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"Батьківщина", як і раніше, залишається в опозиції в ВР, - Соболєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фракція "Батьківщини" в Верховній Раді надалі лишається в опозиції до монобільшості.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив нардеп "Батьківщини" Сергій Соболєв.

"Як і раніше. На жаль, протягом останніх десятиліть це наше природне становище. За винятком двох нещасних років, коли ми побули при владі. Причому в такій дуже цікавій, коли президент десятками скасовував рішення уряду (я маю на увазі президента Ющенка і прем’єра Тимошенко), коли не давав ходу реальній реформі децентралізації. Таких прикладів можна десятками наводити. Але залишимо це вже для історії", - зазначив депутат.

Соболєв детально пояснив, чому більшість депутатів "Батьківщини" готосували за  відставку Разумкова з посади спікера ВР. При цьому він зазначив, що кадрові призначення в Уряді його фракція не підтримує.

Відповідаючи на запитання, навіщо тоді "Батьківщина" допомагає владі звільняти міністрів, Соболєв зазначив: "В абсолютній більшості ми за цих міністрів не несемо відповідальності. Ми за них не голосували. Дивіться, якщо не проголосував за звільнення, то, виходить, ти підтримуєш політику, яку проводив цей міністр".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дивуюся тим, хто йде працювати в Кабмін. Ці міністри – "хлопчики для биття", на яких списують падіння рейтингу, - нардеп "Батьківщини" Соболєв

Весь текст інтерв'ю Соболєва читайте за посиланням.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
Вічний опозиціонер,дух що тіло рве до бою...Юля навіть коли була прем"єром то і тоді примудрилась бути в опозиціі...
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18.11.2021 10:48
+2
Оппозиционер, но если надо проголосует как не оппозиционеры.
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18.11.2021 10:56
+2
Тот, кто начинает работать, сразу попадает в немилость к системе, которую контролируют олигархи через своих марионеток-президентов и депутатов. Юлия Тимошенко всегда была выше остальных и не позволяла собою помыкать. За это ее одни любили, другие ненавидели, третьи боялись. Но с чем не поспоришь, так это с тем, что она добивалась выполнения своих распоряжений. Такого лидера управленца сейчас не хватает в Правительстве. В результате у нас нет законодательной и исполнительной власти - у нас есть команда "одобрямс" для Зеленского. Разве это хорошо?
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18.11.2021 20:40
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Вічний опозиціонер,дух що тіло рве до бою...Юля навіть коли була прем"єром то і тоді примудрилась бути в опозиціі...
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18.11.2021 10:48 Відповісти
просто в оппозиции можно только пиз..деть и ни за что не отвечать..
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18.11.2021 12:06 Відповісти
Тот, кто начинает работать, сразу попадает в немилость к системе, которую контролируют олигархи через своих марионеток-президентов и депутатов. Юлия Тимошенко всегда была выше остальных и не позволяла собою помыкать. За это ее одни любили, другие ненавидели, третьи боялись. Но с чем не поспоришь, так это с тем, что она добивалась выполнения своих распоряжений. Такого лидера управленца сейчас не хватает в Правительстве. В результате у нас нет законодательной и исполнительной власти - у нас есть команда "одобрямс" для Зеленского. Разве это хорошо?
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18.11.2021 20:40 Відповісти
ви абсолютно праві, кожне слово це правда. Але ті, хто ненавидить Тимошенко штучно створили про неї таку думку, після якої люди зневірились. Сподіваюсь, але це скінчиться і вона прийде до влади з усіма можливостями.
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19.11.2021 12:16 Відповісти
Бо діюча влада не давала робити щось для блага українців та України. І всі це чудово знають, а тим паче про це знає Тимошенко. Досить покривати тих, хто не зацікавлений в життєдіяльності України.
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19.11.2021 14:13 Відповісти
Оппозиционер, но если надо проголосует как не оппозиционеры.
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18.11.2021 10:56 Відповісти
Если инициатива хорошая, почему бы ее не поддержать. Нельзя быть против всего - это не конструктивно. Нужно иметь свою позицию, следовать своей программе. "Батькивщина" в этом плане - самая последовательная политическая партия в нынешнем Парламенте.
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18.11.2021 20:41 Відповісти
Убрать Разумкова это хорошее предложение?

Хотя каких ответов можно дождаться от юлеботов.
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18.11.2021 20:48 Відповісти
Разумкова убрали, щоб послабити зелених. Бо він був найрозумнішим у їх коблі. Вони б всеодно його поперли, бо їм такі не потрібні. Ім потрібен біошлак, яким модна керувати.
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19.11.2021 12:21 Відповісти
Так ви звертаєте увагу на те хто як голосує, чи хто і за що голосує? Мені здається це важливіше. Наприклад про Закон про продаж Української Землі - команда Тимошенко не голосувала і це вірно. Але ви всеодно незадоволені, хоч що вам не роби.
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19.11.2021 14:15 Відповісти
Цікава аналітика.Аналагія між блоком Литвина і Батьківщиною як на долоні.Ось і Соболєв виліз з нафталіну.

Фракція "Слуга народу" станом на початок листопада має в парламенті монобільшість у 242 депутати. Це дозволяє їй самостійно, без участі інших політичних партій ухвалювати потрібні законопроєкти, бюджет та кадрові рішення. Так є в теорії. Натомість, як показує практика, все трохи інакше. У більшості випадків фракція "Слуга народу" не може обійтися без допомоги дружніх чи навіть опозиційних партій. У неї в парламенті є свої "11 друзів Оушена", які готові прийти на допомогу будь-якої миті.
У листопаді фракція "Слуга народу" поповниться трьома новими депутатами.....Входження трьох нових депутатів до фракції "Слуга народу" дещо зміцнить її позиції під час голосувань, але навряд чи дозволить їй відмовитися від дружби зі своїми теперішніми союзниками...
Однією з причин, чому так може статися, є Дмитро Разумков. 8 листопада колишній спікер парламенту опублікував список із 25 депутатів, які увійшли до Міжфракційного об'єднання "Розумна політика". Серед них 21 депутат є членом фракції "Слуга народу", двоє - "Батьківщини", ще двоє - позафракційні. Це поки що не депутатська групи, а лише міжфракційне об'єднання, але вже певний небезпечний дзвіночок для "Слуги народу". Особливо якщо депутати цього об'єднання будуть координувати свої голосування. Хто-хто, а Дмитро Разумков на цьому розуміється.(с)
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18.11.2021 10:59 Відповісти
"Країні потрібен Литвин"


Звичайно, ситуація може змінитися. Фракції та групи, які перебувають сьогодні в опозиції, можуть "прокачати свій статус на якісно новий рівень". В українському парламенті декілька разів уже було так, що партія спершу перебувала в опозиції, а потім ставала частиною парламентської більшості.

Тут не можна не згадати "Блок Литвина", який у 6 скликанні (2007-2012) парламенту був в опозиції, у 2008 році став частиною коаліції разом з "НУНС" і "БЮТ", а в 2010 році - пішов на союз із Партією регіонів та комуністами.

причина успіху Литвина в іншому - його фракцію запрошували в коаліцію, щоб не було підстав для розпуску парламенту, бо для існування коаліції потрібно щонайменше 226 голосів.

Якщо коаліції немає, то позачерговим виборам бути. Тут варто згадати нещодавній випадок. У травні 2019 року Президент України Володимир Зеленський розпустив Верховну Ради та призначив позачергові вибори. Причина розпуску полягала саме у відсутності більшості в парламенті, точніше, у тому, що фракції "БПП" та "Народний фронт", які формально були коаліцією, не мали 226 голосів.

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18.11.2021 11:02 Відповісти
Висновок

Подібний сценарій також може бути реалізований у парламенті цього скликання. Він можливий в разі, якщо у фракції "Слуга народу" залишиться менше 226 депутатів, а на вибори вони йти не захочуть.

Питання лише в тому, хто стане для "Слуги народу" новим "Блоком Литвина".

Якщо це місце залишиться вакантним, то на нас чекають позачергові парламентські вибори.(с)
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18.11.2021 11:03 Відповісти
А голосует как нужно бене.
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18.11.2021 11:26 Відповісти
це ваша думка? Ви маєте на неї право, але не треба це видавати за істину, яка до реальності не має жодного відношення.
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19.11.2021 12:29 Відповісти
слухайте, ви постійно шукаєте чи.сь принадлежність до іншого... олігарха... може десь це і працює, але не з Тимошенко. І ті, хто слідкує за її політичним досвідом - вони чудово знають на що вона здатна. Вона єдина , хто може врятувати нікчемне положення. шкода, що до вас це так важко донести. Упоротість - страшна річь.
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19.11.2021 14:19 Відповісти
Я не шукаю. Достатньо подивитись за що вана голосувала а за що ні А ,,упоротість,, від прихильника тимошенко виглядає як знущання.
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19.11.2021 22:57 Відповісти
А до кого вони в опозиції?
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18.11.2021 11:45 Відповісти
до влади Зелених. Що тут не зрозумілого?
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19.11.2021 12:29 Відповісти
мені особисто все зрозуміло. Для мене Тимошенко приклад політика, для мене Тимошенко єдиний гідний кандидат на пост президента. Дай Боже, щоб так і було.
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19.11.2021 14:20 Відповісти
Соболев говорит правильные вещи. Он уже долгое время в политике и понимает, кто чего стоит, с кем стоит работать, а с кем - нет. Оппозиция в лице "Батькивщины" - это не "баба-Яга против", а конструктивно критикующая и конструктивно же предлагающая свое видение решения озвученной проблемы политическая сила. Вот если бы Зеленскому бы хватило смелости, ему следовало бы предложить Юлии Тимошенко пост премьера. Это бы дало окончательный ответ на вопрос - может ли она реализовать то, что сама предлагает. Да - замечательно, у нас бы появилась сильная исполнительная власть, нет - имея монобольшинство ее можно в любой момент снять с поста и окончательно похоронить ее политическую карьеру, доказав ее профнепригодность. Но Зеленскому смелости не хватает. Поэтому не утихают споры о том, способна ли Тимошенко на великие дела или умеет только красиво говорить.
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18.11.2021 20:46 Відповісти
Есдли бы не было у нас такой оппозиции, как "Батькивщина", было бы плохо. Как никак, но должны быть разные точки зрения, разные подходы, это здоровая конкуренция, это не дает никому расслабиться и в конечном итоге способствует развитию. К сожалению, позиции власти сейчас слишком сильные, и оппозицию часто не слышат те, кто имеют возможность выполнить то, что она предлагает. Поэтому видим поддержку в народе, но отсутствие ее в законодательстве и реальной работе. А потом власть удивляется, почему ее рейтинг снижается, а у оппозиции растет.
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18.11.2021 21:23 Відповісти
Юлія Тимошенко завжди відрізнялась від інших політиків тим, що мала вихід з кожної ситуації. Вона не давала спуску тим, хто був в колі її підпорядкування. Саме зараз нам потрібна така людина при владі. І не кажіть, що є ще хтось такий... Таких більше немає(
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19.11.2021 13:21 Відповісти
А давайте пригадаємо ще хоч одного політика, який так боровся за незалежність??? Пригадайте ще хоч когось, хто так бажав нам щасливого життя в нашій Україні??? Я не памятаю жодного і мені шкода, що ви вірите тим, хто бере вас політтехнологічними прийомами..(((
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19.11.2021 14:25 Відповісти
 
 