УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5007 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
17 330 91
НАТО (5120) Пєсков (1443) Росія (47179)

Україна накачується найновішим натовським озброєнням, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна накачується найновішим натовським озброєнням, - Пєсков

Країни НАТО накачують Україну новітніми видами озброєнь, що загрожує спробою вирішити проблему Донбасу силовим методом.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна накачується натовськими озброєннями. Американці та інші члени НАТО посилають туди найновішу зброю, новітні системи озброєнь. Все це надихає, звичайно, гарячі голови в Україні на те, щоб думати про те, як би в умовах пробуксування мінських домовленостей спробувати вирішити проблему Донбасу силовими методами, тобто зробити ще один крок у бік чергової катастрофи", - заявив Пєсков в ефірі російського "Першого каналу".

За словами прессекретаря Путіна, це і є "червоними лініями" для Москви.

Також читайте: Пєсков про можливість вторгнення РФ в Україну: "Росія ні для кого не становить загрози"

Пєсков зазначив, що "Росія вживає досить рішучих заходів на цьому фоні".

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+48
Меркель позвонила Пу 10 ноября.
Меркель позвонила Лу 15 ноября.
Отберите у бабушки телефон пока она квартиру на мошенников не переписала.
показати весь коментар
18.11.2021 21:36
+44
Засцали московіти !
показати весь коментар
18.11.2021 21:32
+38
показати весь коментар
18.11.2021 21:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Засцали московіти !
показати весь коментар
18.11.2021 21:32 Відповісти
Це для накачки кацяпів новітіми озброєннями, кулями , снарядами і бомбами.
показати весь коментар
18.11.2021 21:36 Відповісти
Для братушек самое лучшее самое новое,нам для вас не жалко .
показати весь коментар
18.11.2021 22:04 Відповісти
Интересно , ***** страпонит ершика из писька или по очереди ?
показати весь коментар
18.11.2021 21:32 Відповісти
Хлебало заверни, тварь. Тебя даже ***** ******** называет.
показати весь коментар
18.11.2021 21:33 Відповісти
_Гнида ещё имеет наглость что-то там пальчиком своим показывать, в то время как подлежит уничтожению!
показати весь коментар
18.11.2021 21:33 Відповісти
Бздит кацапье!
показати весь коментар
18.11.2021 21:33 Відповісти
Меркель позвонила Пу 10 ноября.
Меркель позвонила Лу 15 ноября.
Отберите у бабушки телефон пока она квартиру на мошенников не переписала.
показати весь коментар
18.11.2021 21:36 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
18.11.2021 21:41 Відповісти
показати весь коментар
18.11.2021 21:36 Відповісти
показати весь коментар
18.11.2021 22:14 Відповісти
Путин благодарен Турчинову за Крым без единого выстрела.
показати весь коментар
18.11.2021 22:38 Відповісти
...татышо??? Это он сам тебе сказал?
показати весь коментар
18.11.2021 23:36 Відповісти
Старая чмошная песТня о главном, тебе дурачку теперь там счастье привалило? Биометрический загранпаспорт уже сделал?
показати весь коментар
18.11.2021 23:44 Відповісти
хйло благодарно своему безропотному стаду позволяющему безнаказанно пихать в себя всякую хоззяйственную утварь и тару и-под напитков
показати весь коментар
19.11.2021 03:13 Відповісти
просто интересно, каким образом нато его остановит? это ядерное госво, может второе, может третье после китая.
любая попытка серьезной конфроктации это потенциальная третья мировая.
озабоченность европы, и даже недавний случай с мкс и сбитым спутником это только подтверждают.

нужно придумать что-то еще, кроме нато и ядрёной бомбы
показати весь коментар
19.11.2021 01:25 Відповісти
Спроси Эрдогана. Даже ЯО не надо, чтобы в стойло поставить.
показати весь коментар
19.11.2021 02:00 Відповісти
НАТО парашу не остановит. Остановит внезапный массированный термоядерный удар США новыми "экологически чистыми" водородными бомбами. }{уйло их так полюбило, что уже мечтает попасть в свой рай вместе со всем гнилым парашным народцем.
показати весь коментар
19.11.2021 14:30 Відповісти
Силовым, и только силовым, нужно давить московитов сапогом как клопов!
показати весь коментар
18.11.2021 21:37 Відповісти
ашотакова?в пределах своих границ,не лезь в Украину-и тебе не будет больно
показати весь коментар
18.11.2021 21:37 Відповісти
От тепла в штанах больно не бывает.
показати весь коментар
18.11.2021 21:41 Відповісти
Это если касаться любого разумного существа. К сожалению Украина имеет границу с обезумившимися и вооруженными зазомбированными существами с востока.
показати весь коментар
18.11.2021 22:33 Відповісти
к сожалению,многие страны имеют границы с обезумевшими зазомбированными существами(не обязательно,конечно с востока).
но как то же выкручиваются
показати весь коментар
18.11.2021 22:47 Відповісти
и многие страны выбирают в призедеты писькограев?
показати весь коментар
18.11.2021 23:06 Відповісти
многие,к сожалению .а особо (про)двинутые-вообще ******.а потом еще и обнуляют
показати весь коментар
19.11.2021 08:32 Відповісти
Твои слова да богу в уши...
показати весь коментар
18.11.2021 21:39 Відповісти
показати весь коментар
18.11.2021 21:39 Відповісти
По сути дела, Вадим Афанасьевич жил двойной жизнью, и вторая, халигалийская, жизнь была для него главной. Каждую минуту рабочего и личного времени он думал о чаяниях халигалийского народа, о том, как поженить рабочего велосипедной мастерской Луиса с дочерью ресторатора Кублицки Роситой, страдал от малейшего повышения цен в этой стране, от коррупции и безработицы, думал о закулисной игре хунт, об извечной борьбе народа с аргентинским скотопромышленником Сиракузерсом, наводнившим маленькую беззащитную Халигалию своими мясными консервами, паштетами, бифштексами, вырезками, жюльенами из дичи.
показати весь коментар
18.11.2021 21:40 Відповісти
показати весь коментар
18.11.2021 21:41 Відповісти
так и должно быть - вот и такое нам сейчас очень нужно
..."електромагнітну гармату DroneDefender V2, призначену для створення перешкод радіоуправління дронів і командним сигналам GPS. Військові США використовують спеціальні підрозділи захисту від безпілотних літальних апаратів."

показати весь коментар
18.11.2021 21:41 Відповісти
переносна глушилка
показати весь коментар
18.11.2021 23:01 Відповісти
ефективна
показати весь коментар
19.11.2021 13:17 Відповісти
А що заважає "накачувати" здуті "Іскандери"? А хто першим "накачав" переважну кількість своїх збройних сил в Крим і до кордонів України?
показати весь коментар
18.11.2021 21:41 Відповісти
фуйло раним, сентиментален, нежен,
как хитлер в сорок пятом...
распад паРаши неизбежен
и быть фуйлу - Проклятым !
показати весь коментар
18.11.2021 21:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lW4iyjg_02U


Россия готовится к войне!!!
показати весь коментар
18.11.2021 21:43 Відповісти
Кто-то предпочитает аргентинский кокс, кто-то натовское оружие для защиты от любителей аргентинского кокса
показати весь коментар
18.11.2021 21:45 Відповісти
Голос параші
показати весь коментар
18.11.2021 21:46 Відповісти
*****,перед тим,як залісти в Крим,також медальок спочатку нашльопав.------------Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 5 часов назад

ОТКРЫТЬ В

🎖🔫👨🏻‍✈️Кремль готовится к самому масштабному вручению наград за последнее время: Управление делами Президента заказало изготовление почти 10 тыс. комплектов государственных наград на общую сумму в ₽134,7 млн. На значимость предстоящих награждений намекает количество заказанных орденов Александра Невского - 430 штук. Для справки: за прошлые шесть лет Путин раздал только 422 таких ордена. Орден Александра Невского вручается за особые заслуги перед Отечеством, тем самым большое количество заказанных экземпляров может свидетельствовать о массовом награждении государственных деятелей и связанных с ними лиц за самоотверженную лояльность. Вполне вероятно, что таким образом Путин попрощается с присягающими ему элитами перед уходом на пенсию. Однако, помимо ордена Александра Невского было заказано множество других наград, в том числе медали Суворова и Жукова, «За отвагу» и «За заслуги в освоении космоса». Большое количество медалей, готовящихся к раздаче, может говорить о планируемом начале военных действий. 2,5 тыс. медалей «За заслуги в освоении космоса» опасно коррелируют с новостью об испытаниях противоспутниковых ракет. Таким образом, на почве тендера можно придти к выводу, что Россия может ускорить переход «холодной войны» со всем миром в стадию поддерживаемого «горения» и частичной реализации военного потенциала.



139
2
показати весь коментар
18.11.2021 21:46 Відповісти
Александр "Невский" - приёмный внук хана Батыя, что хорошо известно историкам.
показати весь коментар
18.11.2021 21:57 Відповісти
награди разниє бивают

Анекдот, за который на россии осудили на 3 года условно.
Полковника в запасе приговорили к трем годам условного срока по статье о возбуждении ненависти либо вражды.

показати весь коментар
18.11.2021 23:00 Відповісти
Продовження фрази: "каторим хахли нам давати звіздюлєй станут ефектівнєє і ето нєхарашо"
показати весь коментар
18.11.2021 21:46 Відповісти
Особенность системы «Ольха» - она может выпустить в одном залпе сразу 12 ракет, которые летят на дальность до 130 километров. Эти ракеты не способна сбить любая система ПВО, которыми владеет РФ. Более того - у россиян нет даже аналогов по характеристикам близким к «Ольхе».
показати весь коментар
18.11.2021 21:46 Відповісти
Ну похвались своей помойкой, русский.
показати весь коментар
18.11.2021 22:12 Відповісти
Яке наприклад найновіше озброєння?
показати весь коментар
18.11.2021 21:46 Відповісти
Не переймайся. Ця брехня для внутрішньо-*************** споживання.
показати весь коментар
18.11.2021 21:49 Відповісти
остання партія озброєння із США:

80 тон (включно з тарою) вартистю 60 млн. доларів -
плюшки по ціні біля 5 000 дол. за кіло (включаючи тару)

щось таке цікавеньке.....
показати весь коментар
19.11.2021 01:22 Відповісти
Перекладаємо. Україна має озброєння, яке зробить прогулянку армії агресора її територією Пеклом. І, так. Весь Світ знає про плани Росії розпочати широкомасштабну агресію проти України.
показати весь коментар
18.11.2021 21:48 Відповісти
Оно то так, только еще нужно иметь президента соответствующего, а то бывают и такие ,что сообщат по телефону врагу, что есть такое оружие, или захотят опять увидеть мир в глазах врага.
показати весь коментар
18.11.2021 22:20 Відповісти
В випадку наступу ***** Зе і його "каманду 95 кварталу" буде замінено миттєво. Це питання виживання країни.
показати весь коментар
19.11.2021 01:43 Відповісти
письков, пшел нхй.
показати весь коментар
18.11.2021 21:49 Відповісти
Молодцы США и Великобритания (Боже, храни Королеву) )) Хоть кто-то с нами не только с "глубочайшей озабоченностью")
показати весь коментар
18.11.2021 21:49 Відповісти
Писькин, чем там накачивается Украина тебя сношать должно в последнюю очередь
показати весь коментар
18.11.2021 21:50 Відповісти
Не гони,письков!Вся ваша кремлёвская шайка,во главе с мордорфюрером, орёте як недорізані поросята,що ви не сторона "конфлікту",а зараз ти заскавучав -засцяв,падлюка
показати весь коментар
18.11.2021 21:51 Відповісти
В рекламе нового истребителя "Checkmate" компания использовала турецкий "Akinci".
https://www.youtube.com/watch?v=0z-JI5m93hk
показати весь коментар
18.11.2021 21:52 Відповісти
В Турции разразился скандал после того, как российская корпорация «Ростех» продемонстрировала видео, на котором запечатлено, как российский истребитель берёт в прицел, считающийся в Турции неуязвимым, беспилотник «Bayraktar Akıncı». В Турции посчитали подобные действия российского истребителя прямой угрозой со стороны России, вследствие чего это мгновенно породило скандал и российский истребитель пятого поколения Су-75, который и представлен в ролике, назвали боевой машиной, которую нужно ликвидировать, чтобы поставить Россию на место.
показати весь коментар
18.11.2021 22:27 Відповісти
ликвидировать картонный макет ?
кацапьё даже название скамуниздило для
суперпуперсамолёта ...
показати весь коментар
19.11.2021 10:11 Відповісти
"Ростех" создал парфюм, посвященный российскому истребителю пятого поколения Су-75 (Checkmate). С ароматом фанеры и вчерашнего перегара.
показати весь коментар
18.11.2021 23:03 Відповісти
Заздрість - гріх! 😁
показати весь коментар
18.11.2021 21:54 Відповісти
І кацапи переживають що не зможуть шкодити як буде у руля не зелене лайно?
показати весь коментар
18.11.2021 21:54 Відповісти
Ботоксную крысу напугали американские бомбардировщики, пролетевшие в 20 км от рашистской границы.
Вот они и заёрзали.
показати весь коментар
18.11.2021 22:06 Відповісти
ну да фуйло вздрогнуло,
ему приснились Байрактары над бункером
такие бальшые-бальшие и чёрные...
как Б-52
показати весь коментар
18.11.2021 22:14 Відповісти
У болотах легко хоронити, а баби ще народять купу ідіотів
показати весь коментар
18.11.2021 21:56 Відповісти
Мабуть для расєян ця зброя вважається найновішою,а ось для НАТО це звичайна,трохи застаріла,років на 10-15, легка зброя піхоти.
показати весь коментар
18.11.2021 21:58 Відповісти
Рассеянин как откроет рот, сразу же врет. Германия и Франция партнеры агрессора. Никакого вооружения они не поставляют в Украину.
То, что поставляют США, оборонительного характера вооружение. Поэтому оккупанту и ссыкотно.
показати весь коментар
18.11.2021 21:59 Відповісти
піськов накачується халявними ************ баксами
показати весь коментар
18.11.2021 21:59 Відповісти
надо заметить что в Европе рубли не найти (дефицит)
зато в фуйлостане цены равняют с баксом, продают баксы везде и даже пенсы копят в них...
к чему бы это?
до речі на паРаші мінімальна з/пл. - 173 долл. (12792 руб.: 73,8 ), а в Україні - 227долл. (6000 грн.: 26,4 ).
показати весь коментар
18.11.2021 22:10 Відповісти
показати весь коментар
18.11.2021 22:04 Відповісти
120 тис розхідного матеріалу що зібрали біля кордону України треба ж чимось утілізувати
В Україні порахували снарядів молувато ось союзники і скинулись. А ще ліпше - дали декілька куль (нове озброєння), які літають і нанизують москалів по 10- 12 за раз.
показати весь коментар
18.11.2021 22:10 Відповісти
обеспокоенностью ершика удовлетворена))) бойтесь суки ступить дальше...
показати весь коментар
18.11.2021 22:11 Відповісти
и шо? как жеж задолбало это ваше "чё там у хохлов" (пардон за мерзкое слово)

***
Крошка сын к отцу пришел
и спросила кроха:
- Папа, че там у хохлов?
- У хохлов все плохо.

- Пап, у нас же дом горит! -
сообщил пацанчик.
- Ты херню не говори,
тут фашисты скачут!

- Папа, где твоя нога?
Где ты был все лето?
- Был я в отпуске, сынок,
отравился где-то.

- Пап, а как же пол-лица?
Ты же весь в ожогах!
- Рот закрой, смотри тв.
У хохлов все плохо!

- Па, давай возьмем кредит,
купим новый велик.
- Ты мозги мне не долби,
громче сделай телек.

Крошка сын к отцу пришел
и спросила кроха:
- Папа, че там у хохлов?
- ***, да все там плохо.
показати весь коментар
18.11.2021 22:12 Відповісти
Он таки дождется что Мордор (Московия) загнется в противостоянии с Киевской Русью. "Я тебя породил, я тебя и убъю".
показати весь коментар
18.11.2021 22:15 Відповісти
Президенту Турции Эрдогану подарили карту "тюркского мира", в который оказались включены порядка 20 российских регионов (Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Адыгея, Краснодарский край и часть Ростовской области, Поволжье, Восточная Сибирь и Якутия) и часть Китая.
показати весь коментар
18.11.2021 22:16 Відповісти
знов помідори подорожчають
показати весь коментар
18.11.2021 22:18 Відповісти
И *********.
показати весь коментар
18.11.2021 22:22 Відповісти
показати весь коментар
18.11.2021 22:38 Відповісти
Для чего усатая говорящая жопа кремля произнесла это? В случае полномасштабного нападения на Украину и в случае победы в этой войне, ***** будет хвастаться что у них оружие круче чем оружие НАТО...
показати весь коментар
18.11.2021 22:39 Відповісти
Даже сложно предположить чем будет стоить эта "гнилая победа" над "братским народом". И каковы будут последствия
показати весь коментар
18.11.2021 23:04 Відповісти
Для пуйлостана последствия будут печальными, как бы эта война не закончилась. Думаю что и ***** это прекрасно понимает
показати весь коментар
18.11.2021 23:48 Відповісти
Пескову по ночам снятся кошмары как "Байрактары" хватают его за ёршик и выклёвывают печень.
показати весь коментар
18.11.2021 22:43 Відповісти
когда над бункером дождь -
фуйло бросается в дрожь,
кажется, что Б-52 тучами летят
и сыпят на корону бомбочек горячий град...
и тогда в бункер опускается песков
и чистит фуйлу своим ершом остатки мозгов
показати весь коментар
18.11.2021 23:08 Відповісти
Я звичайно не стратег, але якби ми мали 10000 Байракторів та 10000 Джавілінів сепари теж би щодня бомбили б дома наших громадян безкарно?
показати весь коментар
18.11.2021 22:54 Відповісти
только ядерный фугас
приблизит увольнение в запас....
показати весь коментар
19.11.2021 01:26 Відповісти
да, мы такие. Нас лучше не обижать. Я с удовольствием бы подносил снаряды НАТОвскому расчету вместе с холодной кока-колой, лишь бы они только точнее клали снаряды по Белгороду
показати весь коментар
18.11.2021 23:05 Відповісти
Яка чудова новина. ОПешечка в кусрі?
показати весь коментар
18.11.2021 23:06 Відповісти
Во второй мировой орда потеряла 30 миллионов,а сколько она потеряет в третьей?И где?Она Руста не смогла остановить над Красной площадью.
показати весь коментар
18.11.2021 23:19 Відповісти
А тебе то что, иди поешь репы с лопаты, узбагойся!
показати весь коментар
18.11.2021 23:29 Відповісти
І не тільки проблему Донбасу, а ще Криму і Кубані
показати весь коментар
19.11.2021 00:56 Відповісти
Вопрос Писькину,- каким способом Параша решала вопрос с Чечней ( 2раза) после чего было уничтожено и покинуло страну 30 %населения и правит сейсчас садист- человековедение?Путлер и Раша , когда либо , знала другие методы как массовое уничтожение мирного гражданского населения ?Как только у Украины будет , хоть немного, современного оружия - у раши будут большие проблемы- украинцы воины , дадут пи@дюлей. Писькину и Путлеру нужно помнить , что в первые 3 месяца 2МВ - сдались и попали в плен около3 млн солдат, при огромном превосходстве сил сталина. Тогда защищались, сейчас собираются нападать- главное , что сейчас мотивации намного меньше. У Украины уже сейчас есть много ,,фишек,, для путлера- ху@ла.
показати весь коментар
19.11.2021 07:42 Відповісти
Садист - человекоед
показати весь коментар
19.11.2021 07:43 Відповісти
 
 