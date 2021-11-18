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Захід використовує міграційну кризу для тиску на Мінськ, - Путін
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Захід використовує міграційну кризу на білорусько-польському кордоні для тиску на Мінськ.
Таку думку висловив президент РФ Володимир Путін, виступаючи в четвер на розширеному засіданні колегії МЗС, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Не можна не бачити також, що західні країни використовують міграційну кризу на білорусько-польському кордоні як новий привід для напруження в близькому для нас регіоні, для тиску на Мінськ", - сказав він.
При цьому, зазначив Путін, західні країни забувають про власні зобов'язання в гуманітарній сфері.
Крім того, президент РФ вважає неприпустимим ставлення польських силовиків до мігрантів, які скупчилися на кордоні цієї країни з Білоруссю.
Топ коментарі
+20 Eugen Mk
показати весь коментар18.11.2021 16:48
+20 Dust
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+14 Green sheet
показати весь коментар18.11.2021 17:07
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це із Польщі мігранти прориваються у Біларусь ?
бреше хло і не моргає
Саудівська Аравія вирішила відмовитись від купівлі російських зенітно-ракетних комплексів С-400, натомість - вирішила активізувати домовленості із США про купівлю протиракетних систем THAAD, укладені ще в 2017 році.
Як пише видання Defense News, Ер-Ріяд та Білий дім домовились про можливу купівлю протиракетних систем THAAD ще в 2017 році, орієнтовна вартість закупівлі була визначена на рівні 15 мільярдів доларів.
Міжурядову угоду про можливу поставку систем THAAD Саудівська Аравія та США підписали ще в листопаді 2018 року, але далі справу "загальмували" санкції Білого дому проти Ер-Ріяду за організацію вбивства журналіста Джамаля Хашшогі.
Практика показала, що наявні у Саудівської Аравії комплекси Patriot не здатні збивати балістичні ракети та "дрони-камікадзе", які застосовують єменські бойовики-хусити.
Тому Ер-Ріяд в якості альтернативи почав розглядати можливість купівлі російських ЗРК. Росіяни почали нав'язувати свій С-400, але тут, схоже, Білий дім вирішив втрутитись та "згадати" про домовленості зразка 2018 року про можливу поставку систем ПРО THAAD.
Lockheed Martin, компанія-виробник THAAD говорить, що перші поставки цих комплексів ПРО для Саудівської Аравії стартують в 2023 році, завершаться до 2027 року. Кількість запланованих до поставки комплексів та остаточна вартість їх поставки - не розкривається.
***** оно такое ***** !!!
@Shtirlitz53
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10 ч
Залишайся завжди спокійним. Видихай рівно. Ворог має розуміти, на нашій землі ходити небезпечно.
А головне що наші воїни економні навіть в кулях, два постріли - три ворога. Слава Україні та її воїнам
Видео https://twitter.com/i/status/1461213288801488898
"Запад опять насрал в портки Лукашенко!"
@GirkinGirkin
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17 ****.
"Ангора" - больше не снайпер в рядах вооруженных членов луганского талибана
15.11.21 "уволился навсегда"
Тот случай, когда Зе похож на президента, а ***** на клоуна)
Организовали переброску папуасов через парашу в бульбостан, спровоцировали беспорядки на границе и сделали лукашенко виновным!
Да на фоне руководства ЕС, Макиавелли, Ришелье и Борджиа, это просто мальчики из церковной школы!