Путін і Байден планують обговорити НАТО і Україну, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив про підготовку до проведення переговорів президента РФ Володимира Путіна та президента США Джо Байдена, яка може відбутися у форматі онлайн-зустрічі ще цього року.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
За словами прессекретаря Путіна, конкретних термінів цієї зустрічі ще немає, однак уже відбулася попередня розмова з цього приводу між секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим і помічником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.
"Розмова відбулася для звірки годинників з основних питань у дусі Женеви і в контексті підготовки можливих контактів на найвищому рівні", - сказав Пєсков.
Встановлених термінів цих запланованих контактів ще немає, вони залежать від графіків двох президентів і того, який саме формат переговорів вони виберуть — онлайн чи особисту зустріч.
Речник Кремля також додав, що темами переговорів Путіна та Байдена стануть, зокрема, Україна та НАТО.
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Желание чтобы взрослые отшлёпали РФ в ООН предсказуемо и похвально, но надо было пригласить юриста-международника, который объяснил бы - насколько всё сложно...
Коротше кажучи "грек" - готуйся! Бив я тебе під старим "ніком" - буду бить і під новим! Не ти перший такий - таких "перелицьованих" тут повно!
Крысы позорные...,а Марку Солонину и мне респект я эти данные нашел еще лет 20 назад...
1. У ЯКИЙ ТЕРМІН РФ ВИВЕДЕ ВІЙСКА Й ЗВІЛЬНИТЬ УКРАЇНСЬКИЙ КРИМ.
2. У ЯКИЙ ТЕРМІН РФ ПРИБЕРЕ ТЕХНІКУ, НАЙМАНЦІВ Й ВІЙСКА З ДОНЕЦКА ТА ЛУГАНСЬКА.
3. РОЗМЕР КОМПЕНСАЦІЇ ЯКУ РФ МАЄ СПЛОТИТИ УКРАЇНИ ЗА АГРЕСИВНІ ДІЇ, ВІЙНУ ТА ТИМЧАСОВУ ОКУПАЦІЮ.
Більше з московією та ****** НЕМАЄ ПРО ЩО РОЗМОВЛЯТИ!