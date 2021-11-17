Українські єврооблігації обвалилися на тлі невиплати "зелених" бондів інвесторам
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Котировки евроблигаций украинского правительства дешевеют на фоне информации о стремлении Кабинета министров задержать выплаты по целевым "зеленым" облигациям в адрес компании "ДТЭК ВИЭ".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на котировки еврооблигаций, приведенные агентством "Интерфакс-Украина" за период с 11 по 16 ноября.
В среднем ценные бумаги украинского правительства за этот период снизились на 3,7-4%.
Больше всего обесценились долгосрочные ценные бумаги со сроком обогащения 6 и больше лет.
3-х и 5-ти летние облигации подешевели на 2,8-2,9%.
После скандала с "зелеными" облигациями, долгосрочные еврооблигации Украины (11 лет) начали торговаться ниже номинала, что может свидетельствовать о падении доверия к действиям правительства.
Напомним, 13 ноября правительство заблокировало расчеты с "зелеными" производителями. На счетах "Ощадбанка" было заблокировано 19,3 млрд грн.
15 ноября "Ощадбанк" начал проводить выборочные транзакции, продолжая блокировать платежи только в адрес ДТЭК ВИЭ.
ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.
Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых "зеленых" еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.
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WorldOnAlert
@worldonalert
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Belarus has announced that it will suspend electricity supplies to Ukraine, starting tomorrow.
Беларусь объявила, что с завтрашнего дня прекращает подачу электроэнергии в Украину.
тогда ОК
Як там бакс по 100 чи по 200 як що не Порошенко?!!
Ты ***** ?
лішбе Ігорь Валєріч нажился на етом!
Ахметка с Фирташем - основные "зеленые инвесторы", которые уже волком воют - так бабла хочется.
Статья - полностью ими проплаченная!
Задрали эти инвесторы - пусть свое зеленое дермо в России или на Западе инвестируют!
30 лимонов - это стоимость небольшого острова на Карибах. Вместе с виллой и бассейном.
ничего себе мелочь...
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Правильно говорить не ВЛАДЕЕТ, а УКРАЛ вместе с шапкокрадом
Дальше можешь не продолжать