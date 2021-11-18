УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4897 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
599 3
олігарх (688) Квін Крістіна (110)

У питанні деолігархізації влада України має опиратися на інституції, - Квін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У питанні деолігархізації влада України має опиратися на інституції, - Квін

США радять Україні спиратися на інституції у питаннях щодо ставлення до олігархів. Водночас Штати привітали прогрес у судовій реформі країни.

Про це на зустрічі з журналістами заявила тимчасова перевірена у справах США в Україні Крістіна Квін, передає Цензор.НЕТ, з посиланням на РБК-Україна.

Стосовно олігархів українська держава має спиратися на інституції, які забезпечать, щоб увесь бізнес, у тому числі олігархи, дотримувався одних правил.

"Наприклад, Антимонопольний комітет буде потужним інструментом. Також суди - якщо вони працюють справедливо - також можуть бути методом переконатися, що олігархи несуть відповідальність, якщо вони не дотримуються закону", - сказала Квін.

Тому, додала Квін, США звертають таку увагу на прогрес у судовій реформі, де "спостерігаються деякі успіхи".

Читайте також: Ахметов перейшов до відкритого протистояння із Зеленським, - "слуга народу" Чернєв

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отже, не фабульний "закон про олігархів" має бути інструментом, а відповідні інституції, зокрема антимонопольний комітет та судова система... Але бубочка, ЄрЗе, керуються своєю "логікою" експропріації незалежних від них ЗМІ...
показати весь коментар
18.11.2021 20:23 Відповісти
Натякають що не треба вигадувати лісапет.
Вже вже давно є, але не працює.
показати весь коментар
18.11.2021 20:30 Відповісти
посольство США дистанцировалось..
показати весь коментар
18.11.2021 20:26 Відповісти
 
 