Украина накачивается новейшим натовским вооружением, - Песков
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Страны НАТО закачивают Украину новейшими видами вооружений, что чревато попыткой решить проблему Донбасса силовым методом.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Украина накачивается натовскими вооружениями. Американцы и другие члены НАТО посылают туда новейшее оружие, новейшие системы вооружений. Все это вдохновляет, конечно, горячие головы в Украине на то, чтобы думать о том, как бы в условиях пробуксования минских договоренностей попытаться решить проблему Донбасса силовыми методами, то есть сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы", – заявил Песков в эфире российского "Первого канала".
По словам пресс-секретаря Путина, это и есть "красные линии" для Москвы.
Песков отметил, что "Россия принимает достаточно решительные меры на этом фоне".
Пожалуйста, подождите...
Меркель позвонила Лу 15 ноября.
Отберите у бабушки телефон пока она квартиру на мошенников не переписала.
любая попытка серьезной конфроктации это потенциальная третья мировая.
озабоченность европы, и даже недавний случай с мкс и сбитым спутником это только подтверждают.
нужно придумать что-то еще, кроме нато и ядрёной бомбы
но как то же выкручиваются
..."електромагнітну гармату DroneDefender V2, призначену для створення перешкод радіоуправління дронів і командним сигналам GPS. Військові США використовують спеціальні підрозділи захисту від безпілотних літальних апаратів."
как хитлер в сорок пятом...
распад паРаши неизбежен
и быть фуйлу - Проклятым !
Россия готовится к войне!!!
kremlin_mother_expert 5 часов назад
ОТКРЫТЬ В
🎖🔫👨🏻✈️Кремль готовится к самому масштабному вручению наград за последнее время: Управление делами Президента заказало изготовление почти 10 тыс. комплектов государственных наград на общую сумму в ₽134,7 млн. На значимость предстоящих награждений намекает количество заказанных орденов Александра Невского - 430 штук. Для справки: за прошлые шесть лет Путин раздал только 422 таких ордена. Орден Александра Невского вручается за особые заслуги перед Отечеством, тем самым большое количество заказанных экземпляров может свидетельствовать о массовом награждении государственных деятелей и связанных с ними лиц за самоотверженную лояльность. Вполне вероятно, что таким образом Путин попрощается с присягающими ему элитами перед уходом на пенсию. Однако, помимо ордена Александра Невского было заказано множество других наград, в том числе медали Суворова и Жукова, «За отвагу» и «За заслуги в освоении космоса». Большое количество медалей, готовящихся к раздаче, может говорить о планируемом начале военных действий. 2,5 тыс. медалей «За заслуги в освоении космоса» опасно коррелируют с новостью об испытаниях противоспутниковых ракет. Таким образом, на почве тендера можно придти к выводу, что Россия может ускорить переход «холодной войны» со всем миром в стадию поддерживаемого «горения» и частичной реализации военного потенциала.
139
2
Анекдот, за который на россии осудили на 3 года условно.
Полковника в запасе приговорили к трем годам условного срока по статье о возбуждении ненависти либо вражды.
80 тон (включно з тарою) вартистю 60 млн. доларів -
плюшки по ціні біля 5 000 дол. за кіло (включаючи тару)
щось таке цікавеньке.....
https://www.youtube.com/watch?v=0z-JI5m93hk
кацапьё даже название скамуниздило для
суперпуперсамолёта ...
Вот они и заёрзали.
ему приснились Байрактары над бункером
такие бальшые-бальшие и чёрные...
как Б-52
То, что поставляют США, оборонительного характера вооружение. Поэтому оккупанту и ссыкотно.
зато в фуйлостане цены равняют с баксом, продают баксы везде и даже пенсы копят в них...
к чему бы это?
до речі на паРаші мінімальна з/пл. - 173 долл. (12792 руб.: 73,8 ), а в Україні - 227долл. (6000 грн.: 26,4 ).
В Україні порахували снарядів молувато ось союзники і скинулись. А ще ліпше - дали декілька куль (нове озброєння), які літають і нанизують москалів по 10- 12 за раз.
***
Крошка сын к отцу пришел
и спросила кроха:
- Папа, че там у хохлов?
- У хохлов все плохо.
- Пап, у нас же дом горит! -
сообщил пацанчик.
- Ты херню не говори,
тут фашисты скачут!
- Папа, где твоя нога?
Где ты был все лето?
- Был я в отпуске, сынок,
отравился где-то.
- Пап, а как же пол-лица?
Ты же весь в ожогах!
- Рот закрой, смотри тв.
У хохлов все плохо!
- Па, давай возьмем кредит,
купим новый велик.
- Ты мозги мне не долби,
громче сделай телек.
Крошка сын к отцу пришел
и спросила кроха:
- Папа, че там у хохлов?
- ***, да все там плохо.
фуйло бросается в дрожь,
кажется, что Б-52 тучами летят
и сыпят на корону бомбочек горячий град...
и тогда в бункер опускается песков
и чистит фуйлу своим ершом остатки мозгов
приблизит увольнение в запас....