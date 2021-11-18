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Захід використовує міграційну кризу для тиску на Мінськ, - Путін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Захід використовує міграційну кризу для тиску на Мінськ, - Путін

Захід використовує міграційну кризу на білорусько-польському кордоні для тиску на Мінськ.

Таку думку висловив президент РФ Володимир Путін, виступаючи в четвер на розширеному засіданні колегії МЗС, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Не можна не бачити також, що західні країни використовують міграційну кризу на білорусько-польському кордоні як новий привід для напруження в близькому для нас регіоні, для тиску на Мінськ", - сказав він.

При цьому, зазначив Путін, західні країни забувають про власні зобов'язання в гуманітарній сфері.

Крім того, президент РФ вважає неприпустимим ставлення польських силовиків до мігрантів, які скупчилися на кордоні цієї країни з Білоруссю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Однорічна дитина сирійських мігрантів померла в лісі на польско-білоруському кордоні

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
не удивил, ***** всегда на белое говорит чёрное и наоборот
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18.11.2021 16:48
+20
я щось пропустив ?
це із Польщі мігранти прориваються у Біларусь ?

бреше хло і не моргає
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18.11.2021 16:51
+14
От хитрые поляки. Завезли мигрантов на Беларашку и заставили штурмовать ихнюю границу с другой стороны
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18.11.2021 17:07
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не удивил, ***** всегда на белое говорит чёрное и наоборот
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18.11.2021 16:48 Відповісти
я щось пропустив ?
це із Польщі мігранти прориваються у Біларусь ?

бреше хло і не моргає
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18.11.2021 16:51 Відповісти
Ну якщо по ***** то так...)))
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18.11.2021 17:35 Відповісти
Вчись зєля, вчись у старших та досвідченіших.
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18.11.2021 16:51 Відповісти
бггг

Саудівська Аравія вирішила відмовитись від купівлі російських зенітно-ракетних комплексів С-400, натомість - вирішила активізувати домовленості із США про купівлю протиракетних систем THAAD, укладені ще в 2017 році.

Як пише видання Defense News, Ер-Ріяд та Білий дім домовились про можливу купівлю протиракетних систем THAAD ще в 2017 році, орієнтовна вартість закупівлі була визначена на рівні 15 мільярдів доларів.

Міжурядову угоду про можливу поставку систем THAAD Саудівська Аравія та США підписали ще в листопаді 2018 року, але далі справу "загальмували" санкції Білого дому проти Ер-Ріяду за організацію вбивства журналіста Джамаля Хашшогі.

Практика показала, що наявні у Саудівської Аравії комплекси Patriot не здатні збивати балістичні ракети та "дрони-камікадзе", які застосовують єменські бойовики-хусити.

Тому Ер-Ріяд в якості альтернативи почав розглядати можливість купівлі російських ЗРК. Росіяни почали нав'язувати свій С-400, але тут, схоже, Білий дім вирішив втрутитись та "згадати" про домовленості зразка 2018 року про можливу поставку систем ПРО THAAD.

Lockheed Martin, компанія-виробник THAAD говорить, що перші поставки цих комплексів ПРО для Саудівської Аравії стартують в 2023 році, завершаться до 2027 року. Кількість запланованих до поставки комплексів та остаточна вартість їх поставки - не розкривається.
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18.11.2021 16:52 Відповісти
Уголоаник путлер не только вор и убийца, но и полностью созревший дегенерат.
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18.11.2021 16:56 Відповісти
А все починалось з підтримки Білоруссю анексії Криму в ООН. Коли лукашенко "пускав хохлів в свій ліс за грибами" його бяшки масово перлись в "Крим без хохлів". Тепер в білоруських лісах мусульмани. Скоро посеред Мінська буде мечеть і з височенного мінарета імені Кадирова будуть закликати муедзіни до намазу правовірних... Вірменське радіо запитують що буде якщо змію злучити з їжаком? Відповідь: півтора метри колючого дроту... піпець бяшкам...
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18.11.2021 16:56 Відповісти
Вже до нас почали пертись https://youtu.be/mCB9QqWkGh0
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18.11.2021 18:40 Відповісти
«добряк и филантроп» забери к себе людей , нехай кайфонутв оплоте изобилия и стабильности
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18.11.2021 16:58 Відповісти
Всегда говори одно а делай другое, всегда говори на чёрное белое. Всегда обвиняй жертву агрессии в агрессии против себя. Первые правила гэбни.
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18.11.2021 17:01 Відповісти
От хитрые поляки. Завезли мигрантов на Беларашку и заставили штурмовать ихнюю границу с другой стороны
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18.11.2021 17:07 Відповісти
Немає такого дна, яке кацапи не зможуть пробити.
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18.11.2021 17:09 Відповісти
Лука насиловал и избивал свой народ год назад. И Пу молчал - это про гуманитарные обязатльства.
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18.11.2021 17:25 Відповісти
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18.11.2021 18:07 Відповісти
черное = это белое...
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18.11.2021 18:10 Відповісти
как жеж любит ***** все первирать и ставить с ног на голову...
***** оно такое ***** !!!
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18.11.2021 18:11 Відповісти
Ну раз считает недопустимым отношение польских силовиков к мигрантам,пусть забирает их к себе.
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18.11.2021 18:12 Відповісти
это называется "с больной головы на здоровую". вова держит всех за идиотов, называя белое черным.
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18.11.2021 18:14 Відповісти
а курдов Луке тоже европейцы подбросили ?
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18.11.2021 18:17 Відповісти
Красава! Работает на собственный лохторат -камикадзе.Винит кого попало,Запад ,Зе ,США ,свою оппозицию.Такое в ихнем кишлаке со времен Александра Невского.
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18.11.2021 18:17 Відповісти
Анатолій Штефан Штірліц


@Shtirlitz53

·
10 ч



Залишайся завжди спокійним. Видихай рівно. Ворог має розуміти, на нашій землі ходити небезпечно.
А головне що наші воїни економні навіть в кулях, два постріли - три ворога. Слава Україні та її воїнам

Видео https://twitter.com/i/status/1461213288801488898
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18.11.2021 18:17 Відповісти
Путин:
"Запад опять насрал в портки Лукашенко!"
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18.11.2021 18:36 Відповісти
IgorGirkin


@GirkinGirkin

·
17 ****.



"Ангора" - больше не снайпер в рядах вооруженных членов луганского талибана
15.11.21 "уволился навсегда"

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18.11.2021 18:37 Відповісти
Идиот лысый
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18.11.2021 18:45 Відповісти
Да и снайпером оно считалось только потому что носило под мышкой СВД в перерыве между пьянками. На лугандонии все супермены ...но недолго.
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18.11.2021 18:48 Відповісти
Бггг

Тот случай, когда Зе похож на президента, а ***** на клоуна)
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18.11.2021 18:38 Відповісти
Вой упыря из параллельной реальности.
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18.11.2021 18:46 Відповісти
Какой поворот!
Организовали переброску папуасов через парашу в бульбостан, спровоцировали беспорядки на границе и сделали лукашенко виновным!
Да на фоне руководства ЕС, Макиавелли, Ришелье и Борджиа, это просто мальчики из церковной школы!
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18.11.2021 18:54 Відповісти
_Идиоты всё ещё слушают бесноватого фюрера вместо того, чтобы убить? Безответственные кретины Третьей Всемирной, видать, хотят...
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18.11.2021 19:30 Відповісти
Блин Он действительно **...й
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18.11.2021 19:32 Відповісти
Ну да, ну да, это запад оккупировал Крым, разграбил Донбасс, а теперь привез мигрантов в Беларусь 😑
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18.11.2021 21:05 Відповісти
Больная БАШКА здоровым накладывает.
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18.11.2021 22:21 Відповісти
 
 