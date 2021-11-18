КС відмовився розглядати відповідність Конституції закону про амністію учасників Революції гідності, - Совгиря

Конституційний Суд України відмовив у відкритті провадження за поданням народних депутатів, які у червні 2020 року звернулися до КС з проханням перевірити відповідність Конституції т.зв. закону про амністію учасників Революції гідності.

Про це в телеграмі повідомила представник парламенту в Конституційному Суді Ольга Совгиря, інформує Цензор.НЕТ.

"Конституційний Суд відмовив у відкритті провадження за конституційним поданням народних депутатів про конституційність закону "Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зборів, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України" від 21 лютого 2014 року №743 -VII (т. зв. закон про амністію учасників Революції гідності)", - написала Совгиря.

Вона уточнила, що судді КС розглядали зазначене подання понад рік.

Як повідомлялося, 2 червня 2020 року до Конституційного суду надійшло конституційне подання 50 народних депутатів щодо відповідності Конституції т.зв. закону про амністію учасників Революції гідності Серед 50 нардепів, що підписалися, - представники "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко, Віктор Медведчук, Вадим Рабінович та інші.