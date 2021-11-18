Захід використовує міграційну кризу для тиску на Мінськ, - Путін

Захід використовує міграційну кризу на білорусько-польському кордоні для тиску на Мінськ.

Таку думку висловив президент РФ Володимир Путін, виступаючи в четвер на розширеному засіданні колегії МЗС, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Не можна не бачити також, що західні країни використовують міграційну кризу на білорусько-польському кордоні як новий привід для напруження в близькому для нас регіоні, для тиску на Мінськ", - сказав він.

При цьому, зазначив Путін, західні країни забувають про власні зобов'язання в гуманітарній сфері.

Крім того, президент РФ вважає неприпустимим ставлення польських силовиків до мігрантів, які скупчилися на кордоні цієї країни з Білоруссю.

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