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Украина, Польша и Литва будут координировать шаги по безопасности границ

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Украина, Польша и Литва будут координировать шаги по безопасности границ

Страны Люблинского треугольника договорились координировать действия для эффективного противостояния существующим рискам и угрозам безопасности.

Такое решение было принято на онлайн-встрече национальных координаторов Люблинского треугольника, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Заместители министров иностранных дел Украины, Польши и Литвы Николай Точицкий, Марцин Пшидач и Мантас Адоменас обменялись мнениями по поводу последних событий в регионе и обсудили обострение миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

Точицкий проинформировал собеседников о мерах, предпринимаемых украинской стороной для укрепления безопасности границы с Беларусью, о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и восточном участке границы Украины.

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"Дипломаты договорились координировать действия в рамках Люблинского треугольника с целью эффективного противостояния имеющимся рискам и угрозам безопасности трех государств и Европы в целом", - отмечают в МИД.

Автор: Наталя Джума
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18.11.2021 00:41 Ответить
Кацапи лапами бяшек ************ до прискорення в створенні міждержавного союзу "Міжморя". І це для них дійсно перетвориться в справжній кошмар. Вже сьогодні населення Польші та України разом перевищує реальне населення ********** (89-92 млн.). Тобто менпауер цих двох країн + Литва, Латвія та Естонія вдвічі вищий за менпауер ********** (придатні до стройової служби чоловіки в віці від 18 до 49 років) який оцінюється приблизно в 14 млн. здорових осіб. Решта алкоголіки, інваліди та наркомани не придатні до військової служби. Якщо чоловіки Міжморя матимуть "дах НАТО" (ядерний щит) то здатні розірвати кацапських дебілів на шматки звичайними видами уже наявного озброєння.
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18.11.2021 02:49 Ответить
НБ тут вище правильно написав, що ********* теоретично і практично можливо порвати звичайними видами. Прибалтійські держави займуться Петербургським напрямком, а там скандинави можуть підключитись хочаб орків блокувати на морі. Не потрібно перетворювати все в пєпєл, досить дотла зруйнувати військову інфраструктуру, утилізувати росфлот, авіацію, танки і все калібром більше 83 мм. Ну а південно західним напрямом "Москва -Воронеж -Краснодар" займеться Україна, Румунія, Туреччина. Далеким Сходом займуться Китай з Японією, Кавказом і Азією не треба займатися - дати їм трохи більше грошей як мають зараз від ху%ла.
Так що не такий страшний мордор як його малює ху%ло
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18.11.2021 07:47 Ответить
Кремль столько лет пытается вражду посеять между поляками и украинцами, а тут перестарался с мигрантами. Польша стала ближе Украине и Литве, а Германия эпохи Меркель на глазах превращается в недобитого монстра пособника третьей мировой войны
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18.11.2021 08:56 Ответить
 
 