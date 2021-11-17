Ахметов перешел к открытому противостоянию с Зеленским, - "Слуга народа" Чернев

Переход Рината Ахметова в открытое противостояние с президентом Владимиром Зеленским фактически состоялся. И похоже, что на наших глазах вырисовывается сценарий, по которому он будет действовать дальше, чтобы сменить власть и спастись от деолигархизации.

Такое мнение в Фейсбуке высказал нардеп, член парламентской фракции "Слуга народа" Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.

"Подготовка к решающей атаке разворачивается по всем фронтам. Под крылом Ахметова формируется несколько политических колонн на все вкусы избирателей, заряжаются все имеющиеся СМИ, куплены политологи, эксперты, журналисты и лидеры мнений. Для того чтобы дополнительно подогреть протестные настроения, Ахметов вполне может прибегнуть и к саботажу и созданию проблем в энергетике, ведь он контролирует 70% ТЭС и ТЭЦ. Он действует по принципу, чем хуже, тем лучше", - отмечает парламентарий.

"И это не удивительно, ведь тот же Ахметов прекрасно чувствовал себя при всех президентах Украины и со всеми договаривался. С нами договориться у него не получилось. Как не получилось у Медведчука и других псевдооппозиционеров", - утверждает он.

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"Поэтому одной рукой работая на ухудшение ситуации в стране, другой они хотят с помощью своих политических и медийных ресурсов создать впечатление консенсуса общества и элит и, не исключено, призывать людей выходить на улицы и спровоцировать протесты", - пишет Чернев.

"Но все это уже не способно остановить деолигархизацию. И это не просто наше желание, это неотвратимый этап исторического развития нашего государства, которое уже не может развиваться дальше нынешней системы", - резюмировал депутат.