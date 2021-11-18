КС отказался рассматривать соответствие Конституции закона об амнистии участников Революции достоинства, - Совгиря
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Конституционный Суд Украины отказал в открытии производства по представлению народных депутатов, которые в июне 2020 года обратились в КС с просьбой проверить соответствие Конституции т.н. закона об амнистии участников Революции достоинства
Об этом в телеграмме сообщила представитель парламента в Конституционном Суде Ольга Совгиря, передает Цензор.НЕТ.
"Конституционный Суд отказал в открытии производства по конституционному представлению народных депутатов о конституционности закона "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирного собрания, и признании утратившими силу некоторых законов Украины" от 21 февраля 2014 №743 -VII (т. н. закон об амнистии участников Революции достоинства)", - написала Совгиря.
Она уточнила, что судьи КС рассматривали указанное представление более года.
Как сообщалось, 2 июня 2020 года в Конституционный суд поступило конституционное представление 50 народных депутатов о соответствии Конституции т.н. закона об амнистии участников Революции достоинства. Среди подписавшихся 50 нардепов - представители "Оппозиционной платформы - за жизни" Юрий Бойко, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и другие.
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Там вся шобла зажопів разом з вдовою Скороход, Поляков, Новінський, Шпенов, Ковальов-сепар донецький (позафракційні), Яценко (нині БЮТ) і куди ж без Дуьінського... дивно, що нема Бужанського...
Во-первых, итак понятно что это вся ОПЗЖ. Если там есть ватники из других партий, то что из этого? У тебя же никаких сомнений, что например тот же Коля Тищенко - ватник махровый? И даже если его не будет в этом списке, то Коля Тищенко ватником быть не перестанет.
Во- вторых, у ватников (скрытых и явных) уже столько ватных зашкваров, что это "обращение" - это детские шалости.
Например, можно рассказывать о патриотизме и любви к Украине и с легкостью предать ее интересы, слив военную операцию. А можно ничего и не сливать, а просто забить болт на развитие ВСУ.
Причем тут "список" ...?