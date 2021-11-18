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КС відмовився розглядати відповідність Конституції закону про амністію учасників Революції гідності, - Совгиря

Новини Цензор.НЕТ Політика України

КС відмовився розглядати відповідність Конституції закону про амністію учасників Революції гідності, - Совгиря

Конституційний Суд України відмовив у відкритті провадження за поданням народних депутатів, які у червні 2020 року звернулися до КС з проханням перевірити відповідність Конституції т.зв. закону про амністію учасників Революції гідності.

Про це в телеграмі повідомила представник парламенту в Конституційному Суді Ольга Совгиря, інформує Цензор.НЕТ.

"Конституційний Суд відмовив у відкритті провадження за конституційним поданням народних депутатів про конституційність закону "Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зборів, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України" від 21 лютого 2014 року №743 -VII (т. зв. закон про амністію учасників Революції гідності)", - написала Совгиря.

Вона уточнила, що судді КС розглядали зазначене подання понад рік.

Як повідомлялося, 2 червня 2020 року до Конституційного суду надійшло конституційне подання 50 народних депутатів щодо відповідності Конституції т.зв. закону про амністію учасників Революції гідності Серед 50 нардепів, що підписалися, - представники "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко, Віктор Медведчук, Вадим Рабінович та інші.

Автор: Володимир Янченко
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Оприлюдніть весь список іуд, бо згадки мертвечука, бойка, шухрича, рабиновича явно недостатньо.
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18.11.2021 17:24 Відповісти
Ага, знайшов: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/3_222.pdf
Там вся шобла зажопів разом з вдовою Скороход, Поляков, Новінський, Шпенов, Ковальов-сепар донецький (позафракційні), Яценко (нині БЮТ) і куди ж без Дуьінського... дивно, що нема Бужанського...
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18.11.2021 17:35 Відповісти
А зачем "весь список"?
Во-первых, итак понятно что это вся ОПЗЖ. Если там есть ватники из других партий, то что из этого? У тебя же никаких сомнений, что например тот же Коля Тищенко - ватник махровый? И даже если его не будет в этом списке, то Коля Тищенко ватником быть не перестанет.
Во- вторых, у ватников (скрытых и явных) уже столько ватных зашкваров, что это "обращение" - это детские шалости.
Например, можно рассказывать о патриотизме и любви к Украине и с легкостью предать ее интересы, слив военную операцию. А можно ничего и не сливать, а просто забить болт на развитие ВСУ.
Причем тут "список" ...?
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18.11.2021 17:35 Відповісти
Ясен пень . Рыгомразей там много
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18.11.2021 19:57 Відповісти
КС --молодцы!
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18.11.2021 22:35 Відповісти
 
 