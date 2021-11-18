Україна накачується найновішим натовським озброєнням, - Пєсков

Країни НАТО накачують Україну новітніми видами озброєнь, що загрожує спробою вирішити проблему Донбасу силовим методом.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна накачується натовськими озброєннями. Американці та інші члени НАТО посилають туди найновішу зброю, новітні системи озброєнь. Все це надихає, звичайно, гарячі голови в Україні на те, щоб думати про те, як би в умовах пробуксування мінських домовленостей спробувати вирішити проблему Донбасу силовими методами, тобто зробити ще один крок у бік чергової катастрофи", - заявив Пєсков в ефірі російського "Першого каналу".

За словами прессекретаря Путіна, це і є "червоними лініями" для Москви.

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Пєсков зазначив, що "Росія вживає досить рішучих заходів на цьому фоні".