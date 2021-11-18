Путин и Байден планируют обсудить НАТО и Украину, - Песков
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Пресссекретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке к проведению переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена, которая может пройти в формате онлайн-встречи еще в этом году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
По словам пресс-секретаря Путина, конкретных сроков этой встречи еще нет, однако уже состоялся предварительный разговор по этому поводу между секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
"Разговор состоялся для сверки часов по основным вопросам в духе Женевы и в контексте подготовки возможных контактов на самом высоком уровне", - сказал Песков.
Установленных сроков этих запланированных контактов нет, они зависят от графиков двух президентов и того, какой именно формат переговоров они выберут — онлайн или личную встречу.
Представитель Кремля также добавил, что темами переговоров Путина и Байдена станут, в частности, Украина и НАТО.
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Коротше кажучи "грек" - готуйся! Бив я тебе під старим "ніком" - буду бить і під новим! Не ти перший такий - таких "перелицьованих" тут повно!
Крысы позорные...,а Марку Солонину и мне респект я эти данные нашел еще лет 20 назад...
1. У ЯКИЙ ТЕРМІН РФ ВИВЕДЕ ВІЙСКА Й ЗВІЛЬНИТЬ УКРАЇНСЬКИЙ КРИМ.
2. У ЯКИЙ ТЕРМІН РФ ПРИБЕРЕ ТЕХНІКУ, НАЙМАНЦІВ Й ВІЙСКА З ДОНЕЦКА ТА ЛУГАНСЬКА.
3. РОЗМЕР КОМПЕНСАЦІЇ ЯКУ РФ МАЄ СПЛОТИТИ УКРАЇНИ ЗА АГРЕСИВНІ ДІЇ, ВІЙНУ ТА ТИМЧАСОВУ ОКУПАЦІЮ.
Більше з московією та ****** НЕМАЄ ПРО ЩО РОЗМОВЛЯТИ!