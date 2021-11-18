"Батьківщина", як і раніше, залишається в опозиції в ВР, - Соболєв
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Фракція "Батьківщини" в Верховній Раді надалі лишається в опозиції до монобільшості.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп "Батьківщини" Сергій Соболєв.
"Як і раніше. На жаль, протягом останніх десятиліть це наше природне становище. За винятком двох нещасних років, коли ми побули при владі. Причому в такій дуже цікавій, коли президент десятками скасовував рішення уряду (я маю на увазі президента Ющенка і прем’єра Тимошенко), коли не давав ходу реальній реформі децентралізації. Таких прикладів можна десятками наводити. Але залишимо це вже для історії", - зазначив депутат.
Соболєв детально пояснив, чому більшість депутатів "Батьківщини" готосували за відставку Разумкова з посади спікера ВР. При цьому він зазначив, що кадрові призначення в Уряді його фракція не підтримує.
Відповідаючи на запитання, навіщо тоді "Батьківщина" допомагає владі звільняти міністрів, Соболєв зазначив: "В абсолютній більшості ми за цих міністрів не несемо відповідальності. Ми за них не голосували. Дивіться, якщо не проголосував за звільнення, то, виходить, ти підтримуєш політику, яку проводив цей міністр".
Весь текст інтерв'ю Соболєва читайте за посиланням.
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Хотя каких ответов можно дождаться от юлеботов.
Фракція "Слуга народу" станом на початок листопада має в парламенті монобільшість у 242 депутати. Це дозволяє їй самостійно, без участі інших політичних партій ухвалювати потрібні законопроєкти, бюджет та кадрові рішення. Так є в теорії. Натомість, як показує практика, все трохи інакше. У більшості випадків фракція "Слуга народу" не може обійтися без допомоги дружніх чи навіть опозиційних партій. У неї в парламенті є свої "11 друзів Оушена", які готові прийти на допомогу будь-якої миті.
У листопаді фракція "Слуга народу" поповниться трьома новими депутатами.....Входження трьох нових депутатів до фракції "Слуга народу" дещо зміцнить її позиції під час голосувань, але навряд чи дозволить їй відмовитися від дружби зі своїми теперішніми союзниками...
Однією з причин, чому так може статися, є Дмитро Разумков. 8 листопада колишній спікер парламенту опублікував список із 25 депутатів, які увійшли до Міжфракційного об'єднання "Розумна політика". Серед них 21 депутат є членом фракції "Слуга народу", двоє - "Батьківщини", ще двоє - позафракційні. Це поки що не депутатська групи, а лише міжфракційне об'єднання, але вже певний небезпечний дзвіночок для "Слуги народу". Особливо якщо депутати цього об'єднання будуть координувати свої голосування. Хто-хто, а Дмитро Разумков на цьому розуміється.(с)
Звичайно, ситуація може змінитися. Фракції та групи, які перебувають сьогодні в опозиції, можуть "прокачати свій статус на якісно новий рівень". В українському парламенті декілька разів уже було так, що партія спершу перебувала в опозиції, а потім ставала частиною парламентської більшості.
Тут не можна не згадати "Блок Литвина", який у 6 скликанні (2007-2012) парламенту був в опозиції, у 2008 році став частиною коаліції разом з "НУНС" і "БЮТ", а в 2010 році - пішов на союз із Партією регіонів та комуністами.
причина успіху Литвина в іншому - його фракцію запрошували в коаліцію, щоб не було підстав для розпуску парламенту, бо для існування коаліції потрібно щонайменше 226 голосів.
Якщо коаліції немає, то позачерговим виборам бути. Тут варто згадати нещодавній випадок. У травні 2019 року Президент України Володимир Зеленський розпустив Верховну Ради та призначив позачергові вибори. Причина розпуску полягала саме у відсутності більшості в парламенті, точніше, у тому, що фракції "БПП" та "Народний фронт", які формально були коаліцією, не мали 226 голосів.
Подібний сценарій також може бути реалізований у парламенті цього скликання. Він можливий в разі, якщо у фракції "Слуга народу" залишиться менше 226 депутатів, а на вибори вони йти не захочуть.
Питання лише в тому, хто стане для "Слуги народу" новим "Блоком Литвина".
Якщо це місце залишиться вакантним, то на нас чекають позачергові парламентські вибори.(с)