"Батьківщина", як і раніше, залишається в опозиції в ВР, - Соболєв

Фракція "Батьківщини" в Верховній Раді надалі лишається в опозиції до монобільшості.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп "Батьківщини" Сергій Соболєв.

"Як і раніше. На жаль, протягом останніх десятиліть це наше природне становище. За винятком двох нещасних років, коли ми побули при владі. Причому в такій дуже цікавій, коли президент десятками скасовував рішення уряду (я маю на увазі президента Ющенка і прем’єра Тимошенко), коли не давав ходу реальній реформі децентралізації. Таких прикладів можна десятками наводити. Але залишимо це вже для історії", - зазначив депутат.

Соболєв детально пояснив, чому більшість депутатів "Батьківщини" готосували за відставку Разумкова з посади спікера ВР. При цьому він зазначив, що кадрові призначення в Уряді його фракція не підтримує.

Відповідаючи на запитання, навіщо тоді "Батьківщина" допомагає владі звільняти міністрів, Соболєв зазначив: "В абсолютній більшості ми за цих міністрів не несемо відповідальності. Ми за них не голосували. Дивіться, якщо не проголосував за звільнення, то, виходить, ти підтримуєш політику, яку проводив цей міністр".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дивуюся тим, хто йде працювати в Кабмін. Ці міністри – "хлопчики для биття", на яких списують падіння рейтингу, - нардеп "Батьківщини" Соболєв

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