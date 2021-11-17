Державне оборонне замовлення не буде виконане, - нардеп "Голосу" Рахманін
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Державне оборонне замовлення не виконується: до кінця року залишилось трохи більше місяця, а виділені гроші ефективно не використовуються. Перепогодження позицій, умов і термінів виконання угод продовжується.
Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат партії "Голос" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ
"Треба називати речі своїми іменами — державне оборонне замовлення не буде виконане. Реформування підходів до оборонних закупівель відбулося тільки на папері. Закон про оборонні закупівлі передбачає річний і трирічний план, який погоджується комітетом Верховної Ради. Цього трирічного плану немає, ми його не погоджували, тому що Міністерство оборони не спромоглося його навіть написати", — підкреслює депутат.
Крім того, не запрацював вчасно реєстр держзакупівель і не виконуються норми про мінімальне перепогодження ДОЗ.
"РНБО визначила, що ще на початку року мав запрацювати реєстр оборонних закупівель. Але він почав працювати тільки восени, фактично — у тестовому режимі. Перепогодження ДОЗ, як визначила та ж РНБО, не має перевищувати 5-7%. Цей припис не виконується. Торік ми остаточно перепогоджували ДОЗ, якщо не помиляюся, 31 грудня. Закладаюсь, що цьогоріч ми знову будемо перепогоджувати оборонне замовлення наприкінці року", — зазначив Рахманін.
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Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель сьогодні на пресконференції у Брюсселі висловився абсолютно прямо.
«У нас немає військового альянсу з Україною. Тож якщо постає питання, що ми будемо робити завтра в Україні, перед фактом того, що може трапитися на кордоні - ми будемо продовжувати діяти точно таким же чином, в рамках дій, які були запроваджені з часів, коли Росія захопила Крим та розпочала війну на Донбасі. Україна може бути впевнена в політичній, дипломатичній, економічній і фінансовій підтримці з боку Європейського Союзу», - сказав Боррель.
З цієї цитати українцям варто вихопити слово «завтра» і підкреслити червоним маркером. Про те, що «ситуація на кордоні» стрімко перетворюється на «капець на кордоні» Вові і ко. кричать у вуха із кожної праски уже. Вова і ко. довго відмахувалися, а коли мовчанка стала непристойною, пообіцяли роздати українцям по тисячі гривень на походи у кіно. https://t.me/nuts_roses/377