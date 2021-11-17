Кабмін погодив звільнення голови Закарпатської ОДА Полоскова

Кабінет Міністрів погодив звільнення Анатолія Полоскова з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив в телеграм-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Погоджено звільнення Полоскова Анатолія Олександровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації", - зазначив Мельничук.

Читайте також: Зеленський призначив Полоскова головою Закарпатської ОДА