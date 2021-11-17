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Ахметов перейшов до відкритого протистояння із Зеленським, - "слуга народу" Чернєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ахметов перейшов до відкритого протистояння із Зеленським, -

Перехід Ріната Ахметова до відкритого протистояння з президентом Володимиром Зеленським фактично відбувся. І схоже, що на наших очах вимальовується сценарій, за яким він буде діяти далі, щоб змінити владу та врятуватися від деолігархізації.

Таку думку в фейсбуці висловив нардеп, член парламентської фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Підготовка до вирішальної атаки розгортається по всіх фронтах. Під крилом Ахметова формується кілька політичних колон на всі смаки виборців, заряджаються всі наявні ЗМІ, куплені політологи, експерти, журналісти та лідери думок. Для того, щоб додатково підігріти протестні настрої, Ахметов цілком може вдатися і до саботажу та створення проблем в енергетиці, адже він контролює 70% ТЕС та ТЕЦ. Він діє за принципом чим гірше, тим краще", - зазначає парламентарій. 

"І це не дивно, адже той самий Ахметов чудово почувався за всіх президентів України і з усіма домовлявся. З нами домовитися в нього не вийшло. Як не вийшло у Медведчука та в інших псевдоопозиціонерів", - стверждує він.

"Тому, однією рукою працюючи на погіршення ситуації в країні, іншою вони хочуть за допомогою своїх політичних та медійних ресурсів створити враження консенсусу суспільства та еліт і, не виключено, закликати людей виходити на вулиці та спровокувати протести", - пише Чернєв.

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"Але все це вже не здатне зупинити деолігархізацію. І це не просто наше бажання, це невідворотній етап історичного розвитку нашої держави, яка вже не може розвиватися далі за нинішньої системи", - резюмував депутат.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+72
А бєню і зе не треба на нари ?
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17.11.2021 12:02
+31
ага, ага... забрать у ахметова отдать коломойскому..., вот радости то будет...
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17.11.2021 12:06
+30
Спроси у Зели, все что оставил Порох в бюджете стремительно исчезло при клоуне, Коломойский в долгу перед зебилами,это же как подфартило Бене наичестнейшему.
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17.11.2021 12:09
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для зебилов
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18.11.2021 00:43 Відповісти
Краще їх обох. І ще коломойського з єрмаком і опзж.
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18.11.2021 02:05 Відповісти
у тому й прикол ,що зібрані усі спектри політиків й просто нищать вову. Й нагловніше - жодної іншої політсили немає нейтральної , й немає майбутніх соратників . А партії Слуг же хана ...
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17.11.2021 17:37 Відповісти
і ще той випадок, коли соціологи не зможуть брехати після таких розбірок над ЗЕшльондрами, Серьожа їм у кінчину- АМІНЬ!
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17.11.2021 17:38 Відповісти
На Прямому в ці хвилини розпочинається марафон "Хто злив справу вагнерівців" по матеріалам оприлдненого звіту Белінкета
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17.11.2021 17:58 Відповісти
А что вообще происходит?
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17.11.2021 17:59 Відповісти
Усі ці махінації та різні тіньові проекти у владі ,в економіці міг створити тільки хитрий,підступний,розумний і явно не проукраїнський олігарх -Коломойський.Це він придумує усякі підступні дії проти усіх кого ненавидить і хоче підставити,а використовує при цьому Зеленського в середині країни,на зовнішньому фронті так званих "перемог" там діє Єрмак ,який наче насвистує на сопілці чи дудці,а Зеленський ,як зачарований танцює під цю дудку. ВІн маріонетка,при чому закомплексований,заляканий,нетерпимий до критики, а взагалі має купу комплексів- бо хоче бути наполеоном а виглядає таки клоуном
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17.11.2021 18:02 Відповісти
Не треба замилювати очі Ахметовим .. Бєня , оце найбільший паразит на тілі України . Допоки він на волі ні в яку боротьбу з олігархами , я , як говирив Станіславський -
. .
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17.11.2021 18:21 Відповісти
Дивно, що до бені нема питань на шість мільярдів баксів
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17.11.2021 18:40 Відповісти
Ясно-понятно, в клаксони буде дудіти і вся ахметівська братія теж.
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17.11.2021 19:07 Відповісти
Я так и знал. Вот он и показал своё истинное лицо.
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17.11.2021 19:14 Відповісти
аппетиты у ЗЕмитской мафии только растут, и видимо, уже начали кусать Ахметова за пятки...
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17.11.2021 19:29 Відповісти
Черняев, не перекладывай с больной зеленной головы, на голову Ахметова. Вся ЗеБанда уже наделала столько делов, начиная от гос. измены (вагнергейт) и кончая "большим кушем"-воровстве на строительстве дорог и прочего, в результата которого Украина потратила средства не на закупку энергоносителей, и отсюда возможен коллапс в энергетике. Ахметов здесь не при чем, странно, что еще Барыгу не приплел, люди не идиоты, сами все видят, покупать никого не нужно, команда Барыги, тоже, что-то подобное раньше впаривала, но Барыга и его команда легко отделались (не было гос. измены, ка у зе_никчемности), а вот ЗеБанду, всключая и "СН" ждут очень тяжелые времена!
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17.11.2021 19:49 Відповісти
Це тому що зе-дегенерат і його шобла раптом вирішили що домовлятися в політиці це погано.. Це тому, що Зе-скот замість того, щоб доїти алігархів на користь бюджету України вирішив що їх треба розкуркулити і посадити до буцигарні. Це тому що гундосий смурф просто довбойоп. Ось чому всі, Вава, будуть проти тебе.
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17.11.2021 20:26 Відповісти
Что несет этот депутат от Слуги народа? Ахметов ни при одном Президенте не получал за год столько суперприбыли как при Зеленском. Причем это на фоне падения украинской экономики! С Ахметовым и олигархами нужно было бороться сразу после выборов в ВР когда только было созданно монобольшинство в Парламенте и депутаты еще не успели быть СКУПЛЕННЫМИ Ахметовым и прочими олигархами. Сейчас поздно пить боржоми. Ну и Зеленский ввиду отсутствия опыта и команды а так-же отсутствия силы воли-даже 2 года назад при лучших условиях(высокий кредит доверия народа+могобольшинство в в ВР)-никак не мог побороть олигархию. Реальная борьба с олигархическими монополиями-это не видосики записывать из макдональдса на тесле
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17.11.2021 20:55 Відповісти
ЗЕ-беня та БаблоМойський захотіли підімяти все під себе,

а так не буває
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17.11.2021 21:40 Відповісти
ЗЕ-беня - труп !

я нагадаю як називається фірма Ахметки "...систем менеджмент..."
Рудий працює методично і навєрняка....
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17.11.2021 21:38 Відповісти
Да пошел он нахрен на свой Дамбас...его муток тут еще не хватало...Недоолегарх хреновый!...
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17.11.2021 22:03 Відповісти
"Ахметов перешел к открытому противостоянию с зеленским"-только полные дураки и воры не перешли к открытому противостоянию этому самовлюбленному неЛоху и предателю!
ахметка кто угодно, но только не дурак)))
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17.11.2021 23:31 Відповісти
Топ-10 богатейших украинцев по версии Forbes Ukraine

Ринат Ахметов - $2,8 млрд;
Виктор Пинчук - $1,4 млрд;
Петр Порошенко - $1,4 млрд;
Александр и Галина Гереги - $1,3 млрд;
Геннадий Боголюбов - $1,2 млрд;
Юрий Косюк - $1,1 млрд;
Константин Жеваго - $1,1 млрд;
Игорь Коломойский - $1 млрд;
Вадим Новинский - $810 млн;
Александр Ярославский - $725 млн.
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17.11.2021 23:50 Відповісти
этот список не правильно назван.
надо
Десять главных мародеров Украины.
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18.11.2021 07:34 Відповісти
это два сапога пара, которые должны быть на пожизненном с полной конфискацией, а малоПИД,,,роский нарко-Дурак в месте со своим хозяином беней, смешно когда таких низкопробных уголовников называют "олигарх" это Крыса которая с подачи кучмы разворовал Донбасс и за бесценок скупил предприятия, а началось все с убийства Грека...
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18.11.2021 06:09 Відповісти
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал в интервью программе "В гостях у Дмитрия Гордона"украинский миллиардер Игорь Коломойский. Кроме того, Коломойский утверждает, что если бы Ахметов принял такое предложение, то ему бы удалось "отстоять Донбасс".

"Все было бы в порядке. На 200 процентов... Наверное, в глубине души, он жалеет, что не стал губернатором... Потому, что не может на стадионе "Шахтер" играть. Принимать Лигу Чемпионов. Только по этой причине", - заявил Коломойский.
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18.11.2021 07:36 Відповісти
Коломойский как минимум защитил от чумнобарачной окупации 2-3 области. Первые броневики которые появились на фронте были бронированные микроавтобусы приватбанка Коломойского в то время когда Петро Бляхэр в Панаме деньги перепрятывал. А вот Ахметов не защитил, и теперь важный партнёр у Торта!
А Колома стал врагом!
Парадокс, но это ведь факт!!!
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18.11.2021 07:38 Відповісти
Беня защитил. То есть блд, не украинский народ, а Беня. ****, шо ты куришь, идиотина ботярская,
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18.11.2021 11:54 Відповісти
Зрим в корень

Мало того что Ахметка не защитил, ( а ведь у него были все возможности и деньги и свои люди и власть местная) так он еще неоднократно попадался на снабжении боевиков продовольствием техническими устройствами типа радиостанций и просто уверен что деньгами так как предприятия Ахметовские боевики не тронули.

Так Ахметка-джян показывает чудо гибкости и выживания при любой власти,.. несмотря на то что вышел из преступного мира Донецка.. Примечательно, что он в добавок ко всему - партнёр православной суки-гниды, засланца Кремля в Украине, и агента-куратора Московской РПЦ, Вадьки Новинского..
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18.11.2021 07:40 Відповісти
Ботяра зеленая, иди попустись уже.
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18.11.2021 11:55 Відповісти
тут все ясно.
Нелоха менять надо.
но есть большое но.
соседний Чумной Барак приготовился оккупировать Украину а свои гниды , ради того чтобы добраться к корыту. готовы вместе с чумнобарачными ее делить.
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18.11.2021 07:46 Відповісти
Ну і супер. Нас завжди рятувало, що це кодло постійно свариться і не може поділити корито.
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18.11.2021 09:35 Відповісти
Слуги упускаю один момент.Олигархи не только выбирали себе плюшки,но и обращались к президенту для решения вопросов между собой. А для этого нужно иметь авторитет и быть дипломатом. Решать вопросы с перчаткой коломойского просто смешно. Это грустно,но это так есть.
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18.11.2021 11:57 Відповісти
Безумие какое-то....
У Ахметова нет легальной партии, он НЕ ПОПАДАЕТ под закон про "ждеолигархизацию"!!!!
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18.11.2021 12:03 Відповісти
Как можно воевать с тупым чмом
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18.11.2021 12:54 Відповісти
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