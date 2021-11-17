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Новости Политика Украины
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Ахметов (2002) Зеленский (16511) олигарх (1016) энергетика (2034) Чернев (84) Закон об олигархах (119)

Ахметов перешел к открытому противостоянию с Зеленским, - "Слуга народа" Чернев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ахметов перешел к открытому противостоянию с Зеленским, -

Переход Рината Ахметова в открытое противостояние с президентом Владимиром Зеленским фактически состоялся. И похоже, что на наших глазах вырисовывается сценарий, по которому он будет действовать дальше, чтобы сменить власть и спастись от деолигархизации.

Такое мнение в Фейсбуке высказал нардеп, член парламентской фракции "Слуга народа" Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.

"Подготовка к решающей атаке разворачивается по всем фронтам. Под крылом Ахметова формируется несколько политических колонн на все вкусы избирателей, заряжаются все имеющиеся СМИ, куплены политологи, эксперты, журналисты и лидеры мнений. Для того чтобы дополнительно подогреть протестные настроения, Ахметов вполне может прибегнуть и к саботажу и созданию проблем в энергетике, ведь он контролирует 70% ТЭС и ТЭЦ. Он действует по принципу, чем хуже, тем лучше", - отмечает парламентарий.

"И это не удивительно, ведь тот же Ахметов прекрасно чувствовал себя при всех президентах Украины и со всеми договаривался. С нами договориться у него не получилось. Как не получилось у Медведчука и других псевдооппозиционеров", - утверждает он.

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"Поэтому одной рукой работая на ухудшение ситуации в стране, другой они хотят с помощью своих политических и медийных ресурсов создать впечатление консенсуса общества и элит и, не исключено, призывать людей выходить на улицы и спровоцировать протесты", - пишет Чернев.

"Но все это уже не способно остановить деолигархизацию. И это не просто наше желание, это неотвратимый этап исторического развития нашего государства, которое уже не может развиваться дальше нынешней системы", - резюмировал депутат.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+72
А бєню і зе не треба на нари ?
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17.11.2021 12:02
+31
ага, ага... забрать у ахметова отдать коломойскому..., вот радости то будет...
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17.11.2021 12:06
+30
Спроси у Зели, все что оставил Порох в бюджете стремительно исчезло при клоуне, Коломойский в долгу перед зебилами,это же как подфартило Бене наичестнейшему.
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17.11.2021 12:09
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для зебилов
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18.11.2021 00:43 Ответить
Краще їх обох. І ще коломойського з єрмаком і опзж.
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18.11.2021 02:05 Ответить
у тому й прикол ,що зібрані усі спектри політиків й просто нищать вову. Й нагловніше - жодної іншої політсили немає нейтральної , й немає майбутніх соратників . А партії Слуг же хана ...
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17.11.2021 17:37 Ответить
і ще той випадок, коли соціологи не зможуть брехати після таких розбірок над ЗЕшльондрами, Серьожа їм у кінчину- АМІНЬ!
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17.11.2021 17:38 Ответить
На Прямому в ці хвилини розпочинається марафон "Хто злив справу вагнерівців" по матеріалам оприлдненого звіту Белінкета
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17.11.2021 17:58 Ответить
А что вообще происходит?
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17.11.2021 17:59 Ответить
Усі ці махінації та різні тіньові проекти у владі ,в економіці міг створити тільки хитрий,підступний,розумний і явно не проукраїнський олігарх -Коломойський.Це він придумує усякі підступні дії проти усіх кого ненавидить і хоче підставити,а використовує при цьому Зеленського в середині країни,на зовнішньому фронті так званих "перемог" там діє Єрмак ,який наче насвистує на сопілці чи дудці,а Зеленський ,як зачарований танцює під цю дудку. ВІн маріонетка,при чому закомплексований,заляканий,нетерпимий до критики, а взагалі має купу комплексів- бо хоче бути наполеоном а виглядає таки клоуном
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17.11.2021 18:02 Ответить
Не треба замилювати очі Ахметовим .. Бєня , оце найбільший паразит на тілі України . Допоки він на волі ні в яку боротьбу з олігархами , я , як говирив Станіславський -
. .
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17.11.2021 18:21 Ответить
Дивно, що до бені нема питань на шість мільярдів баксів
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17.11.2021 18:40 Ответить
Ясно-понятно, в клаксони буде дудіти і вся ахметівська братія теж.
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17.11.2021 19:07 Ответить
Я так и знал. Вот он и показал своё истинное лицо.
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17.11.2021 19:14 Ответить
аппетиты у ЗЕмитской мафии только растут, и видимо, уже начали кусать Ахметова за пятки...
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17.11.2021 19:29 Ответить
Черняев, не перекладывай с больной зеленной головы, на голову Ахметова. Вся ЗеБанда уже наделала столько делов, начиная от гос. измены (вагнергейт) и кончая "большим кушем"-воровстве на строительстве дорог и прочего, в результата которого Украина потратила средства не на закупку энергоносителей, и отсюда возможен коллапс в энергетике. Ахметов здесь не при чем, странно, что еще Барыгу не приплел, люди не идиоты, сами все видят, покупать никого не нужно, команда Барыги, тоже, что-то подобное раньше впаривала, но Барыга и его команда легко отделались (не было гос. измены, ка у зе_никчемности), а вот ЗеБанду, всключая и "СН" ждут очень тяжелые времена!
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17.11.2021 19:49 Ответить
Це тому що зе-дегенерат і його шобла раптом вирішили що домовлятися в політиці це погано.. Це тому, що Зе-скот замість того, щоб доїти алігархів на користь бюджету України вирішив що їх треба розкуркулити і посадити до буцигарні. Це тому що гундосий смурф просто довбойоп. Ось чому всі, Вава, будуть проти тебе.
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17.11.2021 20:26 Ответить
Что несет этот депутат от Слуги народа? Ахметов ни при одном Президенте не получал за год столько суперприбыли как при Зеленском. Причем это на фоне падения украинской экономики! С Ахметовым и олигархами нужно было бороться сразу после выборов в ВР когда только было созданно монобольшинство в Парламенте и депутаты еще не успели быть СКУПЛЕННЫМИ Ахметовым и прочими олигархами. Сейчас поздно пить боржоми. Ну и Зеленский ввиду отсутствия опыта и команды а так-же отсутствия силы воли-даже 2 года назад при лучших условиях(высокий кредит доверия народа+могобольшинство в в ВР)-никак не мог побороть олигархию. Реальная борьба с олигархическими монополиями-это не видосики записывать из макдональдса на тесле
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17.11.2021 20:55 Ответить
ЗЕ-беня та БаблоМойський захотіли підімяти все під себе,

а так не буває
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17.11.2021 21:40 Ответить
ЗЕ-беня - труп !

я нагадаю як називається фірма Ахметки "...систем менеджмент..."
Рудий працює методично і навєрняка....
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17.11.2021 21:38 Ответить
Да пошел он нахрен на свой Дамбас...его муток тут еще не хватало...Недоолегарх хреновый!...
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17.11.2021 22:03 Ответить
"Ахметов перешел к открытому противостоянию с зеленским"-только полные дураки и воры не перешли к открытому противостоянию этому самовлюбленному неЛоху и предателю!
ахметка кто угодно, но только не дурак)))
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17.11.2021 23:31 Ответить
Топ-10 богатейших украинцев по версии Forbes Ukraine

Ринат Ахметов - $2,8 млрд;
Виктор Пинчук - $1,4 млрд;
Петр Порошенко - $1,4 млрд;
Александр и Галина Гереги - $1,3 млрд;
Геннадий Боголюбов - $1,2 млрд;
Юрий Косюк - $1,1 млрд;
Константин Жеваго - $1,1 млрд;
Игорь Коломойский - $1 млрд;
Вадим Новинский - $810 млн;
Александр Ярославский - $725 млн.
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17.11.2021 23:50 Ответить
этот список не правильно назван.
надо
Десять главных мародеров Украины.
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18.11.2021 07:34 Ответить
это два сапога пара, которые должны быть на пожизненном с полной конфискацией, а малоПИД,,,роский нарко-Дурак в месте со своим хозяином беней, смешно когда таких низкопробных уголовников называют "олигарх" это Крыса которая с подачи кучмы разворовал Донбасс и за бесценок скупил предприятия, а началось все с убийства Грека...
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18.11.2021 06:09 Ответить
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал в интервью программе "В гостях у Дмитрия Гордона"украинский миллиардер Игорь Коломойский. Кроме того, Коломойский утверждает, что если бы Ахметов принял такое предложение, то ему бы удалось "отстоять Донбасс".

"Все было бы в порядке. На 200 процентов... Наверное, в глубине души, он жалеет, что не стал губернатором... Потому, что не может на стадионе "Шахтер" играть. Принимать Лигу Чемпионов. Только по этой причине", - заявил Коломойский.
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18.11.2021 07:36 Ответить
Коломойский как минимум защитил от чумнобарачной окупации 2-3 области. Первые броневики которые появились на фронте были бронированные микроавтобусы приватбанка Коломойского в то время когда Петро Бляхэр в Панаме деньги перепрятывал. А вот Ахметов не защитил, и теперь важный партнёр у Торта!
А Колома стал врагом!
Парадокс, но это ведь факт!!!
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18.11.2021 07:38 Ответить
Беня защитил. То есть блд, не украинский народ, а Беня. ****, шо ты куришь, идиотина ботярская,
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18.11.2021 11:54 Ответить
Зрим в корень

Мало того что Ахметка не защитил, ( а ведь у него были все возможности и деньги и свои люди и власть местная) так он еще неоднократно попадался на снабжении боевиков продовольствием техническими устройствами типа радиостанций и просто уверен что деньгами так как предприятия Ахметовские боевики не тронули.

Так Ахметка-джян показывает чудо гибкости и выживания при любой власти,.. несмотря на то что вышел из преступного мира Донецка.. Примечательно, что он в добавок ко всему - партнёр православной суки-гниды, засланца Кремля в Украине, и агента-куратора Московской РПЦ, Вадьки Новинского..
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18.11.2021 07:40 Ответить
Ботяра зеленая, иди попустись уже.
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18.11.2021 11:55 Ответить
тут все ясно.
Нелоха менять надо.
но есть большое но.
соседний Чумной Барак приготовился оккупировать Украину а свои гниды , ради того чтобы добраться к корыту. готовы вместе с чумнобарачными ее делить.
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18.11.2021 07:46 Ответить
Ну і супер. Нас завжди рятувало, що це кодло постійно свариться і не може поділити корито.
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18.11.2021 09:35 Ответить
Слуги упускаю один момент.Олигархи не только выбирали себе плюшки,но и обращались к президенту для решения вопросов между собой. А для этого нужно иметь авторитет и быть дипломатом. Решать вопросы с перчаткой коломойского просто смешно. Это грустно,но это так есть.
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18.11.2021 11:57 Ответить
Безумие какое-то....
У Ахметова нет легальной партии, он НЕ ПОПАДАЕТ под закон про "ждеолигархизацию"!!!!
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18.11.2021 12:03 Ответить
Как можно воевать с тупым чмом
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18.11.2021 12:54 Ответить
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