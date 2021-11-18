Київські лікарні зараз потребують удвічі більше кисню, - Кличко
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Київські лікарні забезпечені киснем в достатній кількості хоча їх потреб зросли майже вдвічі.
Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Кисень в київських лікарнях є. Ми спілкуємось, підписали договори з різними комерційними організаціями, розуміючи, що ситуація вкрай складна по всій країні, і держава не в змозі надати достатню кількість кисню. На сьогоднішній день у нас критичної ситуації з киснем не було.
Кисню було вкрай мало, але, тим не менш, ми впоралися. Окремо зазначу, що за добу комунальні медзаклади використовують від 40 до 60 тонн кисню", - розповів мер.
"Так, наприклад, лікарня номер 4 в минулі хвилі використовувала приблизно 3-4 тонни кисню щодоби. В цю ж хвилю – 7-8 тонн. Можете собі уявити? Майже всі люди, яких госпіталізували, були киснезалежними", - додав Кличко.
Очільник Києва запевнив, що запаси "постійно поповнюються, кисень регулярно завозять у лікарні".
"В усіх із них поставили спеціальні резервуари для його зберігання. Обладнали та відремонтували системи централізованого киснепостачання. Одне можу сказати: киснем наші лікарні забезпечені", - підкреслив Кличко.
Повне інтерв’ю мера Києва Віталія Кличка виданню Цензор.НЕТ читайте за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
ШВЛ потребує невелика кількість хворих відносно тих, в кого розвинулась дихальна недостатність. Якщо вчасно підтримати дихання киснем та давати препарати, що сповільнюють розвиток реакції організму (напр., дексаметазон), то більшість хворих одужує. Вдома можуть "лікуватись" лише ті, в кого ковід перебігає у легкій формі. Але якщо почали розвиватись "погані" симптоми (кашель, задишка, сильна втома, висока температура протягом тижня та більше), то "лікування вдома" це шлях на цвинтар.
4 ч
З колегою ржемо вже годину.
Зайшов один і питає:
- У вас є респіратори, що оту заразу не пропускають?
- Коронавірус?
- Та нє, оту шо з самольотів розпиляють.
- З яких літаків, яку заразу?
- О, ясно, ви вже заразилися.
Прикрив маску рукою і втік.
За шапочкою з фольги, мабуть.
Джей@yurilaz
5 ч
...Брат зійшовся з його дружиною у 2006-му, через рік народили сина-аутиста. Торік, на початку пандемії, вони боялися мене зустріти, бо я з Німеччини прилетів. Але після локдауну стали обидва навіженими ковідіотами та антиваксерами.
Антиваксерами стали після локдауну, бо були вимушені бізнес прикрити на певний час. І от тепер пані братова жінка каже, що аутизм у їхнього сина спричинила вакцина від кору. Тому вони тепер не щепляться.
Я їй НЕ нагадую, що вона під час вагітності палила, а мій брат бухав.
Амінь.