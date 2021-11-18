Украина, Польша и Литва будут координировать шаги по безопасности границ

Страны Люблинского треугольника договорились координировать действия для эффективного противостояния существующим рискам и угрозам безопасности.

Такое решение было принято на онлайн-встрече национальных координаторов Люблинского треугольника, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Заместители министров иностранных дел Украины, Польши и Литвы Николай Точицкий, Марцин Пшидач и Мантас Адоменас обменялись мнениями по поводу последних событий в регионе и обсудили обострение миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

Точицкий проинформировал собеседников о мерах, предпринимаемых украинской стороной для укрепления безопасности границы с Беларусью, о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и восточном участке границы Украины.

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"Дипломаты договорились координировать действия в рамках Люблинского треугольника с целью эффективного противостояния имеющимся рискам и угрозам безопасности трех государств и Европы в целом", - отмечают в МИД.