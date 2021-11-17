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Новости Экономика
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инвесторы (331) облигации (97)

Українські єврооблігації обвалилися на тлі невиплати "зелених" бондів інвесторам

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Українські єврооблігації обвалилися на тлі невиплати

Котировки евроблигаций украинского правительства дешевеют на фоне информации о стремлении Кабинета министров задержать выплаты по целевым "зеленым" облигациям в адрес компании "ДТЭК ВИЭ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на котировки еврооблигаций, приведенные агентством "Интерфакс-Украина" за период с 11 по 16 ноября.

В среднем ценные бумаги украинского правительства за этот период снизились на 3,7-4%.

Больше всего обесценились долгосрочные ценные бумаги со сроком обогащения 6 и больше лет.

3-х и 5-ти летние облигации подешевели на 2,8-2,9%.

После скандала с "зелеными" облигациями, долгосрочные еврооблигации Украины (11 лет) начали торговаться ниже номинала, что может свидетельствовать о падении доверия к действиям правительства.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало расчеты с "зелеными" производителями. На счетах "Ощадбанка" было заблокировано 19,3 млрд грн.

15 ноября "Ощадбанк" начал проводить выборочные транзакции, продолжая блокировать платежи только в адрес ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых "зеленых" еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.
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Топ комментарии
+10
Репетиция дефолта.
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17.11.2021 16:16
+10
Зелень докерувалася, так зебіли безмозглі ?
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17.11.2021 16:19
+8
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17.11.2021 16:32
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Репетиция дефолта.
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17.11.2021 16:16 Ответить
Зелень докерувалася, так зебіли безмозглі ?
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17.11.2021 16:19 Ответить
Эти обязательства с запредельной маржой еще при Порошенко подписывали
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17.11.2021 21:59 Ответить
Брехня , это проект рыго аналов , первыми им воспользовались братья Клюквы , которые за кредиты в валюте построили станции на солнечных батареях в Крыму задолго до Порошенко .
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17.11.2021 22:57 Ответить
и ближе к веерным отключениям..



WorldOnAlert


@worldonalert

·
37 мин



Belarus has announced that it will suspend electricity supplies to Ukraine, starting tomorrow.

Беларусь объявила, что с завтрашнего дня прекращает подачу электроэнергии в Украину.
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17.11.2021 16:19 Ответить
Та нехай вимикають, за минулий тиждень у работу запустили два блоки на Рівненській і Південно-Українській АЕС, на черзі запуск ще одного.
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17.11.2021 16:27 Ответить
хорошо если так
тогда ОК
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17.11.2021 16:28 Ответить
А ви усе сподіваєтесь на дефолт, ще з 2019 року?
Як там бакс по 100 чи по 200 як що не Порошенко?!!
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17.11.2021 16:23 Ответить
Всьому свій час. За Порошенка надто вже посилили спроможність нацбанку. А незалежне керівництво зберігалось до того літа. Розвалити все рік треба мати хист.
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17.11.2021 18:04 Ответить
Скажи пожалуйста, что должно быть у мужика в голове, если он думает о члене другого мужика ?

Ты ***** ?
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17.11.2021 21:41 Ответить
Просто идиот брехливый
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17.11.2021 22:58 Ответить
Скажите, остались ли еще направления, которые не обвалила зекоманда?
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17.11.2021 16:26 Ответить
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17.11.2021 16:32 Ответить
нічєво, хуже нє будєт!
лішбе Ігорь Валєріч нажился на етом!
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17.11.2021 21:29 Ответить
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17.11.2021 21:32 Ответить
расскажете потом, кто в это время принялся их активно скупать...
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17.11.2021 21:35 Ответить
100%.
Ахметка с Фирташем - основные "зеленые инвесторы", которые уже волком воют - так бабла хочется.
Статья - полностью ими проплаченная!
Задрали эти инвесторы - пусть свое зеленое дермо в России или на Западе инвестируют!
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18.11.2021 17:25 Ответить
Замечательный заголовок, обвалился, - это падение от 2,5 до 3,7 %, отказ выплачивать инвестором, из заголовка сквозит, что всем инвесторам, а оказывается только компании Ахметова. Цензор стал таким цензором... А комменты вообще без слов, из-за ненависти к Зеленскому, уже вообще не в адеквате.
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17.11.2021 22:07 Ответить
если человек вложил, скажем 1 миллиард, то за ОДИН ДЕТЬ потерять 3% стоимости акций - это на минуточку 30 миллионов долларов.
30 лимонов - это стоимость небольшого острова на Карибах. Вместе с виллой и бассейном.
ничего себе мелочь...
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17.11.2021 22:39 Ответить
Зелёные инвесторы, посмотрите на их рожи! Давно не шарились по карманам уккраинцев, поэтому и воют - бабла хочется!
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18.11.2021 17:27 Ответить
Похоже это уже финал, если Ахметов, при всей своей осторожности, уже открыто оппонирует Зеленскому, то он твёрдо решил этот балаган прекратить. Все эти мальчики в коротких штанишках во главе с Зеленским просто грязь под ногтями по сравнению с Ахметовым, который владеет 20% экономики Украины.
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17.11.2021 22:36 Ответить
Roman Kovalyov "Все эти мальчики в коротких штанишках во главе с Зеленским просто грязь под ногтями по сравнению с Ахметовым, который владеет 20% экономики Украины."
--
Правильно говорить не ВЛАДЕЕТ, а УКРАЛ вместе с шапкокрадом
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18.11.2021 17:31 Ответить
Да, Ахметов нажил состояние при весьма сомнительных обстоятельствах, однако эти обстоятельства никем не расследованы, факты не установлены, уголовных производств и судебных решений нет и с точки зрения закона он честный бизнесмен и уважаемый инвестор, несмотря на то что его методы ведения бизнеса могут вызывать этические вопросы. В ситуации незаконного блокирования выплат его энергокомпаниям по "зелёному" тарифу его позиция имеет прочную правовую основу и я уверен, что он выиграет в международных судах и получит свои деньги да ещё и с процентами, а государство понесёт судебные издержки и серьёзные репутационные потери в следствии некомпетентных и валюнтаристских решений властей. В политическом противостоянии Ахметова и Зеленского я бы и гроша ломанного не дал за позицию Зеленского, это ему не писюном на рояле играть, шансов у него попросту нет.
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18.11.2021 18:15 Ответить
Только тупой или слепой может разгул преступности в Донецке в 90-е годы, Алика Грека и компашку назвать "сомнительными обстоятельствами".
Дальше можешь не продолжать
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18.11.2021 21:59 Ответить
Боюсь вы не поняли о чём я говорю, вы что хотите в европейском арбитраже эту газетку показать в качестве обоснования невыплаты долгов компаниям Ахметова? Украинские граждане как дети малые, ну покажете эту газетку Ахметову, а дальше то что?
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18.11.2021 23:49 Ответить
Кроме "газетки" есть куча материалов на этого "известного в воровском мире бизь-ніс-мена", как в СБУ так и в МВД. Что показывать - зависит от политического желания, а не от ангельских крыльев донецкого криминала.
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19.11.2021 10:54 Ответить
Значит облигации надо выкупить или еще подождать и потом выкупить.
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17.11.2021 23:26 Ответить
рыжий бастард - враг народа.
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18.11.2021 09:45 Ответить
 
 