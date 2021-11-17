Українські єврооблігації обвалилися на тлі невиплати "зелених" бондів інвесторам

Котирування євроблігацій українського уряду дешевшають на тлі інформації про прагнення Кабінету Міністрів затримати виплати за цільовими "зеленими" облігаціями на адресу компанії "ДТЕК ВДЕ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на котирування єврооблігацій, наведені агентством "Інтерфакс-Україна" за період з 11 по 16 листопада.

У середньому, цінні папери українського уряду за цей період знизилися на 3,7-4%.

Найбільше знецінилися довгострокові цінні папери з терміном збагачення 6 років і більше.

3- та 5-річні облігації подешевшали на 2,8-2,9%.

Після скандалу із "зеленими" облігаціями довгострокові єврооблігації України (11 років) почали торгуватися нижче номіналу, що може свідчити про падіння довіри до дій уряду.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував розрахунки із "зеленими" виробниками. На рахунках "Ощадбанку" було заблоковано 19,3 млрд грн.

15 листопада "Ощадбанк" почав проводити вибіркові транзакції, продовжуючи блокувати платежі тільки на адресу ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду та зажадав провести розслідування махінацій під час розподілу коштів єврооблігацій.

Інвестиційна компанія Dragon Capital повідомила, що політична дискримінація окремих компаній під час виплати коштів цільових "зелених" єврооблігацій підриває довіру інвесторів до уряду України та призведе до негативної реакції на боргові зобов'язання українських компаній.