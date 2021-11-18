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Украина накачивается новейшим натовским вооружением, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украина накачивается новейшим натовским вооружением, - Песков

Страны НАТО закачивают Украину новейшими видами вооружений, что чревато попыткой решить проблему Донбасса силовым методом.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина накачивается натовскими вооружениями. Американцы и другие члены НАТО посылают туда новейшее оружие, новейшие системы вооружений. Все это вдохновляет, конечно, горячие головы в Украине на то, чтобы думать о том, как бы в условиях пробуксования минских договоренностей попытаться решить проблему Донбасса силовыми методами, то есть сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы", – заявил Песков в эфире российского "Первого канала".

Читайте также: Песков о возможности вторжения РФ в Украину: "Россия ни для кого не представляет угрозы"

По словам пресс-секретаря Путина, это и есть "красные линии" для Москвы.

Песков отметил, что "Россия принимает достаточно решительные меры на этом фоне".
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Топ комментарии
+48
Меркель позвонила Пу 10 ноября.
Меркель позвонила Лу 15 ноября.
Отберите у бабушки телефон пока она квартиру на мошенников не переписала.
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18.11.2021 21:36
+44
Засцали московіти !
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18.11.2021 21:32
+38
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18.11.2021 21:36
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Засцали московіти !
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18.11.2021 21:32 Ответить
Це для накачки кацяпів новітіми озброєннями, кулями , снарядами і бомбами.
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18.11.2021 21:36 Ответить
Для братушек самое лучшее самое новое,нам для вас не жалко .
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18.11.2021 22:04 Ответить
Интересно , ***** страпонит ершика из писька или по очереди ?
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18.11.2021 21:32 Ответить
Хлебало заверни, тварь. Тебя даже ***** ******** называет.
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18.11.2021 21:33 Ответить
_Гнида ещё имеет наглость что-то там пальчиком своим показывать, в то время как подлежит уничтожению!
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18.11.2021 21:33 Ответить
Бздит кацапье!
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18.11.2021 21:33 Ответить
Меркель позвонила Пу 10 ноября.
Меркель позвонила Лу 15 ноября.
Отберите у бабушки телефон пока она квартиру на мошенников не переписала.
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18.11.2021 21:36 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!
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18.11.2021 21:41 Ответить
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18.11.2021 21:36 Ответить
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18.11.2021 22:14 Ответить
Путин благодарен Турчинову за Крым без единого выстрела.
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18.11.2021 22:38 Ответить
...татышо??? Это он сам тебе сказал?
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18.11.2021 23:36 Ответить
Старая чмошная песТня о главном, тебе дурачку теперь там счастье привалило? Биометрический загранпаспорт уже сделал?
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18.11.2021 23:44 Ответить
хйло благодарно своему безропотному стаду позволяющему безнаказанно пихать в себя всякую хоззяйственную утварь и тару и-под напитков
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19.11.2021 03:13 Ответить
просто интересно, каким образом нато его остановит? это ядерное госво, может второе, может третье после китая.
любая попытка серьезной конфроктации это потенциальная третья мировая.
озабоченность европы, и даже недавний случай с мкс и сбитым спутником это только подтверждают.

нужно придумать что-то еще, кроме нато и ядрёной бомбы
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19.11.2021 01:25 Ответить
Спроси Эрдогана. Даже ЯО не надо, чтобы в стойло поставить.
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19.11.2021 02:00 Ответить
НАТО парашу не остановит. Остановит внезапный массированный термоядерный удар США новыми "экологически чистыми" водородными бомбами. }{уйло их так полюбило, что уже мечтает попасть в свой рай вместе со всем гнилым парашным народцем.
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19.11.2021 14:30 Ответить
Силовым, и только силовым, нужно давить московитов сапогом как клопов!
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18.11.2021 21:37 Ответить
ашотакова?в пределах своих границ,не лезь в Украину-и тебе не будет больно
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18.11.2021 21:37 Ответить
От тепла в штанах больно не бывает.
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18.11.2021 21:41 Ответить
Это если касаться любого разумного существа. К сожалению Украина имеет границу с обезумившимися и вооруженными зазомбированными существами с востока.
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18.11.2021 22:33 Ответить
к сожалению,многие страны имеют границы с обезумевшими зазомбированными существами(не обязательно,конечно с востока).
но как то же выкручиваются
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18.11.2021 22:47 Ответить
и многие страны выбирают в призедеты писькограев?
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18.11.2021 23:06 Ответить
многие,к сожалению .а особо (про)двинутые-вообще ******.а потом еще и обнуляют
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19.11.2021 08:32 Ответить
Твои слова да богу в уши...
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18.11.2021 21:39 Ответить
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18.11.2021 21:39 Ответить
По сути дела, Вадим Афанасьевич жил двойной жизнью, и вторая, халигалийская, жизнь была для него главной. Каждую минуту рабочего и личного времени он думал о чаяниях халигалийского народа, о том, как поженить рабочего велосипедной мастерской Луиса с дочерью ресторатора Кублицки Роситой, страдал от малейшего повышения цен в этой стране, от коррупции и безработицы, думал о закулисной игре хунт, об извечной борьбе народа с аргентинским скотопромышленником Сиракузерсом, наводнившим маленькую беззащитную Халигалию своими мясными консервами, паштетами, бифштексами, вырезками, жюльенами из дичи.
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18.11.2021 21:40 Ответить
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18.11.2021 21:41 Ответить
так и должно быть - вот и такое нам сейчас очень нужно
..."електромагнітну гармату DroneDefender V2, призначену для створення перешкод радіоуправління дронів і командним сигналам GPS. Військові США використовують спеціальні підрозділи захисту від безпілотних літальних апаратів."

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18.11.2021 21:41 Ответить
переносна глушилка
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18.11.2021 23:01 Ответить
ефективна
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19.11.2021 13:17 Ответить
А що заважає "накачувати" здуті "Іскандери"? А хто першим "накачав" переважну кількість своїх збройних сил в Крим і до кордонів України?
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18.11.2021 21:41 Ответить
фуйло раним, сентиментален, нежен,
как хитлер в сорок пятом...
распад паРаши неизбежен
и быть фуйлу - Проклятым !
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18.11.2021 21:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lW4iyjg_02U


Россия готовится к войне!!!
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18.11.2021 21:43 Ответить
Кто-то предпочитает аргентинский кокс, кто-то натовское оружие для защиты от любителей аргентинского кокса
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18.11.2021 21:45 Ответить
Голос параші
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18.11.2021 21:46 Ответить
*****,перед тим,як залісти в Крим,також медальок спочатку нашльопав.------------Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 5 часов назад

ОТКРЫТЬ В

🎖🔫👨🏻‍✈️Кремль готовится к самому масштабному вручению наград за последнее время: Управление делами Президента заказало изготовление почти 10 тыс. комплектов государственных наград на общую сумму в ₽134,7 млн. На значимость предстоящих награждений намекает количество заказанных орденов Александра Невского - 430 штук. Для справки: за прошлые шесть лет Путин раздал только 422 таких ордена. Орден Александра Невского вручается за особые заслуги перед Отечеством, тем самым большое количество заказанных экземпляров может свидетельствовать о массовом награждении государственных деятелей и связанных с ними лиц за самоотверженную лояльность. Вполне вероятно, что таким образом Путин попрощается с присягающими ему элитами перед уходом на пенсию. Однако, помимо ордена Александра Невского было заказано множество других наград, в том числе медали Суворова и Жукова, «За отвагу» и «За заслуги в освоении космоса». Большое количество медалей, готовящихся к раздаче, может говорить о планируемом начале военных действий. 2,5 тыс. медалей «За заслуги в освоении космоса» опасно коррелируют с новостью об испытаниях противоспутниковых ракет. Таким образом, на почве тендера можно придти к выводу, что Россия может ускорить переход «холодной войны» со всем миром в стадию поддерживаемого «горения» и частичной реализации военного потенциала.



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18.11.2021 21:46 Ответить
Александр "Невский" - приёмный внук хана Батыя, что хорошо известно историкам.
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18.11.2021 21:57 Ответить
награди разниє бивают

Анекдот, за который на россии осудили на 3 года условно.
Полковника в запасе приговорили к трем годам условного срока по статье о возбуждении ненависти либо вражды.

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18.11.2021 23:00 Ответить
Продовження фрази: "каторим хахли нам давати звіздюлєй станут ефектівнєє і ето нєхарашо"
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18.11.2021 21:46 Ответить
Особенность системы «Ольха» - она может выпустить в одном залпе сразу 12 ракет, которые летят на дальность до 130 километров. Эти ракеты не способна сбить любая система ПВО, которыми владеет РФ. Более того - у россиян нет даже аналогов по характеристикам близким к «Ольхе».
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18.11.2021 21:46 Ответить
Ну похвались своей помойкой, русский.
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18.11.2021 22:12 Ответить
Яке наприклад найновіше озброєння?
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18.11.2021 21:46 Ответить
Не переймайся. Ця брехня для внутрішньо-*************** споживання.
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18.11.2021 21:49 Ответить
остання партія озброєння із США:

80 тон (включно з тарою) вартистю 60 млн. доларів -
плюшки по ціні біля 5 000 дол. за кіло (включаючи тару)

щось таке цікавеньке.....
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19.11.2021 01:22 Ответить
Перекладаємо. Україна має озброєння, яке зробить прогулянку армії агресора її територією Пеклом. І, так. Весь Світ знає про плани Росії розпочати широкомасштабну агресію проти України.
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18.11.2021 21:48 Ответить
Оно то так, только еще нужно иметь президента соответствующего, а то бывают и такие ,что сообщат по телефону врагу, что есть такое оружие, или захотят опять увидеть мир в глазах врага.
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18.11.2021 22:20 Ответить
В випадку наступу ***** Зе і його "каманду 95 кварталу" буде замінено миттєво. Це питання виживання країни.
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19.11.2021 01:43 Ответить
письков, пшел нхй.
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18.11.2021 21:49 Ответить
Молодцы США и Великобритания (Боже, храни Королеву) )) Хоть кто-то с нами не только с "глубочайшей озабоченностью")
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18.11.2021 21:49 Ответить
Писькин, чем там накачивается Украина тебя сношать должно в последнюю очередь
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18.11.2021 21:50 Ответить
Не гони,письков!Вся ваша кремлёвская шайка,во главе с мордорфюрером, орёте як недорізані поросята,що ви не сторона "конфлікту",а зараз ти заскавучав -засцяв,падлюка
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18.11.2021 21:51 Ответить
В рекламе нового истребителя "Checkmate" компания использовала турецкий "Akinci".
https://www.youtube.com/watch?v=0z-JI5m93hk
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18.11.2021 21:52 Ответить
В Турции разразился скандал после того, как российская корпорация «Ростех» продемонстрировала видео, на котором запечатлено, как российский истребитель берёт в прицел, считающийся в Турции неуязвимым, беспилотник «Bayraktar Akıncı». В Турции посчитали подобные действия российского истребителя прямой угрозой со стороны России, вследствие чего это мгновенно породило скандал и российский истребитель пятого поколения Су-75, который и представлен в ролике, назвали боевой машиной, которую нужно ликвидировать, чтобы поставить Россию на место.
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18.11.2021 22:27 Ответить
ликвидировать картонный макет ?
кацапьё даже название скамуниздило для
суперпуперсамолёта ...
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19.11.2021 10:11 Ответить
"Ростех" создал парфюм, посвященный российскому истребителю пятого поколения Су-75 (Checkmate). С ароматом фанеры и вчерашнего перегара.
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18.11.2021 23:03 Ответить
Заздрість - гріх! 😁
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18.11.2021 21:54 Ответить
І кацапи переживають що не зможуть шкодити як буде у руля не зелене лайно?
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18.11.2021 21:54 Ответить
Ботоксную крысу напугали американские бомбардировщики, пролетевшие в 20 км от рашистской границы.
Вот они и заёрзали.
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18.11.2021 22:06 Ответить
ну да фуйло вздрогнуло,
ему приснились Байрактары над бункером
такие бальшые-бальшие и чёрные...
как Б-52
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18.11.2021 22:14 Ответить
У болотах легко хоронити, а баби ще народять купу ідіотів
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18.11.2021 21:56 Ответить
Мабуть для расєян ця зброя вважається найновішою,а ось для НАТО це звичайна,трохи застаріла,років на 10-15, легка зброя піхоти.
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18.11.2021 21:58 Ответить
Рассеянин как откроет рот, сразу же врет. Германия и Франция партнеры агрессора. Никакого вооружения они не поставляют в Украину.
То, что поставляют США, оборонительного характера вооружение. Поэтому оккупанту и ссыкотно.
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18.11.2021 21:59 Ответить
піськов накачується халявними ************ баксами
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18.11.2021 21:59 Ответить
надо заметить что в Европе рубли не найти (дефицит)
зато в фуйлостане цены равняют с баксом, продают баксы везде и даже пенсы копят в них...
к чему бы это?
до речі на паРаші мінімальна з/пл. - 173 долл. (12792 руб.: 73,8 ), а в Україні - 227долл. (6000 грн.: 26,4 ).
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18.11.2021 22:10 Ответить
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18.11.2021 22:04 Ответить
120 тис розхідного матеріалу що зібрали біля кордону України треба ж чимось утілізувати
В Україні порахували снарядів молувато ось союзники і скинулись. А ще ліпше - дали декілька куль (нове озброєння), які літають і нанизують москалів по 10- 12 за раз.
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18.11.2021 22:10 Ответить
обеспокоенностью ершика удовлетворена))) бойтесь суки ступить дальше...
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18.11.2021 22:11 Ответить
и шо? как жеж задолбало это ваше "чё там у хохлов" (пардон за мерзкое слово)

***
Крошка сын к отцу пришел
и спросила кроха:
- Папа, че там у хохлов?
- У хохлов все плохо.

- Пап, у нас же дом горит! -
сообщил пацанчик.
- Ты херню не говори,
тут фашисты скачут!

- Папа, где твоя нога?
Где ты был все лето?
- Был я в отпуске, сынок,
отравился где-то.

- Пап, а как же пол-лица?
Ты же весь в ожогах!
- Рот закрой, смотри тв.
У хохлов все плохо!

- Па, давай возьмем кредит,
купим новый велик.
- Ты мозги мне не долби,
громче сделай телек.

Крошка сын к отцу пришел
и спросила кроха:
- Папа, че там у хохлов?
- ***, да все там плохо.
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18.11.2021 22:12 Ответить
Он таки дождется что Мордор (Московия) загнется в противостоянии с Киевской Русью. "Я тебя породил, я тебя и убъю".
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18.11.2021 22:15 Ответить
Президенту Турции Эрдогану подарили карту "тюркского мира", в который оказались включены порядка 20 российских регионов (Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Адыгея, Краснодарский край и часть Ростовской области, Поволжье, Восточная Сибирь и Якутия) и часть Китая.
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18.11.2021 22:16 Ответить
знов помідори подорожчають
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18.11.2021 22:18 Ответить
И *********.
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18.11.2021 22:22 Ответить
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18.11.2021 22:38 Ответить
Для чего усатая говорящая жопа кремля произнесла это? В случае полномасштабного нападения на Украину и в случае победы в этой войне, ***** будет хвастаться что у них оружие круче чем оружие НАТО...
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18.11.2021 22:39 Ответить
Даже сложно предположить чем будет стоить эта "гнилая победа" над "братским народом". И каковы будут последствия
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18.11.2021 23:04 Ответить
Для пуйлостана последствия будут печальными, как бы эта война не закончилась. Думаю что и ***** это прекрасно понимает
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18.11.2021 23:48 Ответить
Пескову по ночам снятся кошмары как "Байрактары" хватают его за ёршик и выклёвывают печень.
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18.11.2021 22:43 Ответить
когда над бункером дождь -
фуйло бросается в дрожь,
кажется, что Б-52 тучами летят
и сыпят на корону бомбочек горячий град...
и тогда в бункер опускается песков
и чистит фуйлу своим ершом остатки мозгов
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18.11.2021 23:08 Ответить
Я звичайно не стратег, але якби ми мали 10000 Байракторів та 10000 Джавілінів сепари теж би щодня бомбили б дома наших громадян безкарно?
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18.11.2021 22:54 Ответить
только ядерный фугас
приблизит увольнение в запас....
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19.11.2021 01:26 Ответить
да, мы такие. Нас лучше не обижать. Я с удовольствием бы подносил снаряды НАТОвскому расчету вместе с холодной кока-колой, лишь бы они только точнее клали снаряды по Белгороду
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18.11.2021 23:05 Ответить
Яка чудова новина. ОПешечка в кусрі?
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18.11.2021 23:06 Ответить
Во второй мировой орда потеряла 30 миллионов,а сколько она потеряет в третьей?И где?Она Руста не смогла остановить над Красной площадью.
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18.11.2021 23:19 Ответить
А тебе то что, иди поешь репы с лопаты, узбагойся!
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18.11.2021 23:29 Ответить
І не тільки проблему Донбасу, а ще Криму і Кубані
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19.11.2021 00:56 Ответить
Вопрос Писькину,- каким способом Параша решала вопрос с Чечней ( 2раза) после чего было уничтожено и покинуло страну 30 %населения и правит сейсчас садист- человековедение?Путлер и Раша , когда либо , знала другие методы как массовое уничтожение мирного гражданского населения ?Как только у Украины будет , хоть немного, современного оружия - у раши будут большие проблемы- украинцы воины , дадут пи@дюлей. Писькину и Путлеру нужно помнить , что в первые 3 месяца 2МВ - сдались и попали в плен около3 млн солдат, при огромном превосходстве сил сталина. Тогда защищались, сейчас собираются нападать- главное , что сейчас мотивации намного меньше. У Украины уже сейчас есть много ,,фишек,, для путлера- ху@ла.
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19.11.2021 07:42 Ответить
Садист - человекоед
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19.11.2021 07:43 Ответить
 
 