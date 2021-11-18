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Запад использует миграционный кризис для давления на Минск, - Путин
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Запад использует миграционный кризис на белорусско-польской границе для давления на Минск.
Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на расширенном заседании коллегии МИД, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Нельзя не видеть также, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск", - сказал он.
При этом, отметил Путин, западные страны забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере.
Кроме того, президент РФ считает недопустимым отношение польских силовиков к мигрантам, скопившимся на границе этой страны с Беларусью.
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+20 Eugen Mk
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це із Польщі мігранти прориваються у Біларусь ?
бреше хло і не моргає
Саудівська Аравія вирішила відмовитись від купівлі російських зенітно-ракетних комплексів С-400, натомість - вирішила активізувати домовленості із США про купівлю протиракетних систем THAAD, укладені ще в 2017 році.
Як пише видання Defense News, Ер-Ріяд та Білий дім домовились про можливу купівлю протиракетних систем THAAD ще в 2017 році, орієнтовна вартість закупівлі була визначена на рівні 15 мільярдів доларів.
Міжурядову угоду про можливу поставку систем THAAD Саудівська Аравія та США підписали ще в листопаді 2018 року, але далі справу "загальмували" санкції Білого дому проти Ер-Ріяду за організацію вбивства журналіста Джамаля Хашшогі.
Практика показала, що наявні у Саудівської Аравії комплекси Patriot не здатні збивати балістичні ракети та "дрони-камікадзе", які застосовують єменські бойовики-хусити.
Тому Ер-Ріяд в якості альтернативи почав розглядати можливість купівлі російських ЗРК. Росіяни почали нав'язувати свій С-400, але тут, схоже, Білий дім вирішив втрутитись та "згадати" про домовленості зразка 2018 року про можливу поставку систем ПРО THAAD.
Lockheed Martin, компанія-виробник THAAD говорить, що перші поставки цих комплексів ПРО для Саудівської Аравії стартують в 2023 році, завершаться до 2027 року. Кількість запланованих до поставки комплексів та остаточна вартість їх поставки - не розкривається.
***** оно такое ***** !!!
@Shtirlitz53
·
10 ч
Залишайся завжди спокійним. Видихай рівно. Ворог має розуміти, на нашій землі ходити небезпечно.
А головне що наші воїни економні навіть в кулях, два постріли - три ворога. Слава Україні та її воїнам
Видео https://twitter.com/i/status/1461213288801488898
"Запад опять насрал в портки Лукашенко!"
@GirkinGirkin
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17 ****.
"Ангора" - больше не снайпер в рядах вооруженных членов луганского талибана
15.11.21 "уволился навсегда"
Тот случай, когда Зе похож на президента, а ***** на клоуна)
Организовали переброску папуасов через парашу в бульбостан, спровоцировали беспорядки на границе и сделали лукашенко виновным!
Да на фоне руководства ЕС, Макиавелли, Ришелье и Борджиа, это просто мальчики из церковной школы!