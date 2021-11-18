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Зеленський звернеться до Ради зі щорічним посланням у грудні, - Арахамія
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський у грудні звернеться до Верховної Ради зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.
Як повдомляє Цензор.НЕТ про це голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав в ефірі програми "Право на владу"
"У грудні буде програма промова Президента в парламенті. Щорічне звернення до нації. Я думаю, що там він розкаже набагато більше (про результати діяльності – ред.)", – зазначив парламентарій.
Щороку Президент звертається до Верховної Ради із посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.
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