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інвестори (145) облігації (51)

Українські єврооблігації обвалилися на тлі невиплати "зелених" бондів інвесторам

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Українські єврооблігації обвалилися на тлі невиплати

Котирування євроблігацій українського уряду дешевшають на тлі інформації про прагнення Кабінету Міністрів затримати виплати за цільовими "зеленими" облігаціями на адресу компанії "ДТЕК ВДЕ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на котирування єврооблігацій, наведені агентством "Інтерфакс-Україна" за період з 11 по 16 листопада.

У середньому, цінні папери українського уряду за цей період знизилися на 3,7-4%.

Найбільше знецінилися довгострокові цінні папери з терміном збагачення 6 років і більше.

3- та 5-річні облігації подешевшали на 2,8-2,9%.

Після скандалу із "зеленими" облігаціями довгострокові єврооблігації України (11 років) почали торгуватися нижче номіналу, що може свідчити про падіння довіри до дій уряду.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував розрахунки із "зеленими" виробниками. На рахунках "Ощадбанку" було заблоковано 19,3 млрд грн.

15 листопада "Ощадбанк" почав проводити вибіркові транзакції, продовжуючи блокувати платежі тільки на адресу ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду та зажадав провести розслідування махінацій під час розподілу коштів єврооблігацій.

Інвестиційна компанія Dragon Capital повідомила, що політична дискримінація окремих компаній під час виплати коштів цільових "зелених" єврооблігацій підриває довіру інвесторів до уряду України та призведе до негативної реакції на боргові зобов'язання українських компаній.
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Топ коментарі
+10
Репетиция дефолта.
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17.11.2021 16:16
+10
Зелень докерувалася, так зебіли безмозглі ?
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17.11.2021 16:19
+8
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17.11.2021 16:32
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17.11.2021 16:16 Відповісти
Зелень докерувалася, так зебіли безмозглі ?
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17.11.2021 16:19 Відповісти
Эти обязательства с запредельной маржой еще при Порошенко подписывали
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17.11.2021 21:59 Відповісти
Брехня , это проект рыго аналов , первыми им воспользовались братья Клюквы , которые за кредиты в валюте построили станции на солнечных батареях в Крыму задолго до Порошенко .
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17.11.2021 22:57 Відповісти
и ближе к веерным отключениям..



WorldOnAlert


@worldonalert

·
37 мин



Belarus has announced that it will suspend electricity supplies to Ukraine, starting tomorrow.

Беларусь объявила, что с завтрашнего дня прекращает подачу электроэнергии в Украину.
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17.11.2021 16:19 Відповісти
Та нехай вимикають, за минулий тиждень у работу запустили два блоки на Рівненській і Південно-Українській АЕС, на черзі запуск ще одного.
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17.11.2021 16:27 Відповісти
хорошо если так
тогда ОК
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17.11.2021 16:28 Відповісти
А ви усе сподіваєтесь на дефолт, ще з 2019 року?
Як там бакс по 100 чи по 200 як що не Порошенко?!!
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17.11.2021 16:23 Відповісти
Всьому свій час. За Порошенка надто вже посилили спроможність нацбанку. А незалежне керівництво зберігалось до того літа. Розвалити все рік треба мати хист.
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17.11.2021 18:04 Відповісти
Скажи пожалуйста, что должно быть у мужика в голове, если он думает о члене другого мужика ?

Ты ***** ?
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17.11.2021 21:41 Відповісти
Просто идиот брехливый
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17.11.2021 22:58 Відповісти
Скажите, остались ли еще направления, которые не обвалила зекоманда?
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17.11.2021 16:26 Відповісти
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17.11.2021 16:32 Відповісти
нічєво, хуже нє будєт!
лішбе Ігорь Валєріч нажился на етом!
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17.11.2021 21:29 Відповісти
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17.11.2021 21:32 Відповісти
расскажете потом, кто в это время принялся их активно скупать...
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17.11.2021 21:35 Відповісти
100%.
Ахметка с Фирташем - основные "зеленые инвесторы", которые уже волком воют - так бабла хочется.
Статья - полностью ими проплаченная!
Задрали эти инвесторы - пусть свое зеленое дермо в России или на Западе инвестируют!
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18.11.2021 17:25 Відповісти
Замечательный заголовок, обвалился, - это падение от 2,5 до 3,7 %, отказ выплачивать инвестором, из заголовка сквозит, что всем инвесторам, а оказывается только компании Ахметова. Цензор стал таким цензором... А комменты вообще без слов, из-за ненависти к Зеленскому, уже вообще не в адеквате.
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17.11.2021 22:07 Відповісти
если человек вложил, скажем 1 миллиард, то за ОДИН ДЕТЬ потерять 3% стоимости акций - это на минуточку 30 миллионов долларов.
30 лимонов - это стоимость небольшого острова на Карибах. Вместе с виллой и бассейном.
ничего себе мелочь...
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17.11.2021 22:39 Відповісти
Зелёные инвесторы, посмотрите на их рожи! Давно не шарились по карманам уккраинцев, поэтому и воют - бабла хочется!
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18.11.2021 17:27 Відповісти
Похоже это уже финал, если Ахметов, при всей своей осторожности, уже открыто оппонирует Зеленскому, то он твёрдо решил этот балаган прекратить. Все эти мальчики в коротких штанишках во главе с Зеленским просто грязь под ногтями по сравнению с Ахметовым, который владеет 20% экономики Украины.
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17.11.2021 22:36 Відповісти
Roman Kovalyov "Все эти мальчики в коротких штанишках во главе с Зеленским просто грязь под ногтями по сравнению с Ахметовым, который владеет 20% экономики Украины."
--
Правильно говорить не ВЛАДЕЕТ, а УКРАЛ вместе с шапкокрадом
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18.11.2021 17:31 Відповісти
Да, Ахметов нажил состояние при весьма сомнительных обстоятельствах, однако эти обстоятельства никем не расследованы, факты не установлены, уголовных производств и судебных решений нет и с точки зрения закона он честный бизнесмен и уважаемый инвестор, несмотря на то что его методы ведения бизнеса могут вызывать этические вопросы. В ситуации незаконного блокирования выплат его энергокомпаниям по "зелёному" тарифу его позиция имеет прочную правовую основу и я уверен, что он выиграет в международных судах и получит свои деньги да ещё и с процентами, а государство понесёт судебные издержки и серьёзные репутационные потери в следствии некомпетентных и валюнтаристских решений властей. В политическом противостоянии Ахметова и Зеленского я бы и гроша ломанного не дал за позицию Зеленского, это ему не писюном на рояле играть, шансов у него попросту нет.
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18.11.2021 18:15 Відповісти
Только тупой или слепой может разгул преступности в Донецке в 90-е годы, Алика Грека и компашку назвать "сомнительными обстоятельствами".
Дальше можешь не продолжать
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18.11.2021 21:59 Відповісти
Боюсь вы не поняли о чём я говорю, вы что хотите в европейском арбитраже эту газетку показать в качестве обоснования невыплаты долгов компаниям Ахметова? Украинские граждане как дети малые, ну покажете эту газетку Ахметову, а дальше то что?
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18.11.2021 23:49 Відповісти
Кроме "газетки" есть куча материалов на этого "известного в воровском мире бизь-ніс-мена", как в СБУ так и в МВД. Что показывать - зависит от политического желания, а не от ангельских крыльев донецкого криминала.
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19.11.2021 10:54 Відповісти
Значит облигации надо выкупить или еще подождать и потом выкупить.
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17.11.2021 23:26 Відповісти
рыжий бастард - враг народа.
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18.11.2021 09:45 Відповісти
 
 