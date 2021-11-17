Ахметов перейшов до відкритого протистояння із Зеленським, - "слуга народу" Чернєв
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Перехід Ріната Ахметова до відкритого протистояння з президентом Володимиром Зеленським фактично відбувся. І схоже, що на наших очах вимальовується сценарій, за яким він буде діяти далі, щоб змінити владу та врятуватися від деолігархізації.
Таку думку в фейсбуці висловив нардеп, член парламентської фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Підготовка до вирішальної атаки розгортається по всіх фронтах. Під крилом Ахметова формується кілька політичних колон на всі смаки виборців, заряджаються всі наявні ЗМІ, куплені політологи, експерти, журналісти та лідери думок. Для того, щоб додатково підігріти протестні настрої, Ахметов цілком може вдатися і до саботажу та створення проблем в енергетиці, адже він контролює 70% ТЕС та ТЕЦ. Він діє за принципом чим гірше, тим краще", - зазначає парламентарій.
"І це не дивно, адже той самий Ахметов чудово почувався за всіх президентів України і з усіма домовлявся. З нами домовитися в нього не вийшло. Як не вийшло у Медведчука та в інших псевдоопозиціонерів", - стверждує він.
"Тому, однією рукою працюючи на погіршення ситуації в країні, іншою вони хочуть за допомогою своїх політичних та медійних ресурсів створити враження консенсусу суспільства та еліт і, не виключено, закликати людей виходити на вулиці та спровокувати протести", - пише Чернєв.
"Але все це вже не здатне зупинити деолігархізацію. І це не просто наше бажання, це невідворотній етап історичного розвитку нашої держави, яка вже не може розвиватися далі за нинішньої системи", - резюмував депутат.
Будь ласка, зачекайте...
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а так не буває
я нагадаю як називається фірма Ахметки "...систем менеджмент..."
Рудий працює методично і навєрняка....
ахметка кто угодно, но только не дурак)))
Ринат Ахметов - $2,8 млрд;
Виктор Пинчук - $1,4 млрд;
Петр Порошенко - $1,4 млрд;
Александр и Галина Гереги - $1,3 млрд;
Геннадий Боголюбов - $1,2 млрд;
Юрий Косюк - $1,1 млрд;
Константин Жеваго - $1,1 млрд;
Игорь Коломойский - $1 млрд;
Вадим Новинский - $810 млн;
Александр Ярославский - $725 млн.
надо
Десять главных мародеров Украины.
"Все было бы в порядке. На 200 процентов... Наверное, в глубине души, он жалеет, что не стал губернатором... Потому, что не может на стадионе "Шахтер" играть. Принимать Лигу Чемпионов. Только по этой причине", - заявил Коломойский.
А Колома стал врагом!
Парадокс, но это ведь факт!!!
Мало того что Ахметка не защитил, ( а ведь у него были все возможности и деньги и свои люди и власть местная) так он еще неоднократно попадался на снабжении боевиков продовольствием техническими устройствами типа радиостанций и просто уверен что деньгами так как предприятия Ахметовские боевики не тронули.
Так Ахметка-джян показывает чудо гибкости и выживания при любой власти,.. несмотря на то что вышел из преступного мира Донецка.. Примечательно, что он в добавок ко всему - партнёр православной суки-гниды, засланца Кремля в Украине, и агента-куратора Московской РПЦ, Вадьки Новинского..
Нелоха менять надо.
но есть большое но.
соседний Чумной Барак приготовился оккупировать Украину а свои гниды , ради того чтобы добраться к корыту. готовы вместе с чумнобарачными ее делить.
У Ахметова нет легальной партии, он НЕ ПОПАДАЕТ под закон про "ждеолигархизацию"!!!!