Державне оборонне замовлення не буде виконане, - нардеп "Голосу" Рахманін

Державне оборонне замовлення не виконується: до кінця року залишилось трохи більше місяця, а виділені гроші ефективно не використовуються. Перепогодження позицій, умов і термінів виконання угод продовжується.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат партії "Голос" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ

"Треба називати речі своїми іменами — державне оборонне замовлення не буде виконане. Реформування підходів до оборонних закупівель відбулося тільки на папері. Закон про оборонні закупівлі передбачає річний і трирічний план, який погоджується комітетом Верховної Ради. Цього трирічного плану немає, ми його не погоджували, тому що Міністерство оборони не спромоглося його навіть написати", — підкреслює депутат.

Крім того, не запрацював вчасно реєстр держзакупівель і не виконуються норми про мінімальне перепогодження ДОЗ.

"РНБО визначила, що ще на початку року мав запрацювати реєстр оборонних закупівель. Але він почав працювати тільки восени, фактично — у тестовому режимі. Перепогодження ДОЗ, як визначила та ж РНБО, не має перевищувати 5-7%. Цей припис не виконується. Торік ми остаточно перепогоджували ДОЗ, якщо не помиляюся, 31 грудня. Закладаюсь, що цьогоріч ми знову будемо перепогоджувати оборонне замовлення наприкінці року", — зазначив Рахманін.

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