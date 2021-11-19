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Байден (2320) Пєсков (1443) Путін (21438)

Путін і Байден планують обговорити НАТО і Україну, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін і Байден планують обговорити НАТО і Україну, - Пєсков

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив про підготовку до проведення переговорів президента РФ Володимира Путіна та президента США Джо Байдена, яка може відбутися у форматі онлайн-зустрічі ще цього року.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

За словами прессекретаря Путіна, конкретних термінів цієї зустрічі ще немає, однак уже відбулася попередня розмова з цього приводу між секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим і помічником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.

"Розмова відбулася для звірки годинників з основних питань у дусі Женеви і в контексті підготовки можливих контактів на найвищому рівні", - сказав Пєсков.

Встановлених термінів цих запланованих контактів ще немає, вони залежать від графіків двох президентів і того, який саме формат переговорів вони виберуть — онлайн чи особисту зустріч.

Речник Кремля також додав, що темами переговорів Путіна та Байдена стануть, зокрема, Україна та НАТО.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+14
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19.11.2021 00:33
+8
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18.11.2021 23:20
+8
Порада від Дроздова
- зібратися і викинути росію зі складу Ради безпеки ООН
- позбавити росію - терориста ПРАВА ВЕТО
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18.11.2021 23:22
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Полгода, котрые Байден давал ***** на размышления, заканчиваются очень скоро. Будет-ли "построже", которые Байден обещал?
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18.11.2021 23:12 Відповісти
Байден і Путін обоє під Китаєм.
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18.11.2021 23:12 Відповісти
Що?)) Пукін твій так, скоріш за все
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18.11.2021 23:18 Відповісти
Путін в першу чергу-*****. І це ***** не моє, а швидше за все твоє, Місько-дурник.
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18.11.2021 23:45 Відповісти
Ты и есть типичная прокремлевская падаль
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19.11.2021 07:54 Відповісти
Байден уже давно забыл что обещал.
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19.11.2021 07:52 Відповісти
Сьогодні вночі на зміні був "адмін" під псевдонімом "Кот Леопольд" - "Ребята! Давайте жить дружно!" Захрестив і мої і твої і інших коментаторів пости що критикували "псевдорумуногрека" "Бойцова" Згадав я його - корчив він кілька років тому з себе "потомка поміщиків з Катеринославщини" І ставок вони там викопали і роботу дали селянам і рибу розводили А у революцію селяни труби поламали і ставок загубили (він "їздив" і це "бачив") А потім у Киргизії створили "найкрутіший" конезавод (це в Громадянську війну)
Коротше кажучи - "брехлива "Лахта"!
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19.11.2021 09:16 Відповісти
ліпше в Вольнов з фуйлом поговорив
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18.11.2021 23:12 Відповісти
давайте вгадаю тему:

"Україна поза НАТО"
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18.11.2021 23:13 Відповісти
Очень рекомендую послушать сильного львовского журналиста

#DROZDOV #Прямим_текстом #Остап_Дроздов

⚡ Прямим текстом: Cвітовий хам і викрадення Європи!

https://youtu.be/BMV6XJW62ps
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18.11.2021 23:20 Відповісти
Порада від Дроздова
- зібратися і викинути росію зі складу Ради безпеки ООН
- позбавити росію - терориста ПРАВА ВЕТО
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18.11.2021 23:22 Відповісти
У РФ вообще не должно было быть права вето в Совбезе ООН. По какому праву она его получила? Почему не на общих правах вновь образовавшегося государства? Почему РФ - "правонаследница СССР"? А почему не Российской Империи, или Золотой Орды?...
Желание чтобы взрослые отшлёпали РФ в ООН предсказуемо и похвально, но надо было пригласить юриста-международника, который объяснил бы - насколько всё сложно...
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19.11.2021 00:06 Відповісти
Іавн Грозний взагалі-то був "Великим князем"! А "царем" називать став "з оглядкою" тільки для "внутрішнього вживання" - його так не титулували у дипломатичній переписці іноземні правителі! Як він міг гебе "титулувать "гетьманом" якщо в його часи "гетьман" - всього -навсього "отаман" "керівник військового угрупування" а не державний діяч? І як він міг титулувать себе "Малия" і "Белия" якщо в період його правління УЖЕ існувала "Украйна" і жили там "черкаси" а не "малороси" (в літописі так було написано про Байду Вишневецького що деякий час служив у Грозного) Про яку "Белую" може йти мова якщо це територія Білорусі? І була вона тоді "Великим князівством Литовським" населеним "литвинами"? Малоросию" і "Белоросию" придумала Катерина ІІ щоб позбавить литвинів та українців самостійності
Коротше кажучи "грек" - готуйся! Бив я тебе під старим "ніком" - буду бить і під новим! Не ти перший такий - таких "перелицьованих" тут повно!
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19.11.2021 07:51 Відповісти
😀😀😀
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19.11.2021 11:34 Відповісти
Ну советовать, не мешки ворочать. У меня с десяток таких порад, только кому? Или очередной *** в лужу? Нужно, что бы мировое сообщество консолидировалось против, не просто пуйла, а рашки вцелом. А это не так просто, у каждого свои интересы.
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19.11.2021 08:48 Відповісти
Не угадал.Будет.Отдайте нам Украину
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19.11.2021 08:06 Відповісти
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18.11.2021 23:20 Відповісти
там, ще на Кучмо є схожий із "lord of the rings"...
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19.11.2021 01:59 Відповісти
Мавзолейные бараны Степана Бандеру боятся больше всех блоков НАТО,типа СЕеато,СЕНТО и нового военного союза недавно созданного США,Британия,Австралия,Тайвань и Япония.... Рюсский Мир вонючий и труслив...стадо баранов....
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18.11.2021 23:34 Відповісти
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19.11.2021 00:33 Відповісти
Лишнехромомсомное быдло СкреПОНОСсия напомнит Байдену как дедываевалы жрали тушонку потому и пабедили братана Гитлера.... хвастать больше нечем...
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18.11.2021 23:39 Відповісти
А вздернуться на бункере это ***** не желает?
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18.11.2021 23:40 Відповісти
Марк Солонин нарыл действия мавзолейных крыс за 1938 год...,это типа Мюнхенский сговор...,очень интересный темарь...,а финалом всего этого немецко-советского дерьма было 11 ноября 1938 года...когда в Москву тайно прилетал шеф ГЕСТАПО Мюллер и заключил братский союз НКВД-Гестапо...

Крысы позорные...,а Марку Солонину и мне респект я эти данные нашел еще лет 20 назад...
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18.11.2021 23:44 Відповісти
юлиан Семенов не знал про єтот факт - а то концовка фильма "17 мгновений весньі" закончилось бьі братанием Мюллера и Штирлица. . .. . . .
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19.11.2021 13:42 Відповісти
Быдло мавзолейное,вы зачем просрали СССР и РАБссию без Боя?спрашивает Линкольн Путлера?гранаты у нас не той системы оказались,потому "ОНА и Утонула? " ответил тупой капитан КГБ...
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19.11.2021 05:13 Відповісти
https://youtu.be/FjWonY1YKcQ...Юрий Швец о РАБссии Шариковской....
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19.11.2021 05:15 Відповісти
Украина и НАТО - каким боком здесь *****?
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19.11.2021 09:49 Відповісти
а може й не відбутися.... "замятаєт мятєль, замятаєт..."
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19.11.2021 11:14 Відповісти
На обговорюванні мають бути лише ТАКИ ПИТАННЯ:
1. У ЯКИЙ ТЕРМІН РФ ВИВЕДЕ ВІЙСКА Й ЗВІЛЬНИТЬ УКРАЇНСЬКИЙ КРИМ.
2. У ЯКИЙ ТЕРМІН РФ ПРИБЕРЕ ТЕХНІКУ, НАЙМАНЦІВ Й ВІЙСКА З ДОНЕЦКА ТА ЛУГАНСЬКА.
3. РОЗМЕР КОМПЕНСАЦІЇ ЯКУ РФ МАЄ СПЛОТИТИ УКРАЇНИ ЗА АГРЕСИВНІ ДІЇ, ВІЙНУ ТА ТИМЧАСОВУ ОКУПАЦІЮ.
Більше з московією та ****** НЕМАЄ ПРО ЩО РОЗМОВЛЯТИ!
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19.11.2021 11:51 Відповісти
Жуйло встречается с Байденом чтоб наконец определить сроки сдачи Украины без боя. . . а кровавое месиво с телами росиняских ублюдков будет обязательно
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19.11.2021 13:45 Відповісти
 
 