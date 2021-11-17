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Державне оборонне замовлення не буде виконане, - нардеп "Голосу" Рахманін

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Державне оборонне замовлення не буде виконане, - нардеп

Державне оборонне замовлення не виконується: до кінця року залишилось трохи більше місяця, а виділені гроші ефективно не використовуються. Перепогодження позицій, умов і термінів виконання угод продовжується.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат партії "Голос" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ

"Треба називати речі своїми іменами — державне оборонне замовлення не буде виконане. Реформування підходів до оборонних закупівель відбулося тільки на папері. Закон про оборонні закупівлі передбачає річний і трирічний план, який погоджується комітетом Верховної Ради. Цього трирічного плану немає, ми його не погоджували, тому що Міністерство оборони не спромоглося його навіть написати", — підкреслює депутат.

Крім того, не запрацював вчасно реєстр держзакупівель і не виконуються норми про мінімальне перепогодження ДОЗ.

"РНБО визначила, що ще на початку року мав запрацювати реєстр оборонних закупівель. Але він почав працювати тільки восени, фактично — у тестовому режимі. Перепогодження ДОЗ, як визначила та ж РНБО, не має перевищувати 5-7%. Цей припис не виконується. Торік ми остаточно перепогоджували ДОЗ, якщо не помиляюся, 31 грудня. Закладаюсь, що цьогоріч ми знову будемо перепогоджувати оборонне замовлення наприкінці року", — зазначив Рахманін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виконання Держоборонзамовлення - це коли замовлена зброя або в руках воїнів, або на складі ЗСУ, решта - маніпуляція, - нардеп "Голосу" Костенко

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+17
Повторюю-нажаль занадто багато гнид та зрадників на всіх гілках влади в Україні.Очищення буде довготривалим та болючим...
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17.11.2021 16:24
+16
по новому асфальту поедут танки Московии, а Гундосик запишет видео с Израиля..
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17.11.2021 16:23
+12
А все потому, что зелох- ставленник кремля и задача у него развалить армию и уничтожить экономику страны, чтобы кацапские братушки без потерь оккупировали Украину
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17.11.2021 16:25
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головне- кіно , цирк і концерти
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17.11.2021 16:20 Відповісти
От станє Желєзняк президентом України, Рахманін неодмінно буде не те що міністром оборони, а самим Головнокомандуючим ЗСУ.
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17.11.2021 17:04 Відповісти
Кто ещё сомневается , что зеленский и его прихвостни проект Кремля ??? Против фактов не попрешь
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17.11.2021 17:43 Відповісти
И нормальным будет министром, от точно лучше чем ни рыба ни мясная затычка Таран.
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17.11.2021 17:58 Відповісти
Європа надсилає нам промені глибокої стурбованості. Але за українців вони не воюватимуть.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель сьогодні на пресконференції у Брюсселі висловився абсолютно прямо.

«У нас немає військового альянсу з Україною. Тож якщо постає питання, що ми будемо робити завтра в Україні, перед фактом того, що може трапитися на кордоні - ми будемо продовжувати діяти точно таким же чином, в рамках дій, які були запроваджені з часів, коли Росія захопила Крим та розпочала війну на Донбасі. Україна може бути впевнена в політичній, дипломатичній, економічній і фінансовій підтримці з боку Європейського Союзу», - сказав Боррель.

З цієї цитати українцям варто вихопити слово «завтра» і підкреслити червоним маркером. Про те, що «ситуація на кордоні» стрімко перетворюється на «капець на кордоні» Вові і ко. кричать у вуха із кожної праски уже. Вова і ко. довго відмахувалися, а коли мовчанка стала непристойною, пообіцяли роздати українцям по тисячі гривень на походи у кіно. https://t.me/nuts_roses/377
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17.11.2021 19:32 Відповісти
Будемо битися асфальтом.
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17.11.2021 16:20 Відповісти
по новому асфальту поедут танки Московии, а Гундосик запишет видео с Израиля..
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17.11.2021 16:23 Відповісти
И получит от любимого ***** , МЕДАЛЬ 🥉 за ,ВОЗВРАЩЕНИЕ УКРАИНЫ В ГУЛАГ!!!
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17.11.2021 17:44 Відповісти
Повторюю-нажаль занадто багато гнид та зрадників на всіх гілках влади в Україні.Очищення буде довготривалим та болючим...
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17.11.2021 16:24 Відповісти
Деньги уйдут на Вовыну тысячу)
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17.11.2021 16:24 Відповісти
деньги уже ушли на вовыну офшорину ))))
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17.11.2021 17:43 Відповісти
Ну и что, щас все так делают😁
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17.11.2021 18:47 Відповісти
у всех - то другое.... а у вавы - то святое )))))
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17.11.2021 18:56 Відповісти
А все потому, что зелох- ставленник кремля и задача у него развалить армию и уничтожить экономику страны, чтобы кацапские братушки без потерь оккупировали Украину
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17.11.2021 16:25 Відповісти
Клован ставленник Бабломойского. Ценой независимости Украины это ЧМО хочет избежать наказания американского правосудия.
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17.11.2021 17:28 Відповісти
А прєпізденту ніколи. Він пиво жре в барі,та дивиться футбол.
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17.11.2021 16:36 Відповісти
Які державні замовлення! Для Зелі найнебезпечніший ворог не Московія, а гої, які на жаль, густо населяють цю країну
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17.11.2021 16:40 Відповісти
Зрада?
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17.11.2021 16:43 Відповісти
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17.11.2021 16:53 Відповісти
Минає день , а Грозєв де? учора на 2-х годинному бенефісі Лисого Пірамід(ган)дона з Василем Головановим анасовулося на сьогоднішньому шоу обговорення документу від БЕЛІНГКЕТ й гості під цю подію...
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17.11.2021 17:24 Відповісти
вже є Дивіться телеканал Прямий
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17.11.2021 17:35 Відповісти
ДЯКУЮ
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17.11.2021 17:40 Відповісти
Начали "вагнергейт" публиковать -такую операцию зекрыса сдала кацапам....за одно это пожизненное в зоне оно заслужило
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17.11.2021 17:25 Відповісти
Открыл Америку. Зелёные "пилят". Защита Родины-для них вторична.
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17.11.2021 17:36 Відповісти
выделенные деньги эффективно не используются .- Есть, есть бригада специалистов! Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений. Им выделенные деньги использовать что два пальца об асфальт! Этих специалистов знают и за рубежом: Состоялось заседание суда штата Делавер по обвинению в мошенничестве Коломойского, Боголюбова, Мордехая Корфа, Хаима Шошета, Уриэля Цви Лейберга.
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17.11.2021 17:38 Відповісти
Вот по этому грустному поводу и надо собирать заседание Парламента, послушать Кабмин, услышать РНБО и заслушать Президента и получить в конце-концов вразумительные ответы на основной вопрос : что уже 2-й год подряд происходит с Гособоронзаказом во время войны и когда эта ху..ня закончится?
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17.11.2021 17:49 Відповісти
Головне усі щирі українці...
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17.11.2021 17:50 Відповісти
Сынов Давида критиковать низя ! Знаешь фамилию нашего президента ?
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17.11.2021 17:57 Відповісти
А зачем? Зелебеня МИР в глазах Путлера увидел, войну для себя закончил. Ему новый сезон "Сватов" на Рашке снимать надо, да бабло по офшорам складывать, а тут какая то оборона . Зачем уклонисту армия,?
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17.11.2021 17:52 Відповісти
Було б дивно, якби було навпаки. А все йде, як зима за осінню.
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17.11.2021 18:00 Відповісти
Была армия, мова, вера, а стало большое крадивныцтво
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17.11.2021 18:08 Відповісти
А какая разница? Главное без барыг!
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17.11.2021 18:12 Відповісти
Господин Рахманин! Вы же сами привели эту влавсть в кресла президентов, министров, начальников всего и вся. Вы действительно считали, что "хороший парень"-это профессия?
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17.11.2021 19:53 Відповісти
ПОЗОР ЗЕЛЕНСКОМУ!
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17.11.2021 21:40 Відповісти
Зелохи!!! Чего возмущаетесь!!Голосовали за безголового Зеленского!!Теперь Жуйте сопли!!! ледующий раз будете голосовать За ПОРОШЕНКО и всё будет в шоколаде!!!
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17.11.2021 21:41 Відповісти
Як писав Булгаков,- "рукописи не горят". А у Інтернеті залишається взагалі все. І там безумовно знайдеться і про зірване оборонне замовлення, і про розмінування у грудні 2021 року лінії оборони на Чонгарі та у Каланчаку.
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29.03.2022 16:15 Відповісти
 
 