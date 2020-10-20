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Я побачила банального піарника і циніка. Коли ми всі стояли на Майданах, він членом грав на роялі, - Сюмар про виступ Зеленського в Раді. ВIДЕО

Нардепка "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар назвала послання Зеленського виступом піарника і циніка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, крім того, депутатка звинуватила Зеленського в привласненні досягнень своїх попередників.

"Я побачила банального піарника і циніка, який на всьому святому вміє тільки піаритися; який розповідає, що мав стосунок до двох революцій - я до них мала стосунок, а не він. Де він тоді був? Він членом грав на роялі, коли ми стояли на всіх Майданах ... Він звертається до країни на "ти", я теж так скажу - ти розповідаєш про Крим і про 2014 рік? Ти де був у 14-му році? Ти скільки метрів української землі відвоював? У тебе є армія, якої в 2014 році не було. Ти віддав хоча б один наказ про наступ? Ти відступив. Ти привласнюєш собі те, до чого ти не маєток жодного стосунку. "Охматдит", який ми будували 10 років і був побудований на 90%. Ти розповідаєш тут про ракетні програми і погрожуєш Турчинову, який створив ці ракетні програми і до яких ти маєш нульовий стосунок. Ти розповідаєш про силові структури і правоохоронців, яких ти використовуєш, щоб розібратися з опозицією, бо ти боїшся Порошенка, до якого тобі, як до неба рачки. Цинізм зашкалює і правду треба говорити, і люди знають правду ", - сказала Сюмар.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність", - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) послання (24) Сюмар Вікторія (270)


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Топ коментарі
+142
Я увидела банального пиарщика и циника. Когды мы все стояли на Майданах, он членом играл на рояле, - Сюмар о выступлении Зеленского в Раде - Цензор.НЕТ 7495
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20.10.2020 12:46
+132
опускают зеленого дурня).. и поделом
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20.10.2020 12:44
+105
Я увидела банального пиарщика и циника. Когды мы все стояли на Майданах, он членом играл на рояле, - Сюмар о выступлении Зеленского в Раде - Цензор.НЕТ 7629
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20.10.2020 12:47
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Порохоботский сайт 😂
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21.10.2020 06:04 Відповісти
Це опозиційний добудь-якоі влади ресурс, за часів Пороха тут витирали ноги об порохоботів.
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21.10.2020 06:50 Відповісти
Ось у чому справа,то про зе нічого хорошого не пишете, бо боїтесь в бан попасти)))) а я думала, просто немає, що написати.
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21.10.2020 08:45 Відповісти
Особый контингент, но порохоботами я бы всех не назвал
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21.10.2020 07:45 Відповісти
Шакалье подкацапное , валите на г+г Мосийчук и Рабиновичей , мураевых вдыхать
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21.10.2020 07:39 Відповісти
А, еще он на колчаковских фронтах воевал. Только не помнит за кого и против кого. Так страшно, что аж хочется что такое отмочить, ранее не виданное. Так и живет.
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21.10.2020 07:56 Відповісти
Супер выступление! Как же я с ней согласен!
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21.10.2020 08:32 Відповісти
Зелепенко в черговий раз показав, яка він падлюка. Я в глибині душі надіявся, що він все-таки щось зрозуміє, почне працювати на благо України. Надія померла. Чмо є чмо. Амінь!
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21.10.2020 08:36 Відповісти
ее бы устами да... да-да... только это могут ее уста... рыволюцыонэрка... такая же обзабоченная как роза люксембург и клара целкин...
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21.10.2020 09:05 Відповісти
Смачно Сюмар блазня размазала, респект )))))
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21.10.2020 09:28 Відповісти
Кто о чем, а Сюмар о членах..
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21.10.2020 09:47 Відповісти
У кого чего болит...
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21.10.2020 11:37 Відповісти
сiрОжа пятров, а що робити, якщо пiсюнiст з маленькою цюцюркою став ************ та виступає в Радi? виступи в Радi обговорюють...
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21.10.2020 12:47 Відповісти
Хай Сюмар скажет «Спасибо» за то, шо ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь прям на трибуне Верховної Ради на фортепьяно набубнявленным тилипком не смузицировал.
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21.10.2020 10:19 Відповісти
Пора ишаку опять играть наполшестым на рояле...
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21.10.2020 10:28 Відповісти
єто 5++++++
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21.10.2020 10:41 Відповісти
Классно деваха выступила!!!
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21.10.2020 10:59 Відповісти
я вот вчера пробовал членом забалабенить "вечерний звон" вроде так ничё получается, но вот этот момент БОМ БОМ ***** как то больновато, надо ещё поучиться у шапито 95.
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21.10.2020 12:31 Відповісти
Апплодирую стоя. Умница.
У меня есть вопрос: почему это недоразумение-недопризедент трусливо сдрыснул?
Сцыкло испугалось? Может пора его памперсами обеспечить?
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21.10.2020 14:10 Відповісти
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