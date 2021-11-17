Ахметов перешел к открытому противостоянию с Зеленским, - "Слуга народа" Чернев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Переход Рината Ахметова в открытое противостояние с президентом Владимиром Зеленским фактически состоялся. И похоже, что на наших глазах вырисовывается сценарий, по которому он будет действовать дальше, чтобы сменить власть и спастись от деолигархизации.
Такое мнение в Фейсбуке высказал нардеп, член парламентской фракции "Слуга народа" Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.
"Подготовка к решающей атаке разворачивается по всем фронтам. Под крылом Ахметова формируется несколько политических колонн на все вкусы избирателей, заряжаются все имеющиеся СМИ, куплены политологи, эксперты, журналисты и лидеры мнений. Для того чтобы дополнительно подогреть протестные настроения, Ахметов вполне может прибегнуть и к саботажу и созданию проблем в энергетике, ведь он контролирует 70% ТЭС и ТЭЦ. Он действует по принципу, чем хуже, тем лучше", - отмечает парламентарий.
"И это не удивительно, ведь тот же Ахметов прекрасно чувствовал себя при всех президентах Украины и со всеми договаривался. С нами договориться у него не получилось. Как не получилось у Медведчука и других псевдооппозиционеров", - утверждает он.
"Поэтому одной рукой работая на ухудшение ситуации в стране, другой они хотят с помощью своих политических и медийных ресурсов создать впечатление консенсуса общества и элит и, не исключено, призывать людей выходить на улицы и спровоцировать протесты", - пишет Чернев.
"Но все это уже не способно остановить деолигархизацию. И это не просто наше желание, это неотвратимый этап исторического развития нашего государства, которое уже не может развиваться дальше нынешней системы", - резюмировал депутат.
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а так не буває
я нагадаю як називається фірма Ахметки "...систем менеджмент..."
Рудий працює методично і навєрняка....
ахметка кто угодно, но только не дурак)))
Ринат Ахметов - $2,8 млрд;
Виктор Пинчук - $1,4 млрд;
Петр Порошенко - $1,4 млрд;
Александр и Галина Гереги - $1,3 млрд;
Геннадий Боголюбов - $1,2 млрд;
Юрий Косюк - $1,1 млрд;
Константин Жеваго - $1,1 млрд;
Игорь Коломойский - $1 млрд;
Вадим Новинский - $810 млн;
Александр Ярославский - $725 млн.
надо
Десять главных мародеров Украины.
"Все было бы в порядке. На 200 процентов... Наверное, в глубине души, он жалеет, что не стал губернатором... Потому, что не может на стадионе "Шахтер" играть. Принимать Лигу Чемпионов. Только по этой причине", - заявил Коломойский.
А Колома стал врагом!
Парадокс, но это ведь факт!!!
Мало того что Ахметка не защитил, ( а ведь у него были все возможности и деньги и свои люди и власть местная) так он еще неоднократно попадался на снабжении боевиков продовольствием техническими устройствами типа радиостанций и просто уверен что деньгами так как предприятия Ахметовские боевики не тронули.
Так Ахметка-джян показывает чудо гибкости и выживания при любой власти,.. несмотря на то что вышел из преступного мира Донецка.. Примечательно, что он в добавок ко всему - партнёр православной суки-гниды, засланца Кремля в Украине, и агента-куратора Московской РПЦ, Вадьки Новинского..
Нелоха менять надо.
но есть большое но.
соседний Чумной Барак приготовился оккупировать Украину а свои гниды , ради того чтобы добраться к корыту. готовы вместе с чумнобарачными ее делить.
У Ахметова нет легальной партии, он НЕ ПОПАДАЕТ под закон про "ждеолигархизацию"!!!!