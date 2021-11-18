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Новини Політика України
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Зеленський (17420) послання (23) Арахамія (1000)

Зеленський звернеться до Ради зі щорічним посланням у грудні, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський звернеться до Ради зі щорічним посланням у грудні, - Арахамія

Президент України Володимир Зеленський у грудні звернеться до Верховної Ради зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Як повдомляє Цензор.НЕТ про це голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав в ефірі програми "Право на владу"

"У грудні буде програма промова Президента в парламенті. Щорічне звернення до нації. Я думаю, що там він розкаже набагато більше (про результати діяльності – ред.)", – зазначив парламентарій.

Щороку Президент звертається до Верховної Ради із посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Також дивіться: Я побачила банального піарника і циніка. Коли ми всі стояли на Майданах, він членом грав на роялі, - Сюмар про виступ Зеленського в Раді. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
Вот тебе, ЗЕ, ежедневное послание.
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19.11.2021 01:07
+7
Він вже посланий нами далі ніж бачить.
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18.11.2021 23:36
+6
Гундосик-брехосик уже должен был заяву по собственному желанию написать и взявшись с Ермаком за руки, печально брести в сторону СИЗО, а не "готовить" послания...
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18.11.2021 23:34
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18.11.2021 23:32 Відповісти
Раду пошле нах..
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18.11.2021 23:33 Відповісти
Рада його пошле , приблизно так 🖕🖕🖕🖕🖕
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19.11.2021 00:01 Відповісти
Не підказуйте, бо ще опозиційним депутатам звяжуть руки.
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19.11.2021 07:20 Відповісти
Гундосик-брехосик уже должен был заяву по собственному желанию написать и взявшись с Ермаком за руки, печально брести в сторону СИЗО, а не "готовить" послания...
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18.11.2021 23:34 Відповісти
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19.11.2021 00:49 Відповісти
Він вже посланий нами далі ніж бачить.
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18.11.2021 23:36 Відповісти
Оптиміст нарко шут таки...
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18.11.2021 23:36 Відповісти
"Репортаж с петльой на шеї"... і розстігнутим гульфіком для жалобного награвання "Марсельєзи" на мотив "Семь сорок" пєнісом...
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18.11.2021 23:42 Відповісти
послання від Ради за цей рік зеленський вже отримав
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18.11.2021 23:45 Відповісти
абізяна, йди нхй разом з нєлохом і його зверненням.
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18.11.2021 23:56 Відповісти
Расскажет о наступных планах на предательство и крадижку.
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18.11.2021 23:58 Відповісти
Нехай краще не звертається , бо знову почнеться масове блювання🤣🤣🤣
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18.11.2021 23:59 Відповісти
Посилання в зад.
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19.11.2021 00:03 Відповісти
я краєм ока дивився ту частину, яка по "вагнергейту". Так що, окрім високопосадових зрадників Зеля-дермак-баканов-демченко нарисувався ще один - буданов, голова ГУР
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19.11.2021 00:05 Відповісти
по "вагнеровцам", перед всей страной, сначала дай признание, а уж потом народ тебе назначит и "послание" ...
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19.11.2021 00:17 Відповісти
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19.11.2021 00:45 Відповісти
Вот тебе, ЗЕ, ежедневное послание.
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19.11.2021 01:07 Відповісти
А може не треба розповіді про сон рябої кобили?
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19.11.2021 07:04 Відповісти
Я себе уже представяю, що оно там нагундосит, чмо квартальное.
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19.11.2021 07:31 Відповісти
...тьфу.. на нього, його звернення та весь його КВН !
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19.11.2021 08:51 Відповісти
та знаєм його пасланіє...

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19.11.2021 11:52 Відповісти
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19.11.2021 11:54 Відповісти
 
 