксерів що завгодно є зброєю і шансом

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17.11.2021 23:49 Відповісти
Ну для таких , которые думают , что государство вдруг озаботилось ихним здоровьем вообще ни каких шансов на излечение нет
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17.11.2021 23:58 Відповісти
Дивно мутовані штами, походять з країн з високим рівнем вакцинації. А наші "науковці" з МОЗ стверджують, що мутує вірус частіше у невакцинованих країнах. Як же це трапилось?
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17.11.2021 14:44 Відповісти
дуже просто: наш МОЗ говорить нам не правду, а лише те, що не суперечить повальній вакцинаційній кампанії
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17.11.2021 15:04 Відповісти
"Дивно мутовані штами, походять з країн з високим рівнем вакцинації."
Вы сами-то поняли что написали? Что это такое - "дивно мутовані штами"?

"А наші "науковці" з МОЗ стверджують, що мутує вірус частіше у невакцинованих країнах."
А это на самом деле, не так?
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17.11.2021 15:12 Відповісти
зебилы внесли свой вклад, частичку себя в эволюцию короны
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17.11.2021 14:55 Відповісти
Цікаво, а сезонний грипп вони в мазках не виявили?
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17.11.2021 14:55 Відповісти
Вирус этот мутирует каждые две недели.И чо?
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17.11.2021 15:11 Відповісти
Дельта + i
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17.11.2021 15:23 Відповісти
 
 