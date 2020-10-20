Я побачила банального піарника і циніка. Коли ми всі стояли на Майданах, він членом грав на роялі, - Сюмар про виступ Зеленського в Раді. ВIДЕО

Нардепка "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар назвала послання Зеленського виступом піарника і циніка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, крім того, депутатка звинуватила Зеленського в привласненні досягнень своїх попередників.

"Я побачила банального піарника і циніка, який на всьому святому вміє тільки піаритися; який розповідає, що мав стосунок до двох революцій - я до них мала стосунок, а не він. Де він тоді був? Він членом грав на роялі, коли ми стояли на всіх Майданах ... Він звертається до країни на "ти", я теж так скажу - ти розповідаєш про Крим і про 2014 рік? Ти де був у 14-му році? Ти скільки метрів української землі відвоював? У тебе є армія, якої в 2014 році не було. Ти віддав хоча б один наказ про наступ? Ти відступив. Ти привласнюєш собі те, до чого ти не маєток жодного стосунку. "Охматдит", який ми будували 10 років і був побудований на 90%. Ти розповідаєш тут про ракетні програми і погрожуєш Турчинову, який створив ці ракетні програми і до яких ти маєш нульовий стосунок. Ти розповідаєш про силові структури і правоохоронців, яких ти використовуєш, щоб розібратися з опозицією, бо ти боїшся Порошенка, до якого тобі, як до неба рачки. Цинізм зашкалює і правду треба говорити, і люди знають правду ", - сказала Сюмар.

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