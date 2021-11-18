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Україна, Польща та Литва координуватимуть кроки щодо безпеки кордонів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Україна, Польща та Литва координуватимуть кроки щодо безпеки кордонів

Країни Люблінського трикутника домовилися координувати дії для ефективного протистояння існуючим ризикам і загрозам для безпеки.

Таке рішення було прийняте на онлайн-зустрічі національних координаторів Люблінського трикутника, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство закордонних справ.

Заступники міністрів закордонних справ України, Польщі та Литви Микола Точицький, Марцін Пшидач та Мантас Адомєнас обмінялися думками з приводу останніх подій в регіоні та обговорили загострення міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні.

Точицький поінформував співрозмовників про заходи, яких вживає українська сторона для зміцнення безпеки кордону з Білоруссю, про безпекову ситуацію на тимчасово окупованих територіях і східній ділянці кордону України.

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"Дипломати домовились координувати дії в рамках Люблінського трикутника з метою ефективного протистояння наявним ризикам і загрозам для безпеки трьох держав та Європи в цілому", - зазначають в МЗС.

Автор: Ольга Лузан
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18.11.2021 00:41 Відповісти
Кацапи лапами бяшек ************ до прискорення в створенні міждержавного союзу "Міжморя". І це для них дійсно перетвориться в справжній кошмар. Вже сьогодні населення Польші та України разом перевищує реальне населення ********** (89-92 млн.). Тобто менпауер цих двох країн + Литва, Латвія та Естонія вдвічі вищий за менпауер ********** (придатні до стройової служби чоловіки в віці від 18 до 49 років) який оцінюється приблизно в 14 млн. здорових осіб. Решта алкоголіки, інваліди та наркомани не придатні до військової служби. Якщо чоловіки Міжморя матимуть "дах НАТО" (ядерний щит) то здатні розірвати кацапських дебілів на шматки звичайними видами уже наявного озброєння.
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18.11.2021 02:49 Відповісти
НБ тут вище правильно написав, що ********* теоретично і практично можливо порвати звичайними видами. Прибалтійські держави займуться Петербургським напрямком, а там скандинави можуть підключитись хочаб орків блокувати на морі. Не потрібно перетворювати все в пєпєл, досить дотла зруйнувати військову інфраструктуру, утилізувати росфлот, авіацію, танки і все калібром більше 83 мм. Ну а південно західним напрямом "Москва -Воронеж -Краснодар" займеться Україна, Румунія, Туреччина. Далеким Сходом займуться Китай з Японією, Кавказом і Азією не треба займатися - дати їм трохи більше грошей як мають зараз від ху%ла.
Так що не такий страшний мордор як його малює ху%ло
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18.11.2021 07:47 Відповісти
Кремль столько лет пытается вражду посеять между поляками и украинцами, а тут перестарался с мигрантами. Польша стала ближе Украине и Литве, а Германия эпохи Меркель на глазах превращается в недобитого монстра пособника третьей мировой войны
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18.11.2021 08:56 Відповісти
 
 