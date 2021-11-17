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Кабмін погодив звільнення голови Закарпатської ОДА Полоскова
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кабінет Міністрів погодив звільнення Анатолія Полоскова з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації.
Про це повідомив в телеграм-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
"Погоджено звільнення Полоскова Анатолія Олександровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації", - зазначив Мельничук.
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Ан Мур
показати весь коментар17.11.2021 15:29 Відповісти Мені подобається 0
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